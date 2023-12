Isla de Fogo: La belleza de Terranova

Escabrosa y azotada por el viento, la isla de Fogo ofrece una experiencia diferente a la mayoría de los destinos: una especie de Narnia salada que, si aún cree que la Tierra es plana, se conoce como una de las cuatro esquinas del mundo.

La isla de Fogo es la mayor de la provincia canadiense de Terranova y Labrador, situada al norte de la isla del Príncipe Eduardo y Nueva Escocia.

En el dramático telón de fondo del gélido y agitado Atlántico Norte se alza la principal atracción de la isla: la posada de estilo nórdico Fogo Island Inn, encaramada a una pequeña colina de escarpadas losas de granito.

Con sólo 29 habitaciones, la posada da la sensación de ser un bed and breakfast muy lujoso con espacios pequeños y acogedores (la mayoría de las habitaciones tienen estufas de leña), pero al mismo tiempo es impresionantemente amplia, con su propia galería de arte, un teatro con 32 butacas, saunas privadas para huéspedes y jacuzzis en la azotea. El restaurante de la posada se coló entre los tres mejores restaurantes nuevos de Canadá en 2013, según la revista enRoute.

Sin embargo, la marca más indeleble de la posada es la hospitalidad, el sentido de comunidad que se respira en todo el establecimiento.

Muchos de los que trabajan en la posada proceden de familias que se remontan generaciones atrás, colonos ingleses e irlandeses de hace cientos de años. La pesca del bacalao les trajo a la isla, y algunos se establecieron en lugar de emprender el viaje de vuelta.

Todavía se oye a menudo un acento inglés o irlandés. Si bebe la popular marca de café de la isla, Flat Earth, no es raro que se pronuncie "flat urt".

Descubrir los placeres sencillos de la isla

Martin Foley es uno de estos hospitalarios isleños.

A sus 72 años, es un auténtico amante de las actividades al aire libre que ha vivido en la isla de Fogo toda su vida, sin alejarse más de unos kilómetros de su casa familiar en el pueblo de Tilting antes de cumplir los 18 años.

Foley, que fue maestro de escuela, trabaja para la posada como anfitrión de la comunidad, guiando a los huéspedes durante su estancia en este paisaje virgen y virgen.

Recorrer bellos paisajes marinos y acantilados, visitar cementerios con tumbas de colonos ingleses e irlandeses de las décadas de 1800 y 1900 y disfrutar de un hervido tradicional de bacalao fresco y cangrejo de las nieves son cosas que Foley creció haciendo y que está deseando mostrar a los visitantes.

La isla puede desorientar al principio, y así debe ser. Las comodidades cotidianas no están al alcance de la mano. No hay cines, jardines cuidados ni grandes centros comerciales. El tiempo está casi suspendido.

La isla tiene su propio huso horario y siete estaciones distintas. Cada una de ellas ofrece algo sustancialmente distinto: desde ir con raquetas de nieve y observar icebergs hasta buscar bayas y sentarse junto a hogueras en las frescas noches de verano.

Como lo define el Fogo Island Inn, "nuestras siete estaciones consisten en veranos cálidos, inviernos nevados, una espectacular temporada de hielo, una primavera esperanzadora, la temporada de junio de atracar trampas, la abundante recolección de bayas silvestres en la temporada de bayas de otoño y un temperamental final de otoño".

Encontrar el equilibrio

No cabe duda de que el terreno es escarpado por excelencia. Sin embargo, la posada de la isla de Fogo es capaz de lograr un equilibrio entre la tranquila soledad en la naturaleza y un hotel de moda.

El reto de la posada es conservar la historia de una pequeña y tranquila isla de pescadores con una población total de sólo 2.395 habitantes y, al mismo tiempo, crear una empresa del siglo XXI.

El exterior y el interior de la posada logran este delicado equilibrio a la perfección, con un flujo y reflujo de lo nuevo y lo viejo. Un edificio moderno diseñado por el arquitecto noruego Todd Saunders yuxtapuesto a muebles y colchas hechos a mano por los habitantes de la isla de Fogo contribuye a dar la impresión de un hotel que trabaja dentro de los ideales de la isla, no contra ellos.

En algunos lugares, la posada parece un barco muy grande, diseñado a propósito para tocar ligeramente el paisaje. A veces se sienten pequeñas vibraciones cuando el Atlántico Norte se agita y forma espuma en el exterior.

Las ventanas del suelo al techo muestran el espectacular paisaje. La forma de la propia estructura del edificio, de 300 pies de largo y 30 de ancho, contribuye a dar la sensación de barco.

Nuevo crecimiento

Se puede decir que la isla vive una especie de renacimiento tras años de declive económico. Completamente dependientes de la industria del bacalao, que prácticamente desapareció a principios de la década de 1990, los lugareños se quedaron sin apenas medios para sobrevivir.

Aquí es donde entra en juego Zita Cobb, propietaria del Fogo Island Inn.

Antaño titán de la tecnología, regresó a la isla que la vio nacer a principios de la década de 2000, tras un periodo como Directora Financiera de una empresa de fibra óptica. Millonaria varias veces, ganó más dinero del que podría necesitar en toda su vida.

¿Su objetivo? Utilizar el Fogo Island Inn como motor económico. Con 153 empleados, la posada es una de las principales fuentes de empleo de la isla, lo que ha despertado el interés de un lugar donde muchos han luchado por ganarse la vida.

Sin embargo, la misión de Cobb conlleva sus propios temores. Le preocupa que con el consumismo llegue el aplanamiento de la cultura y que, si se impone, todas las comunidades tengan el mismo aspecto, que las colinas se pavimenten y que el pasado de la isla deje de ser accesible a la siguiente generación.

Es una delicada danza con el diablo, lo sabe, pero merece la pena para recuperar la isla de Fogo.

Su primera iniciativa para ayudar a la comunidad consistió en conceder becas a los más jóvenes, pero entonces un miembro de la comunidad planteó una cuestión importante: las becas alejaban a los jóvenes.

Así nació Shorefast, una fundación que creó con su hermano Tony para inyectar recursos en la economía. Hasta la fecha, ese esfuerzo se ha traducido en seis modernos estudios de artistas repartidos por toda la isla, un programa de residencias artísticas e innumerables proyectos más, incluida la propia posada.

El excedente de ingresos de la posada revierte en la comunidad. Es un equilibrio desalentador: crear un futuro para la isla de Fogo y mantener los lazos con el pasado, pero Cobb sigue siendo optimista.

Si la comunidad no se esfuerza por alcanzar este equilibrio, dice Cobb, "nuestro pasado nos resultará inaccesible, necesitamos conocerlo y traducirlo en cosas nuevas".

Como dirían los franceses, "qui n'avance pas, recule"... o "quien no avanza, retrocede".

Sin perder su identidad, la isla de Fogo avanza.

Si va

Detalles del alojamiento:

Fogo Island Inn: Abierto todo el año. Las habitaciones dobles cuestan a partir de 1.300 USD. Las tarifas incluyen todas las comidas (aperitivo de bienvenida, servicio al amanecer, desayuno, almuerzo, cena) y todas las bebidas no alcohólicas, medio día de orientación con un anfitrión comunitario y uso completo de todas las instalaciones de la posada: cine, sauna, galería de arte contemporáneo, gimnasio y espacio para yoga, biblioteca patrimonial.

Hay Wi-Fi en toda la posada, bicicletas para la exploración independiente y equipo para tormentas, botas de goma y prismáticos en cada suite.

The Old Salt Box Co: Se alquilan ocho casas independientes con forma de caja de sal repartidas por toda la isla, la mayoría con vistas al océano y perfectas para familias.

Quintal House Heritage Guest Home: Nadine es la increíble anfitriona de este acogedor bed and breakfast de sólo tres habitaciones. Precios a partir de 120 USD.

Otros lugares que visitar:

Nicole's Café: Situado en la pequeña comunidad de Joe Batt's Arm, Nicole's es uno de los pocos restaurantes de la isla. El menú cambia a diario, pero se puede esperar pescado fresco, pastas hechas ese mismo día y helado casero de Growler's, la única heladería de la isla. (Cerrado por temporada; consulte el sitio web antes de hacer planes).

Tienda de edredones y mermeladas: En la casa familiar de la isleña Mona Brown hay mermeladas, colchas hechas a mano y ropa entre antigüedades vintage.

Galería de Arte Herring Cove: Los artistas locales Linda y Winston Osmond venden pinturas tradicionales, tarjetas, adornos y colchas. Todo hecho a mano.

Cómo llegar a la isla de Fogo:

Vuele a Gander (Terranova). Desde allí, alquile un coche y conduzca hasta Farewell para coger el ferry a la isla de Fogo. Nota: No hay reservas para el ferry, se atiende por orden de llegada. Fogo Island Inn también ofrece transporte de Gander a la posada.

Fuente: edition.cnn.com