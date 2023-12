Irv Cross, estrella de la NFL en los años 60 y pionero de la radiodifusión, padecía la forma más grave de ETC cuando murió.

"Al Sr. Cross se le diagnosticó en vida un deterioro cognitivo leve y en la autopsia se descubrió que padecía encefalopatía traumática crónica (ETC) en estadio 4, que es el tipo más grave de la enfermedad", declaró en un comunicado la Dra. Ann McKee, directora del Centro de ETC de la Universidad de Boston. "Es uno de los 345 ex jugadores de la NFL diagnosticados de ETC por el Centro de ETC de la BU y el equipo del banco de cerebros UNITE, de un total de 376 ex jugadores de la NFL estudiados".

Los ex jugadores estudiados por el BU CTE Center han decidido donar sus cerebros al centro o sus familias los han donado tras su muerte.

La ETC, una enfermedad neurodegenerativa del cerebro, puede aparecer en personas que han estado expuestas a traumatismos repetidos en la cabeza. Los estudios han descubierto que los golpes repetidos en la cabeza, incluso sin conmoción cerebral, pueden provocar ETC.

La enfermedad, que sólo puede diagnosticarse formalmente mediante una autopsia, se caracteriza patológicamente por una acumulación de proteína tau en el cerebro que puede inutilizar las vías neuronales y provocar diversos síntomas, como pérdida de memoria, confusión, alteración del juicio, agresividad, depresión, ansiedad, problemas de control de los impulsos y, en ocasiones, comportamiento suicida.

La viuda de Cross describió la lucha a la que se enfrentó.

"Durante los últimos cinco años de su vida, Irv dejó de poder hacer las cosas que le gustaban y sus problemas de equilibrio, memoria y delirios le resultaban muy embarazosos y deprimentes", declaró Liz Cross en un comunicado. "Su vida se convirtió en una lucha constante, y él sospechaba que era por la ETC. Ahora que lo sabemos con certeza, Irv querría que otros aprendieran sobre la enfermedad y los riesgos de jugar al fútbol americano, especialmente para los niños."

Cross, dos veces Pro Bowl y seleccionado en 1961, jugó nueve temporadas en la NFL, seis con los Philadelphia Eagles y tres con Los Angeles Rams.

Regresó a Filadelfia en 1969, donde fue jugador y entrenador. Tras retirarse en 1970, se convirtió en entrenador asistente de los Eagles.

En sus nueve temporadas, Cross logró 22 intercepciones, 14 recuperaciones de balones perdidos y dos touchdowns defensivos.

Tras su carrera en la NFL, Cross se convirtió en el primer analista deportivo afroamericano de la televisión nacional cuando trabajó para CBS Sports como analista y comentarista de la NFL de 1971 a 1994.

Presentó el programa "The NFL Today", ganador de un Emmy, desde su creación en 1975 hasta 1989. Cross también cubrió otros deportes, como la NBA, el atletismo y la gimnasia.

En 2009, Cross recibió el Premio Pete Rozelle de Radio y Televisión del Salón de la Fama del Fútbol Profesional. El premio, que se concede anualmente, reconoce "las contribuciones excepcionales durante mucho tiempo a la radio y la televisión en el fútbol profesional".

Fuente: edition.cnn.com