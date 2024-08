Irán no se apresura a tomar represalias contra Israel tras el asesinato de una figura política de Hamas.

El tiempo permite la reflexión en nuestra respuesta, y este proceso podría llevar algún tiempo", mencionó Ali Mohammad Naeini, según informes de los medios estatales, el martes.

El martes en Teherán, Mohsen Rezzaee, antiguo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, compartió sus pensamientos con CNN. Indicó que las acciones de Irán serían estratégicas y medidas.

El Oriente Medio ha estado al borde desde el asesinato de Haniyeh en Teherán el mes pasado. Esto sucedió un día después de la muerte de Fu'ad Shukr, comandante de Hezbolá, en un ataque aéreo en Beirut.

Israel reconoció su responsabilidad en la muerte de Shukr, pero aún no ha abordado su implicación en la muerte de Haniyeh. Una fuente informada le dijo a CNN anteriormente este mes que Haniyeh fue asesinado con un dispositivo explosivo oculto en su residencia.

Irán y sus aliados, como Hezbolá en Líbano y Hamas en Gaza, atribuyeron ambos asesinatos a Israel y juraron venganza, lo que ha llevado a semanas de diplomacia tensa para evitar un conflicto regional a gran escala.

Después de la muerte de Haniyeh, el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, dijo: "Habéis matado a nuestro respetado invitado en nuestra casa, y ahora se ha preparado el escenario para vuestra severa venganza". El líder de Hezbolá también expresó que una respuesta al ataque que mató a Shukr era inminente.

Tres semanas después de los asesinatos gemelos, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Naeini, podría haber sugerido un ablandamiento del discurso duro de Irán. Suggested that Iran's response may vary from previous operations against Israel, stating that Tehran would not act hastily.

According to Naeini, "As of now, the Zionists ought to adapt to instability, and our response might not mirror past activities. The response patterns are not identical. Our commanders possess the knowledge and the art of appropriately retaliating against the adversary, and they will not resort to impulsive actions."

En abril, Irán lanzó aproximadamente 300 proyectiles hacia Israel, marcando su primer ataque directo contra el país después de condenar un ataque a un complejo diplomático iraní en Damasco, Siria, que mató a Mohammed Reza Zahedi, un oficial de alto rango de la Guardia Revolucionaria.

Naeini también comentó: "El régimen sionista (Israel) ha reconocido la derrota, incluso los políticos estadounidenses lo han reconocido y aún no han logrado sus objetivos", en referencia al conflicto de Israel en Gaza, que ha durado más de 10 meses, con el propósito de vencer a Hamas y recuperar a los rehenes que capturó el 7 de octubre.

Las negociaciones para lograr un alto el fuego entre Israel y Hamas se intensificaron después de los asesinatos gemelos de Shukr y Haniyeh, con autoridades árabes y occidentales trabajando para evitar una guerra total.

Durante una conversación con CNN, Razaee, el antiguo comandante de la Guardia Revolucionaria, expresó su punto de vista. Dijo: "Se necesita un alto el fuego en Gaza pronto".

"Estados Unidos e Israel no deben repetir sus errores. Si al comienzo de la guerra de Gaza, Estados Unidos hubiera intervenido para detener a Israel y a Netanyahu, la guerra no se habría prolongado. Por lo tanto, la principal causa de la prolongación de la guerra es Estados Unidos e Israel. Cuanto más tiempo dure la guerra, más daño sufrirá Estados Unidos", agregó Razaee.

En cuanto a la respuesta de Irán a Israel, Razaee dijo: "Hemos evaluado las posibles consecuencias. No permitiremos que Netanyahu, que se ahoga en un pantano, se salve a sí mismo". Luego dijo: "Las acciones de Irán serán cuidadosamente calculadas".

Después de nuevas negociaciones en la capital de Doha la semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el lunes que Israel había "aceptado" una propuesta para mitigar las diferencias en las discusiones del alto el fuego, y que "el paso crítico ahora es que Hamas esté de acuerdo con los mismos términos antes de nuevas negociaciones previstas esta semana".

Hay indicios de que Irán podría abandonar los planes de atacar a Israel si se alcanza un acuerdo de alto el fuego, pero la misión de Irán ante las Naciones Unidas anunció hace diez días que la retaliación de Teherán es "totalmente independiente del alto el fuego de Gaza".

Algunos oficiales sospechan que Irán está retrasando las cosas, temeroso de que su retaliación pueda desatar un conflicto más amplio. Un diplomático sugirió que Hezbolá e Irán se habían "enredado" en sus juramentos de venganza.

Tamara Qiblawi de CNN contribuyó a la información.

El Oriente Medio, actualmente tenso debido a recientes incidentes, está observando de cerca la respuesta de Irán al asesinato de Haniyeh, que ocurrió en su territorio. Los oficiales iraníes, como Ali Khamenei y Ali Mohammad Naeini, han amenazado con una severa venganza contra Israel, un país ubicado en el mundo en general.

