Irán intensifica campaña de influencia dirigida a los votantes estadounidenses con sitios de noticias falsas, dice Microsoft

Uno de los sitios de noticias falsas supuestamente creados por operativos iraníes describió al ex presidente Donald Trump como un “elefante opio-pillado en la tienda de chinos MAGA” y un “litigiosaurio enloquecido”, según investigadores de Microsoft.

Otro outlet ficticio respaldado por Irán se describe a sí mismo como una “fuente confiable para noticias conservadoras” en Savannah, Georgia, y se centra en temas LGBTQ y reasignación de género, según Microsoft. Ninguno de los sitios ha ganado mucho impulso en las redes sociales, pero eso podría cambiar a medida que se acerca la elección, según Microsoft.

El informe - compilado a partir de materiales de origen abierto y los vastos datos internos de Microsoft - ofrece algunos de los ejemplos más claros hasta la fecha de lo que los oficiales de inteligencia de EE. UU. describieron el mes pasado como una campaña encubierta en las redes sociales por parte de Irán para socavar la candidatura de Trump y aumentar la “discordia social” en EE. UU. antes de las elecciones de noviembre.

El informe también destaca cómo el número de actores extranjeros que intentan sembrar divisiones en torno a las elecciones de EE. UU. ha seguido aumentando desde el esfuerzo abarcador de Rusia para influir en las elecciones de 2016.

Los iraníes han “sentado las bases para campañas de influencia en temas electorales en tendencia y han comenzado a activarlas en un esfuerzo aparente para stirring up controversy or sway voters – especially in swing states”, dijo Clint Watts, director general del Microsoft Threat Analysis Center, en una publicación de blog.

En junio, un grupo de hackers vinculado con la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán también intentó infiltrarse en la cuenta de correo electrónico de un alto cargo de una campaña presidencial de EE. UU., según Microsoft.

Microsoft dijo que notificó a la campaña sobre el intento de hackeo, pero se negó a revelar públicamente de qué campaña se trataba.

“Microsoft no ha notificado a ninguna de nuestras cuentas de campaña haber sido objetivo de esta manera”, dijo un funcionario de la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris a CNN. CNN ha solicitado comentarios a la campaña de Trump.

Mientras tanto, los operativos rusos han intentado desde abril “generar titulares con escándalos falsos” que afirman falsamente que la CIA le dijo a una granja de trolls ucraniana que perturbe las elecciones estadounidenses próximas, que el FBI interceptó el residencia de Trump y que los soldados ucranianos quemaron una efigie de Trump, según Microsoft.

Las personas en línea chinas han intentado utilizar cientos de miles de cuentas en línea para amplificar la indignación en torno a las protestas pro-palestinas en universidades de EE. UU. esta primavera, según el informe de Microsoft.

Los gobiernos de Irán, Rusia y China niegan rutinariamente las acusaciones de operaciones de influencia electoral.

No es inhabitual durante las campañas presidenciales de EE. UU. que los hackers asociados con los servicios de inteligencia de Irán, Rusia y China intenten recopilar inteligencia sobre las posiciones o el personal de la campaña. En 2020, Microsoft advirtió que el mismo grupo de hackers iraníes estaba targeting the Trump’s reelection campaign, while Chinese hackers were targeting associates of Joe Biden’s campaign.

Amenazas para socavar las elecciones de 2024 en EE. UU.

Los oficiales de EE. UU. se están preparando para una amplia gama de servicios de inteligencia extranjeros que intenten influir o socavar la confianza en las elecciones de 2024 en EE. UU. explotando un ambiente ya fraccionado en el que muchos estadounidenses creen mentiras sobre fraude electoral.

Rusia “sigue siendo la principal amenaza para las elecciones de EE. UU.”, según un reciente informe del Office of the Director of National Intelligence. Los oficiales de EE. UU. también han advertido que los operativos y propagandistas rusos están planeando “usar

