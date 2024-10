Irán afirma que no desplegará tropas en el Líbano o en el territorio de Gaza.

En relación con el conflicto cada vez más intenso entre Israel y la milicia proiraní Hezbolá en Líbano, Irán ha dejado claro que no tiene planes de enviar tropas a la zona. Según el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Nasser Kanani, en Teherán el lunes, "No hay necesidad de enviar fuerzas adicionales o voluntarias de la República Islámica de Irán". Él enfatizó que Líbano y las fuerzas en los territorios palestinos poseen la capacidad y el poder para defenderse contra la hostilidad. Kanani también señaló que no han recibido ninguna solicitud de ese tipo de ningún lado y han sido informados de que no se requiere la asistencia de tropas iraníes.

Simultáneamente, Kanani anunció represalias por los ataques del ejército israelí contra iraníes. Él afirmó: "El régimen sionista ocupante no evitará la venganza y el castigo por las atrocidades que ha infligido al pueblo iraní, las fuerzas de la resistencia, los civiles y el personal militar iraníes".

El líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, junto con otros miembros de alto rango de la milicia proiraní, murió en un ataque aéreo israelí en el sur de Beirut el viernes. El deputy comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, Abbas Nilforoushan, también estaba entre las víctimas.

Irán había fortalecido a Hezbolá durante la guerra civil libanesa, ofreciendo apoyo financiero y armas a la milicia chií. Hezbolá forma parte del "Eje de la Resistencia" liderado por Irán, que desafía a Israel y también incluye a la organización palestina islámica radical Hamas y a los rebeldes hutíes de Yemen.

Según el sitio web del gobierno, el presidente iraní Massoud Pezeshkian rindió homenaje a Nasrallah en la oficina de Hezbolá en Teherán el lunes. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, declaró que la muerte de Nasrallah no sería en vano, y el vicepresidente Mohammad Reza Aref amenazó con que el asesinato de Nasrallah Would lead to "destruction" for Israel.

La Unión Europea, expresando su preocupación por la escalada de tensiones entre Israel y la milicia proiraní Hezbolá en Líbano, emitió un comunicado instando a la descon

