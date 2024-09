Invita a una reducción inmediata de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, según Elizabeth Warren

En un correo electrónico enviado al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el lunes, la senadora demócrata de Massachusetts, Elizabeth Warren, y dos de sus colegas del Senado, instaron a la entidad a reducir drásticamente las tasas de interés en tres cuartos de punto en la próxima reunión de política monetaria.

"Dado la confianza de la Fed en que la inflación se acerca a su objetivo del 2 por ciento y los datos que muestran un crecimiento más lento en el mercado laboral, este es el momento adecuado para implementar rápidamente los recortes de tasas", escribió Warren en el correo electrónico, que también fue firmado por los senadores Sheldon Whitehouse y John Hickenlooper.

Los inversores del mercado financiero no apostarían por una posibilidad cero de un recorte de tasas tan significativo, ni siquiera los principales funcionarios de la Fed han expresado su apoyo a tal movimiento.

Sin embargo, Warren, una crítica vocal de Powell, asegura que la Fed está causando daños innecesarios en el mercado laboral al mantener las tasas de interés en niveles no vistos en dos décadas.

"Es hora de que la Fed baje las tasas de interés. De hecho, puede que ya sea demasiado tarde: tus retrasos han amenazado la economía y han dejado a la Fed jugando a ponerse al día", escribieron los legisladores, señalando el crecimiento más lento del empleo y el desempleo más alto.

En el correo electrónico, Warren y sus colegas se refirieron a las advertencias de Bill Dudley, ex presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, quien dijo que "los retrasos aumentan innecesariamente el riesgo" de una recesión.

Incluso Dudley, cuando se le preguntó sobre la carta de Warren, descartó la idea de un recorte masivo esta semana.

"No va a suceder", le dijo Dudley a CNN en un correo electrónico del lunes. "Es menos probable aún, dado que viene de un solo partido. ¿Por quéWould the Fed do it?"

Aunque algunos economistas y inversores de Wall Street abogan por un recorte significativo de las tasas de interés de media punto, pocos, si es que hay alguno, han respaldado un recorte masivo como el que proponen los demócratas del Senado.

Tales recortes rápidos podrían espantar a los inversores y economistas ya nerviosos, lo que podría llevar a preguntas como "¿Qué información tiene la Fed que nosotros no tenemos?"

La Fed suele recortar las tasas de interés en solo un cuarto de punto, aunque en casos de emergencia ha optado por medidas más drásticas.

Por ejemplo, a principios de 2008, la Fed redujo las tasas de interés en tres cuartos de punto o más en tres ocasiones separadas. Es importante señalar que estos fueron los meses que llevaron a la peor crisis financiera desde la Gran Depresión.

De manera similar, el último recorte de tasas de la Fed fue una gran reducción: en marzo de 2020, con los mercados financieros preocupados por el Covid, la Fed liderada por Powell redujo las tasas en un punto completo.

Según el herramienta FedWatch del CME Group del lunes, hay un 100 por ciento de posibilidades de que la Fed reduzca las tasas de interés el miércoles. Los mercados de futuros predicen una probabilidad del 37 por ciento de un recorte más pequeño de un cuarto de punto y una probabilidad del 63 por ciento de un recorte de media punto, pero no se ha

