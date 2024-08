- Investigador de gráficos: el calor del verano sigue en

A diferencia de años anteriores, aún no ha surgido un éxito de verano claro en el mercado musical alemán en 2024. "El verano ha tardado en llegar y también el éxito de verano", reporta GfK Entertainment, la empresa que compila las Official German Charts. No hay un claro candidato en este momento.

El año pasado fue similar: "Tardó un tiempo en determinar el éxito de verano del año pasado. 'Girls on Horses' fue coronado a finales de agosto de 2023", explica GfK Entertainment desde Baden-Baden. En el año anterior, "Layla" de DJ Robin & Schürze ya se había establecido como la canción de fiesta definitiva a finales de julio.

No hay oleada de éxitos de Ballermann este año

La esperada continuación de una oleada de éxitos de Ballermann sin disculpas aún no se ha materializado. Solo al comienzo de la temporada canciones como "Topless" de Isi Glück y Marc Eggers, "Topless" de Julian Sommer o "Handwerker" de Mickie Krause y Julian Sommer han ganado algo de tracción más allá de la escena de fiesta de Mallorca.

Hablando de Krause: este año marcó un aniversario. El primer éxito de Ballermann, "Die 10 nackten Friseure" de Mickie Krause, cumplió 25 años.

La tradición del éxito de verano es que la canción provenga de intérpretes menos conocidos o que aún no hayan tenido un gran éxito en Alemania.

"Macarena" de Los del Rio (1996), "Dragostea din tei" de O-Zone (2004) fueron grandes éxitos de verano. Sin embargo, esta aparente regla se ha roto antes, por ejemplo, en 2021 con Ed Sheeran ("Malos hábitos") o en 2019 con Shawn Mendes ("Señorita", con Camila Cabello).

Entre los famosos éxitos de verano en la historia del pop alemán están "I Kissed A Girl" de Katy Perry (2008), "I Follow Rivers (Magician Remix)" de Lykke Li (2012), "Wake Me Up" de Avicii (2013) y "Despacito" de Luis Fonsi feat. Daddy Yankee (2017).

Hay algunos candidatos potenciales para el éxito de verano de este año según su éxito en las listas. Según GfK Entertainment, uno de ellos es "I Like The Way You Kiss Me" de Artemas.

Artemas (24) es un productor musical británico que logró un éxito global con este tema electrónico y pegadizo, en gran parte gracias a su popularidad en TikTok. Los expertos explican que la pieza cuenta con una instrumentación post-punk y voces agudas.

Otro candidato es "Move" de Adam Port, Stryv, Keinemusik, Orso & Malachiii.

El DJ de Berlín Adam Port se ha hecho un nombre internacionalmente con su colectivo Keinemusik. Actúa en festivales como Coachella, Burning Man o Fusion, y es celebrado en clubes de Berlín o Ibiza. Su tema electrónico "Move" ofrece un sonido genuino de atardecer de verano.

También está en la carrera por el éxito de verano del '24 "Pedro" de Jaxomy, Agatino Romero & Raffaella Carrà.

Este tema bailable es una nueva versión del clásico de Italo-disco del mismo nombre de Raffaella Carrà. El original, lanzado en 1980, fue uno de los éxitos más famosos de la cantante italiana, junto con "A far l’amore comincia tu" (también conocido como "Love Affair"). La versión de Jaxomy y Agatino Romero es un homenaje al disco, la diva, la dolce vita - el sonido cliché de las vacaciones de verano en Italia. Slogan: Rumbo a la tierra de la pizza, la Vespa y el helado.

A pesar de la falta de un éxito de verano claro hasta ahora en 2024, "Topless" de Julian Sommer logró llamar la atención más allá de la escena de fiesta de Ballermann al comienzo del verano. En los anales de la historia del pop alemán, a menudo son artistas menos conocidos o aquellos que no han tenido éxitos significativos en Alemania los que se llevan el título de éxito de verano.

