Investigaciones revelan que las actividades pesqueras son excesivamente altas

Muchas poblaciones de peces a nivel mundial están en peligro o han disminuido significativamente. Un equipo liderado por Graham Edgar de la Universidad de Tasmania (Australia) ha descubierto que esto no se debe solo a la pesca excesiva más allá de los límites científicos, sino también porque los límites de captura iniciales eran demasiado altos en primer lugar. Un estudio publicado en la revista "Science" sugiere que estas recomendaciones eran demasiado optimistas, lo que llevó a niveles de pesca que no eran lo suficientemente bajos como para permitir la recuperación de la población.

Modelos de pesca se utilizan como base para regular las pesquerías globales y regionales y se consideran una herramienta clave contra la pesca excesiva. Hasta ahora, se creía que la principal causa de la pesca excesiva era el establecimiento de límites de captura más altos que los recomendados por los modelos.

Sobrestimaciones Excesivas

El equipo analizó datos de 230 stocks de peces a nivel mundial y los comparó con los de los modelos reguladores. Los hallazgos revelaron sobrestimaciones significativas del número de peces de una especie particular y la velocidad a la que una población podría recuperarse. Esto fue más pronunciado en las poblaciones sobrepesca.

Según el análisis, incluso las poblaciones consideradas recuperadas continuaron disminuyendo en la realidad, lo que resultó en niveles de captura que no se redujeron lo suficiente a pesar de la necesidad urgente de hacerlo.

Sobrepesca en lugar de pesca sostenible

El estudio encontró que casi un tercio de los stocks clasificados por la FAO como "pesca sostenible en su máximo nivel" en realidad están sobrepesca. La pesca se considera sostenible si no se capturan más peces de los que pueden reponerse.

Además, más poblaciones han colapsado de lo que se pensaba anteriormente: un 85% más de poblaciones han colapsado, disminuyendo a menos del 10% de su máximo histórico.

Según Froese y Pauly, los modelos utilizan hasta 40 parámetros, incluyendo características de la historia de vida de la especie, detalles de la captura y el esfuerzo de pesca requerido. Esta complejidad hace que las estimaciones sean innecesariamente complejas y a veces se basan en valores cuestionables para algunos parámetros, argumentan los autores.

Modelos más simples necesarios

"Why the sometimes bogus predictions of the official models were accepted and continue to be accepted is the big question," said Froese. He noted that fisheries science have been misguiding policy for years and bears some responsibility for the overfished and collapsed stocks, even in Europe."

La sobrepesca es particularmente un problema en el Mediterráneo, África Occidental y Asia Sudoriental, explicó Boris Worm de la Universidad Dalhousie (Canadá), quien no participó en el estudio. Advirtió que "varios stocks aún considerados bien gestionados, como en Europa, podrían estar en peor estado de lo que se thought."

Ejemplo del Mar Báltico: Bacalao

El fenómeno puede verse con el bacalao en el oeste del Mar Báltico, explicó Christian Möllmann de la Universidad de Hamburgo. "Las estimaciones de biomassa a menudo demasiado optimistas también han contribuido, en mi opinión, a la sobrepesca de este stock."

Se necesita una actualización de los métodos de evaluación - hacia modelos más simples y realistas, concluyen Froese y Pauly. Además, se debe aplicar con más fuerza el principio de precaución - se deben utilizar estimaciones conservadoras en caso de incertidumbres.

Möllmann, sin embargo, consideró la calidad de los modelos menos importante. "Lo más importante, en mi opinión, es la disposición de la industria pesquera de no explotar cada pez del mar." La disposición y comprensión de pescar de manera sostenible y responsable a menudo faltan.

Esto es evidente en el Mar Báltico, donde todos los importantes stocks de bacalao y arenque, a pesar de años de advertencias de científicos y organizaciones ambientales, han sido sobrepesca hasta el punto de que la recuperación es en gran medida incierta o incluso poco probable.

Los hallazgos del estudio sugieren que la sobrepesca no se debe solo a que los límites de captura superen las recomendaciones de los modelos, sino también porque los límites de captura iniciales eran demasiado optimistas, lo que llevó a una recuperación poblacional insuficiente. A pesar de que algunas poblaciones se clasifican como pescado sosteniblemente en su máximo nivel, el análisis revela que casi un tercio de estos stocks en realidad están sobrepesca.

Lea también: