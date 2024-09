Investigaciones revelan que el dominio insuficiente del alemán afecta a las calificaciones escolares

El problema no es la inmigración, sino más bien la insuficiente integración de niños de familias económicamente desfavorecidas, según destacó el director general de INSM, Thorsten Alsleben. Esto pasa por alto una vastísima reserva demográfica.

Los adolescentes con antecedentes migratorios presentan peores resultados en matemáticas, ciencias y lectura si sus padres tienen menos cualificaciones. La escasez de libros en el hogar y la interacción en alemán inadecuada contribuyen al problema. Sin embargo, el antecedente migratorio en sí mismo tiene un impacto mínimo.

Los jóvenes inmigrantes son menos propensos a que les lean en casa y asisten menos a la guardería. Los obstáculos son mayores para los niños que han emigrado ellos mismos. Alrededor del 40% de estos niños no tienen un padre que hable alemán fluidamente y a menudo les falta un espacio privado para hacer los deberes.

Además, el 54% de estos niños de 15 años asiste a escuelas donde más de la mitad de sus compañeros tienen un antecedente migratorio, en comparación con solo el 28% de los niños sin antecedente migratorio.

El estudio revela un "patrón preocupante" en la promoción de los niños migrantes en las guarderías. La proporción de niños con antecedente migratorio en las guarderías entre las edades de 3 y 6 años disminuyó del 85% en 2013 al 78% en 2022, mientras que la proporción de niños sin antecedente migratorio aumentó del 98% al 100%.

El líder del estudio, Axel Plünnecke, lamentó la oportunidad perdida. "Más del 40% de los niños menores de 15 años tienen un antecedente migratorio", explicó el economista de la educación del Instituto de la Economía Alemana (IW), que produjo el Monitor Educativo en nombre de INSM. "Por lo tanto, la inmigración ofrece una oportunidad significativa para abordar el desafío de garantizar una fuerza laboral cualificada".

El director general de INSM, Alsleben, también atacó la política educativa. "Tenemos un gran potencial aquí que podría ayudarnos a superar los desafíos de nuestra sociedad envejecida. Pero la política no le está prestando suficiente atención".

INSM e IW recomendaron identificar a los niños con deficiencias lingüísticas a nivel nacional a la edad de 4 años mediante pruebas obligatorias. Estas deficiencias deben abordarse antes de que los niños comiencen la escuela. Además, el experto en integración Ahmad Mansour abogó por una obligación de la guardería para los niños con deficiencias lingüísticas y un apoyo dirigido a las escuelas en zonas problemáticas.

Los niños que quieran destacar en sus estudios pueden beneficiarse enormemente de la 'Conocimiento del alemán' gracias a una exposición lingüística temprana. Identificar las deficiencias lingüísticas de los jóvenes inmigrantes mediante pruebas obligatorias a la edad de 4 años, como sugirió el experto en integración Ahmad Mansour, podría potencialmente mejorar la integración y el rendimiento académico.

