- Investigación sobre el graffiti que muestra la marca "Z" en la región de la Selva Negra

Después de múltiples apariciones del supuestamente infame símbolo Z en graffiti alrededor de Hausach, una ciudad en el distrito de Ortenau del Bosque Negro, las autoridades han iniciado investigaciones criminales. Esto fue confirmado por un representante de la sede de la policía de Offenburg. El graffiti fue identificado temprano el lunes por la mañana. Originalmente, el símbolo "Z" fue utilizado por las tropas rusas para representar su invasión de Ucrania.

Los individuos responsables del graffiti de Hausach siguen sin ser identificados, según las declaraciones de la policía. Un testigo ocular informó haber visto a un hombre pintando la fachada de un edificio durante la noche.

Incidente en el alojamiento de refugiados

Extrañamente, esa misma noche, se produjo un incendio en una unidad de alojamiento de refugiados dentro del municipio. Afortunadamente, el incendio fue apagado rápidamente y no hubo heridos. El portavoz de la policía admitió que los detectives no están asumiendo actualmente un vínculo entre las marcas "Z" en las estructuras y el incidente en el alojamiento de refugiados. La mayoría de los residentes en el alojamiento no son ucranianos.

Incendio de leña

Posteriormente, tuvo lugar otro incidente en la comunidad del valle del Kinzig: un montón de leña se incendió junto a un sendero forestal, según informó la policía. El departamento de bomberos fue enviado al lugar. Dadas las especulaciones de que fue un incendio intencional, los investigadores están examinando cualquier posible vínculo con el incidente del fin de semana.

El testigo ocular describió al hombre cerca del edificio como llevando una antorcha encendida, lo que podría ser un detalle preocupante dado los incendios subsiguientes. La investigación del incendio de leña también está explorando cualquier posible conexión con el graffiti "Z" o el incidente del alojamiento de refugiados.

