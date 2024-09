- Investigación revela que los jóvenes están expuestos a contenido pornográfico y a las prácticas de sexting

Múltiples individuos jóvenes en Alemania, según un estudio, han encontrado pornografía o han participado en sexting. Aproximadamente el 42% de los 3.000 participantes de 11 a 17 años a nivel nacional admitió haber visto un video explícito. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con el año anterior, cuando el 35% admitió tal actividad, según un sondeo realizado por la autoridad de medios de Renania del Norte-Westfalia. El aumento es especialmente preocupante debido a un aumento significativo en el grupo más joven, niños entre 11 y 13 años.

"La pornografía no está diseñada para niños. Sin embargo, la juventud actual está expuesta a ella mucho antes de alcanzar la edad adulta, y no solo eso, sino que también están produciendo y compartiendo contenido explícito ellos mismos", informó la autoridad de medios. Esta tendencia de sexting es, de hecho, común: el 25% de los encuestados admitió haber recibido un mensaje de texto explícito, imágenes desnudas, videos o emojis explícitos.

Los primeros encuentros suelen ser involuntarios

Para padres y educadores, es difícil comprender cómo los niños pueden acceder fácilmente a la pornografía en la actualidad y, además, compartir ese contenido en línea, dijo Tobias Schmid, director de la autoridad de medios en Düsseldorf. "Pero el estudio lo deja claro: esto ocurre. Nos vemos obligados a proteger a los menores".

El primer encuentro con la pornografía suele ser involuntario - a menudo a los 12 o 15 años, según la autoridad de medios. De aquellos que informaron haber experimentado pornografía, aproximadamente la mitad mencionó haberlo hecho "1 o 2 veces". Por lo tanto, muy pocos encuestados tienen un hábito regular de ver pornografía, según la autoridad de medios. La mayoría encuentra difícil comprender lo que han visto.

¿Hay un vínculo entre el consumo de pornografía y el sexting?

Aunque no se puede demostrar un vínculo definitivo entre el consumo temprano de pornografía y la interacción con material pornográfico auto-producido, existe una sospecha razonable, ya que alrededor del 42% de los menores que informaron haber visto un video pornográfico también participan en sexting y afirman que la pornografía los motiva para su comportamiento de sexting. "Los encuestados reflejan lo que descubren en la pornografía en sus propias acciones", concluyó la autoridad. Sin embargo, la encuesta también mostró que casi la mitad de los menores con experiencia en pornografía - el 48% - estuvo de acuerdo con la declaración: "He visto cosas en la pornografía que desearía no haber visto".

De los 2.500 encuestados que recibieron un mensaje de sexting, generalmente se envió sin solicitar - en el 79% de los casos. Solo el 9% informó haber enviado un mensaje de sexting - con los chicos haciéndolo marginalmente con más frecuencia que las chicas.

En este pequeño grupo, aproximadamente un tercio de chicos y chicas citó "solo por diversión" o coqueteo como su motivación, o para enviar una "foto/video muy personal" a su pareja. Sin embargo, también se detectó que los destinatarios a menudo no eran conocidos por los remitentes.

WhatsApp es la plataforma preferida para el sexting

WhatsApp ha fortalecido su posición como plataforma para el sexting en comparación con el año pasado, cuando la autoridad realizó su primer estudio de este tipo. Se asume que la función de chat de grupo en WhatsApp contribuye a una mayor comunicación con individuos desconocidos, explicó la autoridad de medios. Por otro lado, Snapchat ha perdido popularidad como medio de sexting, especialmente entre las chicas mayores.

Schmid enfatizó que se necesitan más educación, servicios de apoyo y protección de medios confiables para los jóvenes en el ámbito digital. "Con iniciativas como Medienscouts NRW y nuestro enfoque para abordar la falta de protección para menores en las plataformas pornográficas más grandes del mundo, estamos abordando este problema".

