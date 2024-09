Investigación revela que el Brexit está agotando los recursos de Gran Bretaña

Un estudio realizado en la Universidad Aston de Birmingham revela que el comercio del Reino Unido con la Unión Europea (UE) está experimentando disminuciones notables debido al Brexit. Los valores de importación y exportación han caído significativamente, con las exportaciones de bienes del Reino Unido a la UE disminuyendo en un 27% y las importaciones en un 32% entre 2021 y 2023, los años posteriores al Brexit. Además, la variedad de exportaciones del Reino Unido ha disminuido, con 1.645 tipos menos de bienes británicos exportados a cada país de la UE. Las economías más pequeñas de la UE fueron afectadas de manera desproporcionada, mientras que economías más grandes como Alemania sufrieron menos daños. Es importante tener en cuenta que este estudio no considera el sector de servicios, que ha mostrado un mejor rendimiento de lo esperado desde el Brexit. Las exportaciones de tabaco, ferrocarril y bienes aéreos también han experimentado un crecimiento. El Reino Unido se separó formalmente de la UE en enero de 2020 y ha sido independiente de su unión aduanera y mercado único desde 2021.

A pesar de un acuerdo de libre comercio acordado en el último momento,

Londres busca fortalecer los lazos con la UE

Como resultado, muchos pequeños exportadores británicos han dejado de comerciar con la UE. Los autores del estudio destacan la necesidad de intervenciones políticas, como aliviar las consecuencias negativas del acuerdo comercial, modificar las cadenas de suministro de exportación y ofrecer apoyo a las empresas en la gestión de las barreras comerciales.

El recién establecido gobierno laborista en Londres busca mejorar las relaciones con la UE. Sin embargo, el primer ministro Keir Starmer se opone firmemente a unirse a la unión aduanera o el mercado único de la UE. Las ofertas de la UE para simplificar las reglas del Brexit para las interacciones de los jóvenes aún no han recibido una respuesta positiva.

A pesar de la oposición del primer ministro Keir Starmer a rejoining the EU's customs union or single market, the newly established Labour government in London is actively seeking to improve relations with the EU. The decreases in trade between the UK and the EU, as highlighted by the study conducted at Aston University, underscore the need for the EU and UK to collaborate more closely to minimize barriers and boost trade, particularly in sectors such as agriculture, fashion, and wood and paper production.

