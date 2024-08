- Investigación por disparos durante la búsqueda de la casa Mujer muerta

Un operativo en Heiligkreuzsteinach (distrito de Rhein-Neckar) dejó a un oficial de policía levemente herido por un disparo. Se cree que el ocupante de la casa disparó a los oficiales, según informó la policía. El operativo se suspendió y se llamó a las fuerzas especiales.

Cuatro horas después, las fuerzas especiales ingresaron a la casa y encontraron al presunto tirador muerto en una habitación, informó la policía. Inicialmente, la investigación sugirió suicidio.

Varios disparos

La fiscalía de Heidelberg informó que se dispararon varios tiros. Sin embargo, al principio no estaba claro si se habían disparado durante el ataque al oficial de policía o más tarde. "En ningún momento la policía disparó contra la mujer", dijo el fiscal.

También se informó que había otra persona en la casa en el momento del ataque. Se cree que esta persona está relacionada con el presunto tirador. Según la fiscalía, ella no estaba involucrada en el incidente y remained ilesa.

Operativo policial importante por la mañana

Por la mañana del miércoles hubo un operativo policial importante en el distrito de Bärsbach. En ocasiones, había dos helicópteros policiales en el aire, dijo un portavoz. La policía también utilizó un dron para buscar el área. La carretera de acceso estuvo cerrada durante varias horas.

Sin embargo, no hubo peligro para el público, se informó. La razón del operativo inicial no se reveló de inmediato. No se pudo descartar una conexión con otro caso, dijeron. Los investigadores planeaban hacer una declaración más tarde en el día.

La fiscalía de Heidelberg y la Dirección de Policía Criminal de Heidelberg están investigando los antecedentes del incidente.

El operativo en Heiligkreuzsteinach involucró a varios oficiales de policía, incluyendo varias mujeres que servían en la fuerza. Durante la operación, se confirmó que había otra residente, presumiblemente relacionada con el presunto tirador, que también era una mujer que vivía en la casa.

