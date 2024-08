- Investigación en curso por presunto homicidio negligente tras un fallo del sistema bayesiano

La Autoridad Legal está examinando varios casos de homicidio involuntario después de que el lujoso barco "Bayesian" se hundiera cerca de la costa de Sicilia. El objetivo es determinar si el barco se hundió debido a la subestimación de la gravedad de la tormenta inminente. Sin embargo, en este momento, la investigación no se centra específicamente en el capitán o los miembros de la tripulación.

Este trágico incidente resultó en la muerte de siete personas cerca de la costa del isla mediterránea de Italia el lunes. Diecisiete personas fueron rescatadas, la mayoría de las cuales eran miembros de la tripulación. El empresario británico prominente Mike Lynch, junto con su familia, amigos y asociados comerciales, se embarcó en esta aventura náutica para celebrar su absolución en la corte.

Inspectores: El yate "Bayesian" fue alcanzado por un remolino

Los inspectores afirman que el "Bayesian" fue golpeado por un remolino en las primeras horas de la mañana durante una tormenta con velocidades de viento superiores a 100 kilómetros por hora, lo que provocó su hundimiento repentino. Raffaele Cammarano, el Fiscal del Estado, declaró en una conferencia de prensa en Palermo: "Fue un incidente repentino y sudden". Sin embargo, otros capitanes en la zona habían logrado asegurar sus barcos con anterioridad.

Los remolinos aparecen, según el Servicio Meteorológico Alemán, cuando el aire frío desciende en una tormenta eléctrica, choca con el suelo y se expande en patrón recto. De cerca, se asemejan a una "pared blanca" que se mueve a gran velocidad. A menudo causan más daño que los tornados.

La recuperación puede tardar varias semanas

Los inspectores esperan obtener información valiosa de la llamada caja negra del lujoso yate de 56 metros de longitud, que aún no ha sido localizada. Además, la Autoridad Legal desea esperar a la recuperación del barco antes de ampliar la investigación, lo que podría tardar varias semanas. El yate de 500 toneladas -uno de los barcos de vela más grandes del mundo- se encuentra sumergido a 1 kilómetro del pequeño puerto de Porticello en 50 metros de agua.

Sin embargo, la Autoridad Legal no ha descartado la posibilidad de que ciertas partes sean incluidas como posibles sospechosos con antelación. Esto les permitiría acceder a los archivos de acuerdo con la ley italiana. Ambrogio Cartosio, el Fiscal del Estado, declaró: "No hay prisa. Se debe identificar a quien es responsable del delito. Esto podría involucrar al capitán y la tripulación, así como al fabricante".

La hermana rinde un sentido homenaje

En este contexto, también es importante determinar por qué, además del cocinero del barco, todos los miembros de la tripulación sobrevivieron, pero solo la mitad de los doce pasajeros. Se sospecha que las víctimas fueron sorprendidas en sus camarotes mientras dormían y no pudieron escapar. También hay rumores de una reunión la noche anterior. Según los inspectores, no se realizaron pruebas de alcohol en los sobrevivientes.

Mientras tanto, Esme, la hija de Lynch, ofreció un sentido adiós a su hermana menor Hannah, de 18 años. "Ella es mi ángel pequeño, mi heroína", se leyó en un comunicado familiar. "Hannah solía entrar corriendo a mi habitación y meterse en mi cama. A veces sonreía, a veces era juguetona, a veces buscaba consejos. No importaba lo que sucediera, siempre me llenaba de amor incondicional". Esme no estaba presente en el barco. La madre sobrevivió al desastre.

Lynch era uno de los hombres más ricos de

Lea también: