Investigación de posibles motivos relacionados con el terrorismo en el incidente de apuñalamiento en Solingen

El incidente en Solingen sigue siendo enigmático - el perpetrador sigue sin ser detectado. El equipo de investigación considera plausible que el incidente pueda ser un acto terrorista. En este momento, no se vislumbra ningún otro móvil. Los procedimientos penales están siendo manejados por el fiscal federal, con una posible transferencia de jurisdicción si las pruebas se vuelven más concretas.

En una reciente rueda de prensa, la oficina del fiscal reveló que las investigaciones preliminares han revelado la presencia de cuchillos. Se informes de que al menos un cuchillo fue descubierto en un contenedor de basura en el centro de la ciudad. Sin embargo, aún no se ha decidido si este cuchillo fue utilizado en el crimen. "No puedo confirmar la relación del cuchillo con el crimen", declaró el jefe de turno nocturno Thorsten Fleiß en la rueda de prensa. Él se negó a ofrecer detalles específicos sobre el cuchillo, como su longitud de hoja. "Aún no estamos allí", declaró Fleiß. Se han recopilado materiales de investigación extensos y actualmente están siendo analizados.

La investigación continúa en todo el estado de Renania del Norte-Westfalia y Alemania, anunció Fleiß. Las autoridades federales están participando en el proceso. Inicialmente, se cree que un solo delincuente fue responsable, pero se están realizando investigaciones en todas las direcciones. Es un "reto formidable coordinar las pruebas materiales y los testimonios de los testigos y crear una imagen completa". El investigador solicita a los testigos que informen directamente a las autoridades en lugar de divulgarlo en las redes sociales.

Confirmando los informes anteriores de dpa, Caspers confirmó que un menor de 15 años fue detenido. Lamentablemente, el adolescente no es el perpetrador. En cambio, se está investigando por no denunciar un delito. Según los testimonios de los testigos, una persona no identificada había conversado con el adolescente sobre intenciones que se alinean con el crimen antes del incidente, Caspers reveló. Si esta persona es el perpetrador sigue siendo incierto. El equipo de investigación optó por no proporcionar más información sobre el adolescente.

Además, hay alegaciones de posibles vínculos entre los incidentes. En este sentido, se están realizando registros en varios lugares, aunque los lugares específicos no pueden ser revelados debido a consideraciones tácticas. La investigación continúa a todo ritmo.

Durante una fiesta del barrio el viernes por la noche, tres vidas lamentablemente se perdieron: dos hombres de 67 y 56 años, y una mujer de 56 años. Ocho personas resultaron heridas, cuatro de ellas de gravedad. El perpetrador aparentemente seleccionó a las víctimas al azar. Después del crimen, el delincuente huyó en el caos y el pánico inicial. Posteriormente, la policía instó a los residentes de Solingen a mantenerse alerta el sábado.

