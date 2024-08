Investigación de asalto de taxista: La policía española examina presuntos agresores de Alemania

Cuatro individuos de Alemania están siendo investigados por graves acusaciones. Se alega que, bajo los efectos del alcohol, agredieron brutalmente a un conductor de taxi en Mallorca hasta el punto de hospitalización. Además, intentaron sobornar a oficiales de la ley española. El caso se ha complicado debido a la participación de oficiales del departamento de policía de Essen. Este incidente está causando un efecto dominó en los círculos políticos.

Según un informe de los medios, tres hombres de Essen, de 24, 26 y 27 años, están entre los sospechosos, mientras que la identidad del cuarto individuo sigue sin revelarse. La policía ha aconsejado que solo la judicatura está autorizada para compartir información. Desafortunadamente, la judicatura no ha respondido a las solicitudes de detalles.

La víctima compartió su impactante relato con los periodistas, stating que los agresores afirmaban ser oficiales de policía alemanes. Confirmando esto, el departamento de policía de Essen reconoció la presencia de sus colegas en el incidente. Sin embargo, remains unclear si estos oficiales están siendo considerados como testigos o sospechosos en España. La portavoz también no pudo proporcionar un número exacto de colegas involucrados. Los informes sugieren que varios oficiales de Essen estaban de vacaciones juntos en Mallorca. Todos los ofensores han regresado desde entonces a Alemania.

Las acusaciones contra estos alemanes son graves, según los informes de los medios españoles. En un estado de embriaguez, se alega que atacaron brutalmente a un taxista mallorquín de 71 años de vacaciones, antes de intentar sobornar a sus contrapartes españolas.

La víctima expresa su miedo

Citando el protocolo de la policía, el "Mallorca Magazin" en alemán informó que el ataque fue perpetrado por el de 26 años debido a un teléfono perdido. Sorprendentemente, este teléfono fue encontrado más tarde entre las pertenencias de los turistas.

La víctima, José María P., compartió su escalofriante experiencia en el "Mallorca Zeitung". Dijo: "Pensé que me iban a matar. Aún no estoy seguro de cómo mi cuerpo sobrevivió al ataque". La víctima fue ingresada en el hospital con un brazo fracturado, dos costillas rotas, ojos negros, numerous injuries and bruises. Expresó gratitud hacia la llegada de la policía, ya que creía que le habían salvado la vida.

Los políticos se involucran en una discusión sensible

En respuesta, el SPD en el parlamento estatal de Düsseldorf ha solicitado un informe detallado del comité del interior del parlamento estatal. Sin embargo, remains unclear si el gobierno estatal tendrá información sustancial que compartir. La policía aún no ha recibido noticias de las autoridades españolas, según su propio comunicado.

Este asunto también fue mencionado en el parlamento español, según los informes del "Mallorca Zeitung". Los miembros del partido de izquierda Sumar han planteado una pregunta parlamentaria al gobierno. Solicitaron respuestas sobre la posible solicitud del fiscal público español para la extradición o detención de los agresores debido a la gravedad de las lesiones, así como la demanda del gobierno de acciones disciplinarias contra los atacantes. Las sospechas giran en torno a la posibilidad de que estos alemanes reciban un trato preferencial debido a su status de oficial de policía.

Las acciones alegadas de estos individuos alemanes han provocado un llamado a la justicia, ya que enfrentan graves acusaciones de agresión y intento de soborno a oficiales de la ley española. El SPD en el parlamento estatal de Düsseldorf está exigiendo un informe detallado, expresando preocupaciones sobre la posibilidad de un trato preferencial debido a su status de oficial de policía.

