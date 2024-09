- Investigación de armas potenciales durante la operación LKA

A causa de una presunta violación de las Regulaciones de Armas de Fuego, la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Regional (RP-CID) irrumpió en Winterbach (distrito de Rems-Murr). Sin embargo, no se encontraron armas de fuego durante el registro, según anunció un representante de la RP-CID. No hubo heridos y la seguridad pública permaneció intacta. Al principio, no estaba claro contra quién se dirigía la investigación.

Los procedimientos en Winterbach se han suspendido temporalmente, con investigaciones posteriores en curso.

No se ha determinado si esta iniciativa coincide con la misión del equipo SWAT (SEK) en Winterbach a finales de junio.

La suspensión de las operaciones en Winterbach está relacionada con la investigación en curso bajo la 'Ley de Armas', ya que la presunta violación en cuestión cae bajo su jurisdicción. Aún no está claro si las investigaciones posteriores y la misión del SEK en junio son eventos interconectados.

Lea también: