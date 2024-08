- Investigación contra un médico - los servicios de cuidados paliativos horrorizados

Tras el arresto de un médico de cuidados paliativos en Berlín por sospecha de homicidio**, los servicios de cuidados paliativos expresan shock. El personal de los servicios de cuidados paliativos en el distrito de Neukölln, donde el sospechoso había alojado a pacientes durante años, está atónito, dijo un portavoz. No había habido señales o indicaciones de nada sospechoso, dijo el portavoz.

El médico sospechoso no era empleado de los servicios de cuidados paliativos, dijo el portavoz. Los cuidados paliativos suelen proporcionarse en el hogar. Si el cuidado debe ser más intensivo, el médico admite a sus pacientes en un hospicio para un cuidado adecuado. El personal del lugar luego se encarga del cuidado.

El médico de cuidados paliativos de 39 años está siendo investigado por homicidio y incendio. Ha estado en custodia desde el martes. Según la fiscalía, el médico ha estado trabajando en el equipo de cuidados paliativos de un servicio de enfermería desde principios del año. En el transcurso de esta actividad, se dice que ha matado a mujeres de 72 y 94 años en sus apartamentos entre el 11 de junio y el 24 de julio de una manera aún por determinar. Luego, supuestamente, incendió la escena para encubrir los crímenes. Los pacientes gravemente enfermos no estaban en una fase aguda de muerte en el momento del crimen, según la fiscalía. El móvil del hombre sigue sin estar claro.

"Se trata de hacer posible la vida hasta el final, no de acabarla", dijo el portavoz de los servicios de cuidados paliativos. Habló de un caso terrible y aislado. En los cuidados paliativos, uno se siente afectado y shock porque no se podría haber esperado esto. La confianza mutua necesaria para el trabajo exigente no debe ser dañada.

