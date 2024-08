- Investigación contra un médico - La forense examina la causa de la muerte

En el transcurso de las investigaciones contra un médico de cuidados paliativos que involucran a cuatro mujeres fallecidas, se requieren exámenes forenses para determinar la causa exacta de la muerte. Según la Fiscalía de Berlín, no se planean más exhumaciones en este momento. Hasta ahora, se han recuperado y examinado los restos de una mujer, sin más detalles debido a las investigaciones en curso.

Un médico de 39 años está siendo investigado por presunto homicidio y incendio. Ha estado en custodia desde el martes. El médico, que había trabajado en el equipo de cuidados paliativos de un servicio de atención desde principios de año, se sospecha que mató a mujeres de 72 a 94 años en sus hogares entre el 11 de junio y el 24 de julio utilizando métodos actualmente desconocidos. Luego, supuestamente, prendió fuego a las escenas para encubrir sus acciones.

Búsqueda de un móvil

Las pacientes, que estaban gravemente enfermas en el momento del crimen, no se encontraban en una fase aguda de muerte, según la Fiscalía. El móvil del hombre sigue siendo desconocido. Las autoridades no sospechan un robo, ya que no falta ningún objeto valioso en las casas de las pacientes o en el distrito de Berlín de Plänterwald. Tampoco hay indicios de un suicidio asistido.

"Podemos decirles que todo este asunto es incomprensible para nosotros y estamos profundamente impactados", dijo el servicio de atención citado por RBB. La aclaración completa de los hechos ahora tiene prioridad absoluta. "Y estamos cooperando plenamente con las investigaciones de la Fiscalía". Inicialmente, la policía investigaba un incendio provocado que resultó en muerte, durante el cual el médico fue cada vez más objeto de interés. Las pistas del servicio de atención contribuyeron a esto, según la Fiscalía.

La autoridad anunció que revisaría los archivos de todos los pacientes o clientes a los que el médico había cuidado en nombre del servicio de atención. No se dijo si también se examinarían otros casos. Según informes de los medios, el médico había trabajado en clínicas y prácticas en Berlín, Renania del Norte-Westfalia y Hesse antes de sus actividades en Berlín, según su perfil de redes sociales.

Servicios paliativos: sin peculiaridades

Los servicios paliativos expresaron su shock. El personal de los servicios paliativos en el distrito de Neukölln, donde el sospechoso había alojado pacientes en los últimos años, está atónito, dijo un portavoz. No había peculiaridades ni indicios de nada sospechoso, dijo.

El sospechoso no era empleado de los servicios paliativos, según el portavoz. Los cuidados paliativos suelen proporcionarse en el hogar. Si los cuidados deben ser más intensivos, el médico admite a sus pacientes en un hospicio, donde son cuidados en consecuencia. El personal local se encarga entonces de los cuidados.

El objetivo es hacer posible la vida hasta el final, no terminarla, dijo el portavoz de los servicios paliativos. Habló de un caso aislado terrible. En los cuidados paliativos, uno se siente afectado y shock porque no se podría haber esperado esto. La confianza mutua necesaria para el trabajo exigente no debería verse afectada.

