- Investigación contra un médico de cuidados paliativos - motivo no claro

En el transcurso de las investigaciones contra un médico paliativo que involucran a cuatro pacientes mujeres fallecidas, la Fiscalía de Berlín no tiene planes iniciales para realizar más exhumaciones. Hasta ahora, se han recuperado y examinado los restos de una mujer, según un portavoz de la autoridad. Se requieren autopsias en todos los casos para determinar la causa exacta de la muerte. No se proporcionaron más detalles, citando investigaciones en curso.

Un médico de 39 años está siendo investigado por presunto homicidio y incendio. Ha estado en custodia desde el martes. Según la Fiscalía, el médico ha trabajado en un equipo paliativo de un servicio de cuidado desde principios de año. Entre el 11 de junio y el 24 de julio, se sospecha que mató a mujeres de 72 y 94 años en sus hogares de manera desconocida y luego incendió las escenas para encubrir sus acciones.

Búsqueda de Motivo

Los pacientes gravemente enfermos no estaban en una fase aguda de muerte en el momento del crimen, según la Fiscalía. El móvil del hombre sigue sin estar claro. La autoridad no sospecha un robo, ya que no falta ningún objeto valioso en las casas de los pacientes o en el distrito de Berlín-Plänterwald. Tampoco hay indicios de suicidio asistido.

Declaración del Servicio de Cuidado

"Podemos decir que toda la cuestión es incomprensible para nosotros y estamos profundamente impactados", citó la "Abendschau" de la estación de radio RBB Berlín-Brandenburg al servicio de cuidado. "La clarificación completa de los hechos ahora tiene la máxima prioridad. Y estamos cooperando plenamente con las investigaciones de la Fiscalía". Inicialmente, la policía estaba investigando un incendio con consecuencias fatales, durante el cual el médico fue cada vez más objeto de interés. Según la Fiscalía, esto también se debió a las pistas del servicio de cuidado.

La autoridad anunció que revisaría los archivos de todos los pacientes o clientes que el médico ha tratado para el servicio de cuidado. No se dijo si también se examinarán casos adicionales. Según informes de los medios, el médico trabajó en clínicas y prácticas en Berlín, Renania del Norte-Westfalia y Hesse antes de su actividad en Berlín, según su perfil de redes sociales.

La investigación sobre los presuntos delitos del médico plantea preocupaciones sobre posibles instancias no informadas de delitos, ya que las autoridades planean revisar sus archivos de pacientes anteriores de various locations. Las acciones del médico, incluyendo el presunto homicidio y el incendio, se clasifican como delitos criminales.

