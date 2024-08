¿Invertir en rendimientos de intereses asegurados de sus ganancias diarias?

Muchas instituciones financieras parecen estar actuando con anticipación, ya que Recently, they've been reducing their savings interest rates, leading some to speculate that the anticipated interest rate cut by the European Central Bank (ECB) might have already taken place.

En un período de once días, no menos de 14 proveedores han elegido reducir sus tipos de interés de ahorro. La suposición general entre estas instituciones es que la tasa de interés clave del ECB caerá en 0,25 puntos porcentuales, lo que la llevará de un promedio del 4,25% al 4%, o del 3,75% al 3,5% en el área de depósitos.

Es notable que las ofertas de ahorro de N26 han experimentado una disminución que va desde el 1,26% hasta el 0,25%, lo que ha resultado en una caída de las tasas de interés al 3% o al 1%, respectivamente. La mayoría de los bancos ahora ofrece tipos de interés apenas por encima del 3,5%. Este desarrollo se debe a que los bancos pueden depositar los fondos de ahorro y cuentas corrientes de sus clientes en el ECB a diario y ganar una tasa de interés del 3,75% como compensación. Si el ECB redujera realmente la tasa de depósito al 3,5% en septiembre, como sugieren las últimas decisiones de tasas de interés, los bancos que garantizan una tasa de interés del 3% aún obtendrían una ganancia de 0,5 puntos porcentuales.

En cuanto a aquellos que eligen cambiar de banco, 26 de 55 bancos han asegurado que mantendrán sus tipos de interés actuales. La duración de estas garantías depende de la oferta del banco; las mejores ofertas brindan a los inversores al menos seis meses de seguridad, mientras que las excelentes ofertas garantizan tres a cuatro meses. Estas garantías están diseñadas para proteger a los bancos contra posibles recortes de la tasa de interés clave del ECB y garantizar que sigan obteniendo ganancias de las cuentas de ahorro.

Los ahorradores interesados pueden estar más preocupados por sus ganancias de inversión que por las rentabilidades de su banco, lo que les lleva a preguntarse si deben aceptar tipos de interés de ahorro más bajos a cambio de períodos de garantía más largos, o optar por inversiones mejor remuneradas pero de corta duración.

Un cálculo de ejemplo puede ayudar a determinar qué opción es más ventajosa. Por ejemplo, si se comparan la oferta del 4,2% de XTB por tres meses y la oferta equally attractive del 3% de BBBank por seis meses, la tasa de interés posterior a la expiración del período de garantía en XTB tendría que ser solo del 1,79% para que ambas inversiones rindieran lo mismo. Dado este escenario, la opción más larga pero menos bien remunerada sería menos favorable.

En otro orden de cosas, Freedom24 ofrece una cobertura legal limitada hasta el 90% del depósito, con un límite de 20,000 euros. Es importante señalar que Freedom24 no ofrece un depósito con acceso instantáneo, sino una inversión vinculada a las tasas Euribor y SOFR. Esto significa que las tasas de interés están más afectadas por los movimientos del mercado: si el ECB disminuye su tasa de interés clave, la tasa de depósito con acceso instantáneo de Freedom24 seguirá su ejemplo. Esto es a expensas de una garantía de depósito menor.

En conclusión, tanto las garantías de tasa de interés a largo plazo como las ofertas que renuncian por completo a las garantías a favor de seguir las tendencias del mercado se recomiendan en este momento. Los proveedores sin garantías de tasa de interésprobably reduce further their unattractive instant-access deposit rates, blaming the ECB. Those looking to profit from higher interest rates should act promptly, as rate cuts will become more frequent as the upcoming ECB rate decision approaches.

Max Herbst is the owner of FMH Financial Consulting, which has been providing independent interest rate information since 1986.

La decisión de muchas instituciones financieras de reducir sus tipos de interés de ahorro podría afectar a los consumidores, ya que ahora tienen menos opciones para obtener una rentabilidad significativa en sus ahorros. En respuesta al posible recorte de tasas de interés del ECB, algunos bancos ofrecen períodos de garantía más largos a cambio de tipos de interés más bajos, lo que brinda a los consumidores una mayor seguridad.

