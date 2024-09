Inusual ataque aéreo ucraniano reportado a más de 1.900 kilómetros de la frontera

En la región septentrional rusa de Murmansk, las autoridades vuelven a advertir sobre una posible amenaza de drones ucranianos. Como medida precautoria, se cerrará el espacio aéreo, reveló el gobernador Andrei Chibis en Telegram. La región se encuentra a unos 1.900 kilómetros de Ucrania. La Agencia Federal de Transporte Aéreo Rosaviatsiya ha suspendido temporalmente todas las operaciones de vuelo en los aeropuertos de Murmansk y Apatity debido a preocupaciones de seguridad. La Flota del Norte y una base aérea que sirve como punto de lanzamiento para bombarderos estratégicos con rumbo a Ucrania están estacionadas en el norte de Rusia.

15:22 Londres revela información - Rusia ahora posee estos misiles iraníesEl Ministerio de Defensa británico ha revelado información sobre los presuntos misiles iraníes que se han suministrado a Rusia. Se trata de misiles balísticos de corto alcance conocidos como Fath-360 o BM-120. Fueron presentados por primera vez en 2020 y tienen la capacidad de transportar una carga útil de 150 kg a una distancia de hasta 120 km, impactando el objetivo con una precisión estimada de 30 metros. Según el informe diario de inteligencia emitido por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, los ataques de precisión de Rusia contra las fuerzas militares o la infraestructura civil cerca del frente se verán mejorados debido a esta capacidad.**

14:45 Iniciativa de artillería checa aún sin fondos de PoloniaEl medio polaco Gazeta Wyborcza informes que Polonia aún no ha proporcionado ningún apoyo financiero a la iniciativa de artillería checa, que busca obtener munición para Ucrania de varios socios occidentales. Alemania se presenta como el mayor y más rápido contribuyente. Si todo sale según lo planeado, Ucrania recibirá 100.000 obuses este mes, con un objetivo de 500.000 para finales de 2024 y aún más en 2025. Los problemas en el mercado causados por las actividades de Rusia son informados por medios de comunicación de Praga.**

14:20 Pistorius respalda la justificación legal para la aprobación de armas de largo alcance para UcraniaEl ministro de Defensa alemán Pistorius cree que sería legalmente justificable que Ucrania obtuviera la aprobación de los socios de la OTAN para usar armas de largo alcance contra objetivos rusos bajo el derecho internacional. Afirma que Estados Unidos y el Reino Unido tienen el derecho de tomar decisiones sobre las armas que han suministrado. En respuesta a las advertencias del presidente Putin de que la OTAN estaría en guerra con Rusia si permitiera que Ucrania atacara territorio ruso con cohetes de largo alcance fabricados en Ucrania, Pistorius dice: "Las amenazas de Putin son las amenazas de Putin. No hay mucho más que decir al respecto".**

13:57 Zelensky anuncia el regreso de 49 POWs de RusiaEl presidente ucraniano Zelensky ha anunciado el regreso de 49 prisioneros de guerra de Rusia, incluidos antiguos combatientes de la planta de acero Azovstal en Mariupol, que estuvo bajo asedio ruso en la primavera de 2022. "49 ucranianos han vuelto a casa", dijo el presidente, publicando fotos de soldados y civiles envueltos en banderas nacionales ucranianas. Según Zelensky, son miembros del ejército, la guardia nacional, la policía nacional, la guardia fronteriza y civiles. Los medios ucranianos sugieren que 23 de los 49 regresados son mujeres. Zelensky no reveló inicialmente si su regreso fue resultado de un canje de prisioneros con Rusia.**

13:46 Tusk sobre las amenazas de Putin: "No las sobrerinterpretéis"El primer ministro polaco Donald Tusk no se preocupa por las recientes amenazas de Vladimir Putin Regarding long-range weapons that could target Russia. While the situation in Ukraine and the Ukrainian-Russian border should be taken seriously, Tusk advises, "I wouldn't overinterpret the latest statements by President Putin." These statements simply reflect the challenges the Russian military is facing on the frontline, according to Tusk.**

13:21 Pekín aboga por el diálogo para resolver la crisis de UcraniaEl ministro de Defensa chino Li Shangfu, hablando en un foro de seguridad global en Beijing, aboga por "el diálogo" como la única solución a los conflictos como los de Ucrania y la Franja de Gaza. Li dice, "Fomentar la paz y el diálogo entre las partes es la única forma de resolver las crisis en Ucrania y el conflicto israelí-palestino".**

12:58 El petróleo y el gas desempeñan importantes roles en el viaje de Scholz a Asia CentralEl gobierno alemán busca aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán. Un funcionario del gobierno dice: "Damos la bienvenida al posible aumento de los suministros de petróleo de Kazajistán" antes del próximo viaje del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán. El objetivo es proporcionar múltiples opciones de suministro para la refinería PCK en Schwedt, una de las cuales es más petróleo de Kazajistán. Sin embargo, se necesitan opciones adicionales, ya que el petróleo de Kazajistán fluye a través de tuberías rusas a Alemania, lo que da a Moscú palancas. Después de la invasión rusa de Ucrania, Alemania prohibió las importaciones de petróleo ruso. El viaje de Scholz también se centrará en los suministros de gas de Asia Central. El funcionario señala que las licitaciones para nuevas centrales eléctricas de gas requieren fuentes de gas alternativas, que Asia Central puede proporcionar.**

12:26 Francia convoca al diplomático iraní por las entregas de misilesFrancia ha convocado al representante diplomático iraní en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. Fuentes diplomáticas atribuyen esta acción a la presunta entrega de misiles balísticos a Rusia. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, había afirmado anteriormente que Rusia ha recibido misiles de Irán, que se espera que se desplieguen en Ucrania en las próximas semanas. Irán niega esta afirmación.**

12:03 El Pentágono descarta la contraofensiva rusa en Kursk como insignificanteEl Pentágono muestra indiferencia ante la contraofensiva rusa en Kursk. El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, comenta: "Hemos observado unidades rusas supuestamente ejecutando alguna clase de contraofensiva en la zona de Kursk... La catalogaría como insignificante por ahora, pero estamos monitoreando la situación de cerca". El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus tropas han recapturado diez pueblos. Esta afirmación aún debe ser confirmada. El ejército ucraniano inició la ofensiva en el área de la frontera rusa de Kursk hace unas cinco semanas, afirmándose el control sobre unos 100 pueblos rusos y casi 1.300 kilómetros cuadrados.

11:38 Después de múltiples interceptaciones: ataques de drones causan dañosLa fuerza aérea ucraniana reporta haber derribado 24 de 26 drones la noche anterior. En la región de Odessa, una persona resultó herida y 20 hogares resultaron dañados, mientras que en la región de Mykolayiv, los restos de un drone encendieron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos, según las autoridades locales. El Ministerio de Energía reporta daños a la infraestructura energética en la región de Ivano-Frankivsk.

11:16 Shoigu se reúne con Kim en PyongyangEl secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, Maintenance con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. La comunicación tuvo lugar en un "atmósfera excepcional de confianza y camaradería", según la comunicación del Consejo de Seguridad ruso. Las discusiones contribuirán significativamente a la ejecución del pacto de defensa firmado por Kim y el presidente ruso Vladimir Putin en junio. Según Putin, el pacto proporciona "ayuda mutua en caso de agresión contra una de las partes contratantes". El Oeste sospecha que Moscú está utilizando misiles y obuses norcoreanos en Ucrania. Para mantener su ofensiva en Ucrania, Rusia se está comunicando con países como China, Irán y Corea del Norte para obtener más municiones.

10:46 Jefe del Parlamento ruso: NATO está librando una guerra contra nuestro paísEl presidente del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, acusa a NATO de participar en el conflicto en Ucrania. "Están librando una guerra contra nuestro país", escribe Volodin en Telegram. Propone que NATO está ayudando a Ucrania a elegir ciudades rusas para ataques, dirigiendo operaciones militares con el ejército ucraniano y, en esencia, dictando órdenes al gobierno ucraniano.

10:17 Munz sobre la amenaza de guerra de Putin a NATO: "La declaración de Putin ni siquiera llega a la televisión matutina"En el Oeste, hay preocupaciones de que permitir que Ucrania lance ataques de largo alcance en territorio ruso pueda desencadenar una escalada. Precisamente esto es lo que el presidente ruso Vladimir Putin amenaza de nuevo. Rainer Munz, un corresponsal de ntv, ve varias razones por las que el alarde de sable de Putin tiene poco peso.

09:42 Familia: líder de la oposición belarusa imprisoned en estado críticoLa líder de la oposición belarusa imprisoned Maria Kolesnikova se encuentra en un estado de salud crítico, afirma su hermana. Lleva cuatro años detenida en condiciones inhumanas y ahora pesa solo 45 kg con una estatura de 1.75 metros, afirma Tatyana Khomitsa citando información de antiguos presos. "Creo que esto es un punto crítico, ya que nadie puede sobrevivir a tales condiciones durante mucho tiempo". Afirma que las autoridades han torturado psicológica y físicamente a su hermana. El Ministerio del Interior de Belarus no responde a una solicitud de información sobre las condiciones de detención de Kolesnikova. La mujer de 42 años, que se ha convertido en un símbolo de la resistencia desde las protestas contra el presidente belaruso Alexander Lukashenko en 2020, cumple una condena de 11 años por supuesta conspiración para tomar el poder.

Alemania y Lituania finalizan los arreglos para la ubicación de una brigada de combate

Alemania y Lituania han acordado los detalles para desplegar una brigada de combate en la nación balto-norteamericana de NATO. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas inscribieron el acuerdo en Berlín. El Ministerio de Defensa afirma que el acuerdo complementa el Acuerdo de Fuerzas de la OTAN, aclarando el estatuto legal de los soldados y el personal civil alemán en Lituania. Esto tiene como objetivo establecer certeza jurídica. El acuerdo abarca matters como los derechos de residencia, el derecho fiscal, el sistema escolar, la supervisión de la salud pública, el tráfico vial y la seguridad pública. Por ejemplo, senta las bases para establecer escuelas y guarderías alemanas en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027. Leer más aquí.

08:56 Rusia expulsa a diplomáticos británicosRusia expulsa a seis diplomáticos británicos por acusaciones de espionaje. La agencia de inteligencia FSB declara poseer documentos que demuestran que el Foreign Office en Londres orquesta la escalada política y militar. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, afirma que la embajada británica intencionalmente perjudica al pueblo ruso, según la agencia de noticias TASS. El Foreign Office británico descarta las acusaciones como "infundadas". La expulsión de Rusia es una represalia por las medidas británicas tomadas en respuesta a las actividades respaldadas por el estado ruso en Europa y el Reino Unido, según un comunicado citado por la BBC.

08:31 Putin advierte contra el uso de NATO de armas de largo alcanceEl presidente ucraniano Zelensky ha abogado durante mucho tiempo por el uso de misiles de largo alcance contra objetivos militares rusos. EE. UU. y el Reino Unido ahora están considerando esto en conjunto. El presidente ruso Putin no ha dudado en responder, emitiendo una advertencia al Oeste.

07:34 Servicio de Seguridad de Ucrania Anuncia Detenciones: Individuos Realizaron Ataques de Incendio en Kiev en Nombre de Rusia

Cinco individuos han sido arrestados por orquestar ataques de incendio en Kiev en nombre de una agencia de inteligencia rusa, según el servicio de seguridad de Ucrania. Los individuos son acusados de quemar cinco vehículos militares y distribuir panfletos para desprestigiar al ejército. Según el servicio de seguridad, los individuos llegaron a la capital desde diversas regiones de Ucrania en busca de trabajo y fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram en busca de dinero rápido. Grababan sus actividades en sus teléfonos para recibir el pago prometido, pero nunca lo recibieron.

07:05 Rabino Jefe de Ucrania Llora la Pérdida de su Hijo Adoptivo Muerto en el Conflicto

El Rabino Jefe de Ucrania, Moshe Asman, llora la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien murió durante la invasión rusa. Oficiales religiosos, soldados y otros asistieron a un ceremony de memorial en Kiev el jueves para rendir homenaje al hombre de 32 años, quien desapareció al final de julio y whose muerte fue confirmada después de semanas de incertidumbre. Samborskij se convirtió en padre de una hija en mayo, escribió Asman en las redes sociales. Él lo había adoptado cuando era un huérfano de 10 años. Hablaron por última vez el 17 de julio.

06:29 Japón Detalla Encuentro Involucrando a Aviones de Caza Rusos

La fuerza de autodefensa aérea de Japón dispatch aviones de combate el jueves después de dos aviones rusos que patrullaron la nación insular. Los aviones rusos no violaron el espacio aéreo japonés, informó el Ministerio de Defensa. Los aviones Tu-142 cruzaron desde el mar hacia la región sureña de Okinawa desde la mañana hasta la tarde, dijo el ministerio. Se inició una respuesta de emergencia "moviendo aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea", agregó el ministerio. Los aviones rusos finalmente abandonaron su vuelo en el norte, también pasando por las Kuriles, un área disputada entre Japón y Rusia. Antes esta semana, barcos de guerra rusos y chinos iniciaron ejercicios conjuntos en el Mar de Japón. Estos ejercicios son parte de una operación naval a gran escala. Aviones militares rusos rodearon Japón en 2019.

06:07 Moscú: EE. UU. Implementa Política de Contención contra Rusia y China

El subsecretario de Defensa ruso, Alexander Fomin, declaró en una conferencia de seguridad en China que Estados Unidos está implementando una política de contención contra Rusia y China. La agencia de noticias rusa TASS informó esto. Fomin informó a la agencia que Moscú y Pekín apoyan la creación de un mundo justo, multipolar y basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente se está preparando para conflictos en Asia mediante la creación de nuevos bloques de seguridad en la región.

05:27 Ucrania: Buque de Carga Civil Alcanzado por Misil Antinavío

La Marina de Ucrania reveló más información sobre un presunto ataque aéreo ruso a un buque de carga civil en el Mar Negro. Dijo que un bombardero Tu-22 probablemente lanzó un misil antinavío Ch-22 contra el barco, que se encontraba fuera de las aguas territoriales ucranianas. El barco, que enarbolaba la bandera de la nación caribeña de San Cristóbal y Nieves, transportaba trigo desde el puerto sureño de Chornomorsk a Egipto. Un informe de la BBC indicó que el barco estaba dentro de la zona económica exclusiva de Rumania, y se utilizó en su lugar un misil Ch-31, utilizado para la supresión de radar, que tiene un poder explosivo significativamente menor que los misiles Ch-22 diseñados para combatir portaaviones.

03:19 Incidente en la Línea de Demarcación: Soldado Moldavo Muere

Bajo circunstancias desconocidas, un soldado moldavo ha muerto mientras cumplía su deber en la línea de demarcación con la región separatista de Transnistria. Según el Ministerio de Defensa de la República de Moldavia, el soldado murió a causa de un disparo de su propia arma mientras cumplía con sus responsabilidades. Las autoridades y los expertos forenses actualmente investigan el caso. Soldados de Moldavia y de la región separatista de Transnistria, junto con tropas rusas, han estado stationed en la línea divisoria entre las dos facciones desde un conflicto en 1992 después del colapso de la Unión Soviética. Moldavia ha prometido reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en la línea divisoria son bastante infrecuentes.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido: "No Estamos Intentando Provocar un Conflicto con Rusia"

El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, niega la afirmación del presidente ruso Putin de que el suministro occidental de armas de largo alcance para ataques en lo profundo del territorio ruso representa la participación de la OTAN en el conflicto. "Ukraine tiene el derecho a la autodefensa", dice Starmer. El Reino Unido apoya plenamente este derecho y ofrece oportunidades de capacitación en este contexto. "Pero no estamos buscando un conflicto con Rusia - ésa no es nuestra intención", enfatizó el Primer Ministro británico. Leer más aquí.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU.: Harris 'Más Fuerte' Apoyaría a Ucrania

El antiguo embajador de EE. UU. en Kiev, William B. Taylor, cree que si fuera elegida, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris ofrecería un apoyo más robusto a Ucrania que la administración actual, Biden. Ella ha demostrado esto en diversas áreas, remarked Taylor en un evento en la Universidad Americana de Kiev. Biden ha sido más lento en algunas decisiones, como las que conciernen a los HIMARS, los Abrams y los aviones de combate F-16. También es cauteloso a la hora de decidir autorizar a Ucrania para atacar en lo profundo del territorio ruso. Taylor espera un enfoque más enérgico de Harris, también porque es probable que introduzca un nuevo equipo de política exterior en la Casa Blanca.

23:19 BND No Es Necesario Revelar Evaluación de Ucrania a PeriodistaEl servicio de inteligencia federal alemán (BND) no está obligado a revelar si consideró una victoria militar ucraniana como desafiante o imposible en discusiones privadas. Tampoco se debe revelar el medio de comunicación involucrado en estas discusiones, según una decisión del Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. La solicitud del periodista de una orden preliminar fue principalmente denegada. Sin embargo, el BND debe revelar el número de discusiones de fondo confidenciales sobre la situación militar de Ucrania para este año. El tribunal tomó esta decisión en respuesta a un artículo de periódico de mayo que sugería que el BND estaba proporcionando deliberadamente una evaluación negativa de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la Coalición Apoyan el Uso de Armas de Largo Alcance Contra RusiaPolíticos de la coalición alemana apoyan permitir que Ucrania ataque objetivos militares rusos utilizando armas de largo alcance. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, afirma que es legítimo y conforme al derecho internacional atacar objetivos militares rusos con misiles de Occidente de largo alcance. Roth sugiere como posibles objetivos para armas de largo alcance campos de aviación militares, centros de mando o bases de lanzamiento, que se utilizan para lanzar ataques contra objetivos civiles ucranianos. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber, destaca que la aprobación para atacar aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow ha tardado demasiado. El político verde Anton Hofreiter destaca que Rusia está terrorizando diariamente a la población civil ucraniana con ataques de cohetes contra hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía. Para proteger a la población civil ucraniana, el ejército debe poder atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance Comenta los Planes de Trump sobre UcraniaEl candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance propone que el plan de Donald Trump para resolver el conflicto ruso podría involucrar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance, en una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, sugiere que Trump podría llevar a alemanes, ucranianos y europeos a la mesa de negociaciones para explorar una solución pacífica. "Creo que podría llegar a un acuerdo muy rápidamente", explica Vance. Trump es conocido por sus opiniones simpáticas hacia el presidente ruso Vladimir Putin y su postura crítica sobre la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también afirma que podría poner fin a la guerra en 24 horas si fuera elegido, aunque no proporciona detalles.

21:03 Fascisitas Rusos Marchan en San PetersburgoNacionalistas y fascistas rusos marchan por San Petersburgo gritando "Somos rusos. Dios está con nosotros". También gritan "¡Adelante, rusos!". La marcha conmemora el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, un héroe nacional y santo de la Iglesia Ortodoxa muy celebrado.

20:28 Propaganda Rusa: "La Ideal Barricada es el Atlántico"El presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov propone que Rusia debería buscar una expansión territorial, preferiblemente llegando al Océano Atlántico. Sugiere que Berlín, Lisboa, Madrid y París serían ubicaciones ideales para tropas rusas, y que Bielorrusia y China también podrían ser aliados.

aquí.20:01 Voluntarios Británicos se Preparan para el InviernoMuchas casas ucranianas han sido dañadas por la artillería, especialmente la falta de ventanas, lo que resulta especialmente desafiante en los meses de invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" viaja a zonas de conflicto para instalar ventanas temporales.





