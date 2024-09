Inusual ataque aéreo de Ucrania ocurre más allá del límite de 1900 kilómetros de la frontera

En la región septentrional rusa de Murmansk, las autoridades vuelven a expresar preocupaciones sobre una potencial amenaza de drones ucranianos. Como precaución, se cerrará el espacio aéreo, anunció el gobernador Andrei Chibis a través de Telegram. La región se encuentra a unos 1,900 kilómetros de Ucrania. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia, Rosaviatsiya, ha suspendido temporalmente los despegues y aterrizajes en los aeropuertos de Murmansk y Apatity por razones de seguridad. La Flota del Norte y una base aérea utilizada para lanzar bombarderos estratégicos hacia Ucrania se encuentran en el norte de Rusia.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido confirma la adquisición de cohetes iraníes por parte de Rusia El Ministerio de Defensa británico ha revelado detalles sobre los cohetes iraníes supuestamente transferidos a Rusia. Según esta información, se trata de misiles balísticos de corto alcance conocidos como Fath-360 o BM-120. Presentados en 2020, estos misiles pueden transportar una carga útil de 150 kg a una distancia de hasta 120 km y supuestamente impactar en un rango de 30 metros. El informe diario del Ministerio de Defensa en Londres menciona que la capacidad de Rusia para realizar ataques precisos contra instalaciones militares o civiles ucranianas cerca de la línea del frente se verá significativamente mejorada por esto.

Polonia aún no ha asignado fondos para la iniciativa de artillería checa Según el medio polaco Gazeta Wyborcza, Polonia aún no ha comprometido fondos para la iniciativa de artillería checa destinada a obtener municiones para Ucrania de múltiples socios occidentales. Alemania lidera las contribuciones financieras. Si todo sale según lo planeado, Ucrania recibirá 100,000 rondas este mes, con un objetivo de alcanzar 500,000 para finales de 2024, y potentially más en 2025. También se informes de interferencia rusa en el mercado, según fuentes de Praga.

Pistorius respalda la legitimidad de las armas de largo alcance para Ucrania El ministro de Defensa alemán, Pistorius, considera que los socios de la OTAN permitiendo a Ucrania utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos podría justificarse bajo el derecho internacional. Afirma que EE. UU. y el Reino Unido tienen autonomía para tomar decisiones sobre las armas que han proporcionado. Al abordar la advertencia del presidente Putin de que la OTAN entonces estaría en guerra con su país, Pistorius simplemente dice: "Las amenazas de Putin son las amenazas de Putin. No hay mucho más que discutir al respecto".

Zelensky da la bienvenida al regreso de 49 prisioneros de guerra El presidente ucraniano Zelensky ha anunciado el regreso a casa de 49 prisioneros de guerra de Rusia, incluidos excombatientes de la planta de acero de Azovstal en Mariupol, que estuvo sitiada por las fuerzas rusas en la primavera de 2022. Zelensky declaró: "49 ucranianos han vuelto a casa", compartiendo fotos de soldados y oficiales envueltos en banderas nacionales ucranianas. Se informa que estos regresados son soldados, guardias nacionales, policía nacional, guardias fronterizos y civiles. Los informes iniciales sugieren que 23 de los 49 regresados son mujeres. Zelensky no reveló inicialmente los detalles de su liberación.

Tusk descarta la seriedad de las amenazas de Putin El primer ministro polaco Donald Tusk sigue impertérrito ante las últimas amenazas del presidente ruso Vladimir Putin sobre armas de largo alcance que apuntan a Rusia. Si bien reconoce la gravedad de la situación en Ucrania y a lo largo de la frontera ucraniano-rusa, Tusk aconseja no interpretar excesivamente las últimas declaraciones de Putin, considerándolas como indicativas de la difícil posición del ejército ruso en la línea del frente.

China busca una resolución pacífica para conflictos como el de Ucrania y Gaza El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, enfatizó la necesidad de negociaciones como la única solución para conflictos como los de Ucrania y la Franja de Gaza, durante un foro de seguridad internacional en Beijing. Li cree que "promover la paz y las negociaciones es la única forma de resolver la crisis en Ucrania y el conflicto israelí-palestino".

Alemania planea aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán El gobierno alemán busca aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán. En el contexto de la visita del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán, un funcionario del gobierno dijo: "Damos la bienvenida a la perspectiva de aumentar los suministros de petróleo de Kazajistán". El objetivo principal es diversificar las fuentes de petróleo para la refinería PCK en Schwedt, con un aumento del petróleo de Kazajistán como una posible opción. Sin embargo, el funcionario señaló que el petróleo de Kazajistán se transporta a Alemania a través de tuberías rusas, lo que da a Moscú palancas. Después de la invasión rusa de Ucrania, Alemania ha suspendido las importaciones de petróleo ruso. La visita de Scholz también se centrará en asegurar suministros de gas de Asia Central, con el funcionario señalando: "Tenemos que obtener gas de alguna parte, y esa región es rica en él".

Francia convoca al diplomático iraní por la entrega de cohetes a Rusia Francia ha llamado al representante diplomático iraní en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. Fuentes diplomáticas atribuyen este movimiento a la presunta entrega de cohetes balísticos a Rusia por parte de Irán. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, había confirmado anteriormente que Rusia había recibido cohetes de Irán, que se espera que se desplieguen en Ucrania en un futuro próximo. Sin embargo, Irán ha negado estas afirmaciones.

12:03 El Pentágono resta importancia al contraataque ruso en Kursk El Pentágono resta importancia al contraataque ruso en Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, mencionó durante una conferencia de prensa el jueves: "Hemos visto algunos soldados rusos intentando un contraataque en el área de Kursk". Lo etiquetó como "menor", aunque siguen monitoreando la situación de cerca. El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus fuerzas han recuperado diez pueblos. Sin embargo, esto remains unsubstantiated. El ejército ucraniano inició operaciones ofensivas en la región fronteriza rusa de Kursk hace aproximadamente cinco semanas, afirmando haber capturado alrededor de 100 asentamientos rusos y unos 1.300 kilómetros cuadrados.

11:38 A pesar de frecuentes caídas: ataques de drones causan dañosLa fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado con éxito 24 de 26 drones durante las horas nocturnas. En el distrito de Odesa, una persona resultó herida y 20 casas resultaron dañadas, mientras que en la región de Mykolayiv, los restos de un drone provocaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos, según anunciaron las autoridades regionales. Según el Ministerio de Energía, la infraestructura energética en el área de Ivano-Frankivsk fue alcanzada.

11:16 Shoigu baila con Kim en PyongyangEl secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. Según el Consejo de Seguridad de Rusia, las reuniones tuvieron lugar en un "ambiente único de confianza y camaradería". Se espera que la reunión contribuya significativamente a la implementación del pacto de defensa firmado por Kim y el presidente ruso Vladimir Putin en junio. Según Putin, el pacto permite "asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes firmantes". El Oeste acusa a Moscú de utilizar misiles y obuses norcoreanos en Ucrania. Para intensificar su ofensiva en Ucrania, Rusia busca aparentemente municiones adicionales de países como China, Irán y Corea del Norte.

10:46 Volodin afirma que NATO lucha contra nuestro paísEl presidente de la cámara baja rusa, Vyacheslav Volodin, asegura que NATO está oficialmente participando en los combates en Ucrania. "Están librando una guerra contra nuestro país", escribió Volodin en Telegram. Él argumenta que NATO está ayudando a Ucrania a elegir ciudades rusas para ataques selectivos, coordinando despliegues militares con el ejército ucraniano y, finalmente, comandando al gobierno en Kyiv.

10:17 Munz rechaza la amenaza de Putin a NATO como innecesariaEn el Oeste, hay preocupaciones de que permitir a Ucrania lanzar ataques de largo alcance en suelo ruso podría llevar a una escalada. exactly this prospective escalation is what Russian President Vladimir Putin repeats. However, ntv correspondent Rainer Munz holds several reasons for believing that there is no real substance to Putin's intimidation tactics.

09:42 Pariente de Kolesnikova reporta a disidente presa en malas condicionesLa activista belarusa opositora Maria Kolesnikova se encuentra en malas condiciones de salud, según informes de un familiar. Kolesnikova ha sido mantenida en condiciones inhumanas durante los últimos cuatro años, pesando ahora solo 45 kilos y midiendo 1.75 metros de altura, dijo Tatyana Khomitsa, citando información de ex presidiarios. "Creo que esto marca un punto crítico, ya que nadie puede sobrevivir a tales condiciones por mucho tiempo". Ella acusa a las autoridades de someter a su hermana a tortura psicológica y física. El Ministerio del Interior de Belarus no responde a una consulta sobre las condiciones de detención de Kolesnikova. La mujer de 42 años ha sido un símbolo de resistencia desde las protestas contra el presidente belaruso Alexander Lukashenko en 2020 y actualmente cumple una condena de 11 años de prisión por supuestamente planear un golpe de estado.

Alemania y Lituania finalizan acuerdos para la estación de una brigada de combate preparada

Alemania y Lituania han alcanzado un acuerdo para la estación de una brigada de combate preparada en Lituania, un país báltico aliado de NATO. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas firmaron el acuerdo en Berlín. Según el Ministerio de Defensa, el acuerdo complementa los términos de compromiso de NATO y aclara el estatuto legal de los soldados y personal civil alemán en Lituania, asegurando así protección legal. Regula los derechos de residencia, tributación, sistema educativo, supervisión de salud pública, tráfico vial y seguridad pública. Establece el marco legal para establecer escuelas y jardines de infancia alemanes en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027. Encuentra más detalles aquí.

08:56 Rusia expulsa a diplomáticos británicos

Rusia expulsa a seis diplomáticos británicos bajo sospecha de espionaje. La agencia de inteligencia FSB afirma tener pruebas de que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico está detrás de la escalada política y militar. El objetivo de la agencia, según la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, es asegurar que Rusia sufra una derrota estratégica en el conflicto contra Ucrania, según informó la agencia de noticias TASS. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico niega las acusaciones como "totalmente infundadas". La retaliación de Rusia sigue a las medidas tomadas por Reino Unido en respuesta a las actividades patrocinadas por el estado ruso en Europa y el Reino Unido, según un comunicado de la BBC.

08:31 Putin advierte al Oeste sobre armas de largo alcance

El presidente ucraniano Zelenskyy ha pedido repetidamente el uso de misiles de largo alcance contra objetivos militares rusos. Actualmente, EE. UU. y el Reino Unido discuten esta posibilidad en colaboración. El presidente ruso Putin responde rápidamente al Oeste.

08:03 Rusia propone colaborar en armas occidentales

Rusia propone intercambiar conocimientos sobre armas occidentales con sus aliados. El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, mencionó en una conferencia de seguridad en China, según la agencia de noticias rusa RIA, que Rusia está dispuesta a compartir su experiencia en la lucha contra diversas armas occidentales. Los enfrentamientos han llevado a avances en la guerra moderna, y las armas rusas son capaces de contrarrestar armas occidentales.

El servicio de seguridad de Ucrania anuncia arrestos: hombres queman vehículos en Kyiv por orden de una agencia rusa

Cinco personas fueron arrestadas por incendiar cinco vehículos militares en Kyiv, según el Servicio de Seguridad de Ucrania. Los sospechosos habrían llevado a cabo estas acciones siguiendo instrucciones de una agencia de inteligencia rusa. También se dijo que distribuyeron folletos para desprestigiar al ejército. Los hombres, procedentes de diversas regiones ucranianas, habían viajado a la capital en busca de empleo. Habrían sido contactados por agentes rusos a través de Telegram, ofreciéndoles dinero rápido a cambio de sus servicios. Sin embargo, a pesar de registrar sus actividades en sus teléfonos, la compensación prometida nunca llegó.

Rabino Jefe de Ucrania llora la muerte de su hijo adoptivo en el conflicto

El Rabino Jefe de Ucrania, Moshe Asman, está de luto por la muerte de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, en el conflicto en curso. Se llevó a cabo un servicio conmemorativo en Kyiv el jueves para honrar al joven de 32 años, quien había desaparecido a finales de julio. La confirmación de su muerte llegó después de semanas de incertidumbre. Samborskij se convirtió en padre de una hija en mayo, como compartió el Rabino Asman en las redes sociales. Samborskij había sido adoptado por Asman cuando era un huérfano de 10 años y habían hablado por última vez el 17 de julio.

Japón reporta encuentro con aviones de combate rusos

La Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón envió aviones de combate el jueves en respuesta a dos aviones rusos que se acercaron al país. Los aviones rusos no ingresaron al espacio aéreo japonés, según el Ministerio de Defensa. Los aviones Tu-142 fueron observados volando hacia la región sureña de Okinawa desde el amanecer hasta el anochecer. "Mobilizamos aviones de combate de la Fuerza de Autodefensa Aérea de manera urgente", dijo el ministerio. Los aviones rusos finalmente regresaron a su ruta original, también cruzando las disputadas Kuriles. El incidente ocurrió solo unos días después de que Rusia y China lanzaran ejercicios militares conjuntos en el Mar de Japón.

Rusia acusa a EE. UU. de perseguir una política de contención

El vice ministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, criticó la política exterior de EE. UU. en una conferencia de seguridad en China, stating que EE. UU. está persiguiendo una política de contención contra Rusia y China. Fomin declaró que Moscú y Pekín abogan por un mundo justo, multipolar y basado en la igualdad y el respeto mutuo, en contraste con la agresiva conducta del Occidente en la región.

Ucrania denuncia ataque aéreo a un barco civil

La marina de Ucrania Recently revealed details about a suspected Russian air strike on a civilian freighter in the Black Sea. A Tu-22 bomber is believed to have fired a Ch-22 anti-ship missile at the boat, which was situated outside Ukrainian territorial waters. The ship, registered under the flag of St. Kitts and Nevis, was carrying a wheat cargo from the southern Ukrainian port of Chornomorsk to Egypt. BBC sources reported that the ship was actually in Romania's exclusive economic zone. It also claimed that a Ch-31 missile was used instead, which has significantly reduced explosive power relative to the Ch-22 missiles intended to target aircraft carriers.

Soldado moldavo muere en la línea de demarcación

Bajo circunstancias misteriosas, un soldado moldavo falleció mientras estaba de servicio en la frontera con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia informó que el soldado fue asesinado fatalmente por su propia arma mientras cumplía con sus deberes. El incidente está siendo investigado por la policía local y equipos forenses. La región ha sido testigo de una presencia limitada de soldados moldavos, soldados separatistas y tropas rusas a lo largo de la línea divisoria desde que estalló un conflicto en 1992 después del desmantelamiento de la Unión Soviética.

Starmer niega la participación rusa en el conflicto ucraniano

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha negado la afirmación del presidente Putin de que la entrega de armas avanzadas a Ucrania por parte de las naciones occidentales constituyen la participación de la OTAN en el conflicto en curso. Starmer afirmó que Ucrania tiene el derecho a la defensa propia, una posición plenamente respaldada por el Reino Unido. Sin embargo, aseguró que el Reino Unido no tiene la intención de provocar un conflicto con Rusia, enfatizando que Gran Bretaña no busca agresivamente involucrar a Rusia en la guerra.

Taylor espera un mayor apoyo de EE. UU. a Ucrania

El antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, cree que si es elegida, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris proporcionaría un apoyo más activo a Ucrania que el presidente actual Biden. Él señaló que Harris ya ha demostrado una postura más fuerte en ciertos ámbitos, como los HIMARS y los aviones de combate F-16. Sin embargo, Taylor señaló que Biden ha sido más cauteloso sobre permitir que Ucrania se involucre en operaciones en territorio ruso profundo. Espera un enfoque más proactivo de Harris, possibly debido a un cambio en el equipo de política exterior de la Casa Blanca.

Zelensky elogia a Estonia por la asistencia militar

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a Estonia por su ayuda militar en un reciente discurso, expresando su gratitud por el apoyo inquebrantable del país. Estonia ha donado una amplia gama de equipo y suministros militares, incluyendo morteros montados en vehículos, drones y sensores tácticos, para fortalecer las capacidades de defensa de Ucrania. La asistencia se considera un paso crucial para fortalecer la capacidad de Ucrania de contrarrestar la agresión rusa en la región.

El líder ucraniano Zelensky recibe al presidente de Estonia, agradeciendo la ayuda

El líder de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibe al presidente de Estonia, Alar Karis, en Kyiv, expresando su gratitud por la ayuda militar del país. Estonia, un miembro de la UE y de la OTAN del Báltico, ha acordado destinar el 0.25% de su PIB anual a las necesidades de defensa de Ucrania. Las discusiones también tocaron la reconstrucción del país y las aspiraciones de la UE. Además, el primer ministro de Letonia, Evika Siliņa, también prometió ayuda adicional durante una reunión con Zelensky.

23:19 BND no está obligado a revelar su evaluación sobre Ucrania a un periodista

El servicio de inteligencia federal alemán (BND) no está obligado a informar a un periodista si consideró que una victoria militar para Ucrania era difícil o imposible en conversaciones privadas. El tribunal alemán ha dictaminado que ni los medios involucrados en tales conversaciones ni la evaluación deben ser revelados en este momento. Sin embargo, el BND debe divulgar el número de conversaciones de fondo confidenciales sobre la situación militar de Ucrania este año. El periodista, editor de un diario, presentó la solicitud de una orden judicial después de que un artículo de periódico en mayo afirmara que el BND estaba difundiendo intencionalmente una evaluación negativa de la situación militar en Ucrania para manipular la opinión pública.

22:06 Políticos de la coalición de tráfico luminoso apoyan armas de largo alcance contra RusiaLos políticos de la coalición de semáforo de Alemania apoyan la concesión a Ucrania de la autorización para utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, dice que es apropiado y está en línea con el derecho internacional atacar objetivos militares en Rusia con misiles de Occidente de largo alcance. Roth sugiere posibles objetivos en Rusia para armas de largo alcance, como aeródromos militares, centros de comando o bases de lanzamiento, stating que estos lugares son responsables de ataques a objetivos civiles ucranianos. La aprobación para utilizar armas para atacar aeropuertos militares rusos como ATACMS y Storm Shadow es larga esperada, según el presidente del comité de defensa, Marcus Faber. El político verde Anton Hofreiter enfatiza que Rusia ha estado terrorizando a la población civil ucraniana con ataques diarios de cohetes a hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía. Crear una zona de amortiguación en la que las fuerzas ucranianas puedan proteger a los civiles requiere el uso de armas de largo alcance.

21:35 Vance habla sobre el plan de Trump para UcraniaEl candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Vance sugiere que el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra rusa podría incluir la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance, en una entrevista con el productor de TV Shawn Ryan, explica que Trump podría ayudar a llevar a Rusia, Ucrania y Europa a la mesa de negociaciones para discutir una posible solución pacífica. "Creo que puede llegar a un acuerdo muy rápidamente", dice Vance, mientras menciona la simpatía pasada de Trump por el presidente ruso Vladimir Putin y su crítica a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. Trump afirma que puede terminar la guerra en 24 horas si es elegido, pero no proporciona detalles específicos.

21:03 Nacionalistas y fascistas rusos marchan en San PetersburgoLos nacionalistas y fascistas rusos, invocando una autoridad superior, marchan por San Petersburgo, gritando "Somos rusos. Dios está con nosotros" y "¡Adelante, rusos!". La ocasión para la marcha es el aniversario del traslado de las reliquias de Alejandro Nevsky, un héroe nacional y santo en la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Propaganda ruso llama a la expansión hasta el AtlánticoEl popular presentador de televisión ruso y propagandista Vladimir Solovyov expresa su creencia de que Rusia no debe limitarse a conquistar Ucrania, sino que debe aspirar a extender su territorio a Europa, con Berlín, Lisboa, Madrid y París como posibles destinos. Solovyov justifica su llamado stating que Rusia debe aprovechar a sus hermanos bielorrusos o recurrir a China.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el invierno en UcraniaEn varias casas ucranianas que han sobrevivido hasta ahora a los bombardeos, faltan ventanas, lo que crea un problema apremiante antes de que comience el invierno. La ONG británica "Insulate Ukraine" está abordando el problema via

Lea también: