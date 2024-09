- Intervención de la policía en un spa terapéutico tras el incidente de los rehenes

Una persona contactó a las autoridades, insinuando una posible situación de secuestro en un centro de masajes tailandés en Barmbek-Süd, Hamburgo. Esto llevó a una importante presencia policial. El llamador anónimo, ausente del lugar, aseguró que su amigo dentro parecía estar asustado, según informó un representante de la policía. Oficiales del equipo de apoyo de la unidad de respuesta inmediata se dirigieron posteriormente al lugar. Más tarde, ingresaron al edificio y encontraron a dos mujeres.

El portavoz continuó: "Hemos examinado la zona y ahora estamos comprobando si hay alguien más dentro y quiénes podrían ser". Inicialmente, no estaba claro si existía una situación de rehenes. "Hasta ahora, no tenemos evidencia que sugiera que", dijo el representante. La población en las calles cercanas no estaba en peligro. La situación estaba contenida dentro del edificio en la calle Humboldtstraße.

En un comunicado inicial, la policía de Hamburgo anunció que sus colegas ya estaban presentes y habían implementado las medidas necesarias. En la escena, oficiales armados con rifles de asalto habían acordonado la zona potencial del delito, según informó el periódico Bild.

