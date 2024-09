Interrupción en la votación presidencial inicial - La sesión electoral se interrumpió varias veces

En Erfurt, el nuevo parlamento estatal de Turingia se reúne por primera vez. Bajo la dirección de un miembro de AfD, se elegirá la dirección parlamentaria, pero incluso el orden del día plantea desafíos. La primera sesión se ve interrumpida en varias ocasiones.

Interrupciones frecuentes y un discurso del presidente interino, Jürgen Treutler de AfD, que recibe numerosas sacudidas de cabeza y críticas: la primera reunión del parlamento estatal de Turingia, que tuvo lugar apenas cuatro semanas después de las elecciones, se convirtió en una lucha política entre AfD, ahora la fracción más fuerte por primera vez en Alemania, y la CDU, BSW, Izquierda y SPD del otro lado.

"Se espera que permanezca imparcial en su papel de presidente interino. Sus acciones y liderazgo ya están generando dudas significativas sobre un desempeño imparcial y neutral", afirmó el jefe de negocios parlamentarios de la fracción de la CDU, Andreas Bühl. Previamente había intentado persuadir al presidente interino para establecer las capacidades de toma de decisiones del parlamento estatal. Treutler, sin embargo, continuó con su discurso. La sesión fue interrumpida en varias ocasiones, ahora en un total de cinco veces.

Entre otros temas, se debía elegir un nuevo presidente o presidenta del parlamento estatal en la reunión constitutiva. Solo entonces el parlamento podría operar a plena capacidad. Inicialmente, se debían anunciar los nombres de los miembros y establecer las capacidades de toma de decisiones. Sin embargo, los desacuerdos entre AfD y las otras cuatro partidos sobre el orden del día ya habían provocado conflictos antes del tiempo. La sesión se interrumpió por primera vez once minutos después debido a desacuerdos sobre la agenda.

Treutler, quien presidía la sesión como el miembro más antiguo, había intentado inicialmente dar su discurso de apertura. En él, destacó la reclamación de AfD como la fracción más fuerte para el cargo de presidente parlamentario, afirmando que esto era una "costumbre inmutable para siempre" en el parlamento estatal. Cualquiera que la desafíe, afirmó, está socavando la democracia. Animó a los nuevos parlamentarios electos a "reconocer los resultados de las elecciones de manera objetiva y factual" y a tomar en serio la voluntad del soberano. Advirtió contra el socavamiento de la cultura política. Al hablar sobre la formación del gobierno, sugirió que había una "opción difícil de ignorar" para una mayoría parlamentaria estable. Después del discurso de Treutler, la fracción de la CDU presentó una solicitud una vez más para establecer las capacidades de toma de decisiones del parlamento. La sesión se interrumpió una vez más.

De hecho, según el Reglamento, AfD, que se considera de extrema derecha por la Oficina de Protección Constitucional de Turingia, tiene derecho a proponer candidatos como la fuerza más fuerte inicialmente. Propusieron a la miembro Wiebke Muhsal para el cargo de presidenta del parlamento estatal. Muhsal había sido condenada por fraude y multada unos años antes.

CDU y BSW buscan modificar el Reglamento

Sin embargo, la elección de la dirección parlamentaria está resultando desafiante. Las otras fracciones - CDU, BSW, SPD y Izquierda - rechazan tener a un político de AfD al frente del parlamento. La CDU y BSW habían intentado cambiar el Reglamento antes de las elecciones con una solicitud, para que los candidatos de todas las fracciones pudieran ser propuestos en la primera ronda. Según la regulación actual, esto está reservado para la fracción más fuerte en las dos primeras rondas. Un candidato necesita más síes que noes para ser elegido.

Con el cambio anticipated en el Reglamento, las otras partidos buscan evitar que un político de AfD ocupe el cargo más alto y evitar un bloqueo parlamentario a través de interrupciones. La CDU presentó a su diputado Thadaeus König como candidato para la elección del Portavoz del Parlamento Estatal. La AfD ya había descartado el cambio en el Reglamento antes de esto.

Treutler recibió críticas significativas por su discurso durante la sesión inaugural. El líder de la CDU, Mario Voigt, remarked que el Portavoz debe actuar de manera imparcial y neutral, lo que no fue el caso. La CDU tuiteó: "El Portavoz de AfD está abusando de su autoridad para reclamar una supuesta 'voluntad del votante' a favor de la fracción más fuerte. ¿No sabe que se requieren mayorías en el parlamento?"

Ramelow: "Límite de la palabra aceptable" violado

El ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, acusó a Treutler de violar el límite de la palabra aceptable al hacer referencia a Eduard Spranger. Spranger había expresado opiniones favorables sobre la revolución nacional socialista y había descalificado a los judíos de la Sociedad Goethe en 1938, afirmó Ramelow.

Antes de la sesión, Ramelow también había expresado su shock por la propuesta de AfD de Muhsal como Portavoz. "AfD continues to harm a constitutional body," he claimed. "As a duly elected MP, I cannot place my trust in the individual of Wiebke Muhsal."

Con la introducción del nuevo parlamento estatal, también llega a su fin el mandato regular del gobierno de minoría rojo-verde-verde del ministro presidente Ramelow. Sin embargo, según la Constitución estatal, los miembros del gobierno remain en office en una capacidad interina hasta que sus sucesores as primen el cargo. Ramelow presentó los documentos relevantes a su gabinete por la mañana en Erfurt.

