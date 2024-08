- Interpretando a Jago en "Otello", de Shakespeare, dirigida por Gottz Schubert, en el Festival de Lausitz.

Actor Götz Schubert, conocido por sus roles en "Brecht" y "Wolfsland", actualmente prefiere el teatro sobre proyectos de películas y televisión. Durante una entrevista con Deutsche Presse-Agentur antes del Festival de Lausitz (del 25 de agosto al 14 de septiembre), expresó su alegría de actuar en el escenario. El actor de 61 años inaugurará el festival en Weißwasser interpretando a Iago en "Othello" de Shakespeare el domingo por la noche.

Schubert aprecia la interacción directa con el público

Según Schubert, la balanza ha inclinado a favor del teatro en comparación con las producciones cinematográficas. Expresó su satisfacción diciendo: "Es como volver a casa. Tienes interacciones más íntimas con el público". Esta sensación se aplica a la producción de Marcel Kohler, que presentará la obra clásica de Shakespeare "Othello" y su manuscrito literario sobreviviente "The Strangers" tres veces en una antigua fábrica de vidrio.

Shakespeare y Molière son algunos de los escritores favoritos de Schubert. Cree que sus historias de amor, relaciones y intrigas políticas son intemporales y tienen un gran potencial tanto en el teatro como en el cine. El texto Recently discovered attributed to Shakespeare will be used in the production of "Othello". Los temas y narrativas parecenRemarkably relevant in today's world, adding an extra layer of excitement.

Schubert: Inspirar a los Locales para el Festival

Schubert reanudará la filmación de "Wolfsland" en 2025, lo que le dará suficiente tiempo para el teatro en el ínterin. Ve el Festival de Lausitz, lanzado en 2020, como un paso hacia una exitosa transformación estructural que debería haber ocurrido antes. La Telux-Glasfabrik, después de su renovación, sirve como un lugar cautivador para el festival. "El festival es un proceso artístico que necesita tiempo para crecer", dijo Schubert. "Tratamos de involucrar a más locales y hacerlo su festival también". Con su trasfondo como natives de Pirna y comisionado de TV "Butsch" en "Wolfsland", Schubert espera contribuir a esto mediante el uso de su popularidad.

