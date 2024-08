Intercambio de prisioneros con Rusia: 115 soldados ucranianos recuperan su libertad

11:45 Se negociando intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania Se están llevando a cabo negociaciones sobre intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania: se discutirá la intercambio de 115 prisioneros de cada lado hoy, según un representante de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) que mediates. Esto sería la primera acción de este tipo desde que Ucrania inició su ofensiva dentro de Rusia este mes. La agencia de noticias rusa RIA confirmó esto, citando al Ministerio de Defensa en Moscú. Se informa que soldados rusos capturados por Ucrania durante su ofensiva en la región de Kursk están en territorio bielorruso. Esto marcaría el séptimo intercambio mediado por los EAU desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Los EAU, un aliado de seguridad cercano de EE. UU., han mantenido buenas relaciones con Moscú a lo largo del conflicto, a pesar de la descontento de los gobiernos occidentales. Sin embargo, las relaciones con Kiev también se han fortalecido.

11:21 El presidente polaco Duda y el primer ministro lituano Simonyte asisten a celebraciones en Kiev Ucrania celebra su 33º aniversario de la independencia hoy. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy está recibiendo al presidente polaco Andrzej Duda y al primer ministro lituano Ingrida Simonyte en esta ocasión. La Oficina del Presidente de Ucrania ha publicado varias fotos de las celebraciones en Kiev:

11:02 Letonia proporcionará $126 millones en ayuda militar a Ucrania en 2024 Letonia ha prometido $126 millones (€112 millones) en ayuda militar a Ucrania este año y contribuirá a ampliar la iniciativa Drone Coalition. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, compartió esta información en Facebook. Umerov había conocido previamente a una delegación letona liderada por el ministro de Defensa de Letonia, Andris Spruds. "Fortalecer la Coalición de Drones es un tema particularmente significativo", dijo Umerov. En total, Letonia proporcionará a Ucrania miles de drones para ayudar a repeler la agresión rusa a gran escala. Umerov también dijo que ya hay decenas de países en la coalición.

10:40 Zelensky comienza el proceso para que Ucrania se una a la CPI El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha iniciado el proceso para que su país se una a la Corte Penal Internacional (CPI) al firmar una ley que ratifica el Estatuto de Roma. Este movimiento se considera un paso importante hacia la integración de Ucrania con la UE. El parlamento había aprobado previamente esta acción. La CPI ha emitido órdenes de arresto internacionales, incluidas para el presidente ruso Vladimir Putin.

10:00 Zelensky firma ley que prohíbe la Iglesia Ortodoxa ucraniana afín a Rusia Para marcar el día de la independencia de su país, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó una ley que prohíbe la Iglesia Ortodoxa ucraniana afín a Rusia. Al hacerlo, Zelensky destacó que Ucrania está dando un paso significativo para fortalecer su independencia. La ley, que fue aprobada en el parlamento ucraniano el martes, prohíbe las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú. Rusia protesta firmemente esta medida. La ley establece un plazo para que las organizaciones religiosas corten sus vínculos con Rusia, un proceso que podría tardar varios años.

09:42 Medios informan: depósito de municiones ruso en llamas después de ataque con drones Ucrania parece haber atacado una instalación militar en Rusia: según el portal de noticias independiente Astra, un depósito de municiones ruso en la región de Voronezh fue supuestamente atacado por drones ucranianos. El objetivo específico fue supuestamente un almacén cerca de la ciudad de Ostrogozhsk, a aproximadamente 100 kilómetros al sur de Voronezh. Aunque los oficiales rusos aún no han confirmado el incidente, el gobernador Alexander Gusev declaró un estado de emergencia en tres asentamientos debido a las secuelas de un incendio y la detonación de explosivos. Gusev enfatizó que no se dañaron edificios civiles, pero se requirieron medidas de emergencia en tres asentamientos. Se evacuaron aproximadamente 200 personas y dos mujeres resultaron heridas, una de las cuales fue hospitalizada.

09:00 La guerra "ha vuelto a Rusia", según Zelensky La guerra "ha vuelto a Rusia", según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En su mensaje de video que marca el día de la independencia de Ucrania, Zelensky sugirió que Rusia había intentado "destruir" Ucrania con su invasión. Sin embargo, Ucrania está celebrando su 33º aniversario de la independencia, dijo Zelensky, y las consecuencias del conflicto han vuelto a su fuente. Según Zelensky, el mensaje de video se grabó en la región fronteriza desde la cual Kyiv lanzó su ofensiva en Rusia el 6 de agosto.

08:30 Rusia declara estado de emergencia en parte de la región de Voronezh Rusia ha declarado un estado de emergencia en partes de la región de Voronezh después de un ataque con drones durante la noche. El gobernador Alexander Gusev anunció la emergencia en Telegram, stating que cinco drones habían sido interceptados, pero los escombros caídos habían provocado un incendio y causado la detonación de explosivos. Gusev enfatizó que no se dañaron edificios civiles, pero se requirieron medidas de emergencia en tres asentamientos. Se evacuaron más de 200 personas y dos mujeres resultaron heridas, una de las cuales fue hospitalizada.

Los últimos informes sugieren bajas significativas en el lado ruso en Kiev: 1160 soldados rusos han sido muertos o incapacitados en un solo día, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. Esto eleva el total de soldados rusos "neutralizados" desde el inicio del conflicto en febrero de 2022 a un asombroso 606,490. El informe diario del Ministerio sobre las pérdidas rusas también indica que el enemigo ha perdido otros 9 tanques (llevando el total a 8,542) desde el inicio de la invasión rusa. Ucrania afirma haber contado más de 16,600 vehículos blindados y alrededor de 14,000 drones que ya no están bajo el control ruso o han sido destruidos. Sin embargo, estas cifras remainen sin verificar ya que Moscú mantiene una política de silencio sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

22:21 Letonia Realiza la Mayor Entrega de Drones a Ucrania hasta la Fecha

21:48 Zelensky: "Gradualmente estamos expulsando al ejército ruso de Járkov"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que las fuerzas rusas están siendo expulsadas de la región de Járkov. En su discurso vespertino, Zelensky, en conversación con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el General Oleksandr Syrskyi, elogió la resiliencia de Járkov, una ciudad conocida por su gente animada y su vida vibrante. "Desde principios de mayo, nuestras fuerzas de defensa han repelido con éxito los intentos rusos de avanzar en Járkov y destruir nuestra ciudad y toda la región de Járkov", dijo Zelensky. "Estamos gradualmente expulsando al ejército ruso de Járkov".

21:10 Informan de Víctimas en el Bombardeo Ruso en la Óblast de Jersón

Diez personas resultaron heridas debido al bombardeo ruso en la Óblast de Jersón, según Ukrinform, citando a Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar de la Óblast de Jersón.

20:54 Cohetes Rusos Atacan Instalaciones Agrícolas en la Óblast de Sumy

Cohetes rusos impactaron varias instalaciones agrícolas en la Óblast de Sumy de Ucrania, según informó la oficina del fiscal regional. El ejército ruso realizó un ataque con cohetes a la infraestructura agrícola por la tarde, según el comunicado.

20:29 Ataque con Dron Daña Depósito de Municiones en la Óblast de Voronezh de Rusia

Un ataque con dron durante la noche en la Óblast de Voronezh de Rusia provocó un incendio y una supuesta detonación de dispositivos explosivos, según "Kyiv Independent", citando al gobernador regional Aleksandr Gusev. Según las unidades de defensa aérea rusa, varios vehículos aéreos no tripulados fueron derribados sobre la región, lo que provocó un incendio y una explosión en un lugar no especificado. El canal de Telegram ruso Astra informó que la explosión ocurrió en un depósito de municiones en Ostrogozhsk. En los últimos meses, las fuerzas ucranianas han lanzado una serie de ataques con drones contra la infraestructura militar rusa y su sector energético.

19:53 Estados Unidos Impone Sanciones a Más de 400 Entidades e Individuals

Estados Unidos, según el Departamento de Estado de EE. UU., ha impuesto sanciones a más de 400 organizaciones e individuos presuntamente relacionados con la guerra de Rusia en Ucrania. "Hoy nuestras acciones golpean a Rusia donde más duele", dijo Aaron Forsberg, director de política de sanciones económicas en el Departamento de Estado de EE. UU. Las sanciones afectan específicamente al sector energético ruso, así como a entidades en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. También incluyen a empresas chinas que se cree que ayudan a Moscú a eludir las sanciones occidentales y fortalecer su ejército, como el departamento de importación-exportación del Grupo de Máquinas de Dalian, que se dice que ha suministrado artículos de doble uso por valor de 4 millones de dólares a empresas rusas. Liu Pengyu, portavoz de la embajada china en Washington, denunció las sanciones unilaterales, afirmando que el comercio normal entre China y Rusia no debe verse afectado.

19:18 Bielorrusia y China Fortalecen la Cooperación en Seguridad

Bielorrusia y China han acordado fortalecer su cooperación en áreas de seguridad, finanzas y energía. Según "Kyiv Independent", ambos países están comprometidos a fortalecer sus lazos de seguridad y fomentar la colaboración en la industria financiera y energética. Los países también buscan mejorar su cooperación en las cadenas de suministro industrial.

16:38 El Primer Ministro Starmer Promete Apoyo a Largo Plazo a Ucrania en su Día Nacional

El primer ministro británico Keir Starmer prometió su apoyo a largo plazo a Ucrania en su día nacional, diciendo: "Mi mensaje para todos los ucranianos, ya estén en primera línea o en el Reino Unido, es claro: estamos con vosotros hoy y para siempre". Starmer había reiterado este compromiso durante su conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy cuando estuvo en Londres hace unas semanas, según Starmer. Tanto el gobierno británico como el público están en solidaridad con Ucrania. "Estamos aquí para vosotros mientras nos necesitéis", concluyó Starmer su mensaje con el saludo ucraniano "Слава Україні" (Gloria a Ucrania).

00:29 Noruega Otorga Licencia para el Desarrollo de Granadas en Ucrania y Financia el Proyecto

Noruega ha concedido a Ucrania una licencia para el desarrollo de granadas de 155 mm y ha acordado financiar el proyecto. La empresa noruega Nammo ha llegado a un acuerdo con una empresa de defensa ucraniana para concederle una licencia para la fabricación de granadas de artillería de pólvora en Noruega. "Noruega actualmente ayuda a Ucrania proporcionando municiones de sus propias reservas y directamente de la industria. Ahora, Nammo desea compartir su estrategia con Ucrania, permitiendo que las fuerzas armadas ucranianas sean reabastecidas más rápidamente", dijo el ministro de Defensa noruego Bjørn Arild Gram.

Después de una escalada temporal en el nivel de alerta en la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen y los rumores de posibles ataques con drones rusos, las autoridades de seguridad alemanas advierten sobre la vigilancia. "Alemania ha sido durante mucho tiempo un objetivo de la guerra híbrida de Rusia, y por lo tanto, las instalaciones como las militares, especialmente las importantes para la OTAN, como Geilenkirchen, están bajo amenaza potencial de sabotaje y acciones de espionaje", dice el experto en asuntos exteriores de la CDU Roderich Kiesewetter a "Tagesspiegel". Anteriormente, el nivel de amenaza en la base aérea de la OTAN en Geilenkirchen se había elevado momentáneamente al segundo nivel más alto, Charlie, debido a un peligro percibido. Según Kiesewetter, la base aérea es crucial para la OTAN ya que alberga el sistema de advertencia y control aéreo AWACS. "El nivel de amenaza Charlie significa que la OTAN está implementando medidas precautorias, incluyendo contra posibles incursiones de drones, y hay indicios de peligros potenciales inminentes", dice. Sin embargo, el nivel de amenaza aumentado y la posibilidad de ataques rusos ha sido reconocido y no es una noticia sorprendente.

Latvia ha revelado su entrega de drones más significativa a Ucrania hasta la fecha. 1.400 drones fabricados por empresas lituanas están listos para enviar, según publica el ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprūds en X. Esto significa que Riga ha completado la adquisición de más de 2.700 drones de su propia industria. Letonia, junto con el Reino Unido, lidera una alianza para enviar un millón de drones a Ucrania. Sus miembros, incluyendo Alemania, han acordado invertir en la fabricación de drones y enviar drones y repuestos a Ucrania.

21:34 Biden Promete Nueva Ayuda Militar a Ucrania, con Énfasis en la Defensa Aérea

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha anunciado un nuevo plan de ayuda militar para Ucrania durante una conversación con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. El paquete incluye misiles de defensa aérea, equipo para defenderse de drones, misiles antitanque y municiones, según la Oficina del Presidente de EE. UU. Biden reiteró el "apoyo inquebrantable de Estados Unidos al pueblo ucraniano" a Zelenskyy. No se ha revelado la información monetaria sobre la nueva ayuda.

21:29 Zelenskyy Pide Entrega de Armas Prometidas

El ejército ucraniano necesita urgentemente ayuda internacional. El presidente Zelenskyy insta a los aliados occidentales de Ucrania a entregar los paquetes de armas prometidos. "En el frente luchamos con proyectiles y equipo, no con palabras como 'mañana' o 'pronto'", dice en su mensaje de video nocturno. Según él, Ucrania espera los paquetes de armas o equipo "que se han anunciado y decidido, pero aún no se han entregado". No proporciona detalles específicos.

8:58 PM Residentes en Kursk Expresan Frustración: "Todos Estamos Solos"

Mientras persisten los enfrentamientos en la región rusa del sur de Kursk, los residentes parecen estar cada vez más descontentos: con las autoridades que creen que los han abandonado, con el ejército ucraniano y incluso con su propio ejército. A nadie le importa la gente, le dice una mujer de 28 años al "Moscú Times". "Para Rusia, somos solo una sección del mapa. Para los ucranianos, somos enemigos que apoyan el régimen de Putin. Aquí, todos estamos solos". Acusa a las autoridades de mentir y decir que no hay razón para alarmarse. Y un hombre de 32 años explica que mientras la gente culpa a Ucrania por el ataque, también cuestiona la competencia del ejército ruso: "¿Cómo pudieron no detectar la concentración de tanto ejército ucraniano en la frontera?". Si antes había personas que simpatizaban con Ucrania o eran neutrales, su postura ahora se ha transformado en enfado intenso, dice ella. Otro residente de la región de Kursk dice: "Los ucranianos no son nuestros amigos en este momento". Sin embargo, una voluntaria de la Cruz Roja en Kursk dice que no siente enfado hacia Ucrania. "También son solo víctimas de la situación".

Puedes revisar todos los eventos anteriores aquí.

La Unión Europea ha expresado su apoyo a la adhesión de Ucrania al Tribunal Penal Internacional. Este movimiento se ve como un paso importante hacia la integración de Ucrania con la UE.

Se están discutiendo más intercambios de prisioneros entre Rusia y Ucrania: los EAU están mediando, con 115 prisioneros a cambio en cada lado hoy. Esto sería el séptimo intercambio mediado por los EAU desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.

Lea también: