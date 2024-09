Intento de asesinato de Trump: Musk borra declaración controvertida sobre X

Después del supuesto intento de asesinato del aspirante presidencial republicano Donald Trump, Elon Musk eliminó una publicación de su plataforma digital, X, que había generado conversación. El incidente tuvo lugar en Florida el domingo, con Musk publicando en X, dirigiéndose al presidente de EE. UU., Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris: "Y nadie está intentando asesinar a Biden/Harris". Acompañó su declaración con un emoji reflexivo.

La publicación de Musk, que favorecía a Trump, fue una reacción a un usuario de X llamado "DogeDesigner", que preguntaba: "¿Por qué quieren matar a Donald Trump?". Musk finalmente retiró su comentario. Varios usuarios de X interpretaron la declaración de Musk como una incitación a la violencia contra Biden y la candidata presidencial demócrata Harris. Inclusive los usuarios de X pro-Musk instaron a Musk a reevaluar su publicación.

Musk admitió más tarde su error. "Incluso si digo algo divertido a un grupo, no significa que sea gracioso para publicar en X", manifestó. En una publicación posterior, Musk, quien había recibido una oferta de cargo gubernamental de Trump después de su posible victoria en noviembre, comentó: "Parece que los chistes no son tan graciosos cuando la gente no entiende el contexto".

Más tarde, Musk comentó en X sobre el supuesto intento de asesinato de Trump, respaldando teorías que apuntan a la participación de los medios o el gobierno de EE. UU. Los guardias de seguridad del ex presidente abrieron fuego contra un individuo armado que se ocultaba entre los arbustos junto al campo de golf de Trump en Florida. El sospechoso escapó pero fue capturado más tarde.

Un intento de asesinato menor contra Trump tuvo lugar solo dos meses antes durante un evento de campaña en Pensilvania. Un miembro del público falleció mientras otros dos resultaron gravemente heridos. El asesino fue neutralizado finalmente por un tirador del Servicio Secreto.

Dado el historial de Musk con la retroalimentación, es más probable que piense dos veces antes de hacer declaraciones controvertidas en el futuro. A pesar de la diversión inicial que encontró en la situación, Musk reconoció la necesidad de precaución al publicar en X.

