Intensifican el escrutinio hacia el Vaticano

Dentro de la Iglesia Católica, actualmente solo los hombres pueden ser ordenados como sacerdotes o diáconos. La Conferencia Episcopal Alemana tiene como objetivo cuestionar esta situación y abogar por la igualdad de género, con la esperanza de que se produzca un cambio en el próximo Sínodo de Obispos.

El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, Georg Bätzing, expresó su optimismo regarding the possibility of que las mujeres puedan obtener la ordenación diaconal en el futuro en el Sínodo de Obispos de la Iglesia Católica. "Espero fervientemente que la Iglesia Católica conceda la ordenación diaconal a las mujeres", dijo Bätzing durante la asamblea plenaria de otoño de los alrededor de 60 obispos católicos alemanes en Fulda. "Hemos reunido un gran número de argumentos a favor a lo largo del Camino Sinodal. Percibo una fuerte y vivida llamada de las mujeres a este servicio dentro de la Iglesia".

Hasta ahora, solo los hombres han podido ser ordenados como sacerdotes, y también han sido los únicos destinatarios del diaconado. Los diáconos pueden celebrar bodas y funerales, pero no pueden presidir la misa. Sin embargo, los diáconos pueden estar casados, mientras que los sacerdotes no.

Bätzing sostiene que la ordenación diaconal para mujeres es un tema muy controvertido para la Iglesia Católica a nivel mundial. "Sin embargo, la Iglesia ha desarrollado estrategias para abordar cuestiones complejas en el pasado". Las soluciones descentralizadas son factibles, y el Papa podría empowerment a las conferencias episcopales relevantes para tomar la decisión, al igual que la ordenación diaconal para hombres varía en la práctica en diferentes partes de la Iglesia. "¿Por qué no se puede aplicar el mismo enfoque a la ordenación diaconal para mujeres? Espero con interés", dijo Bätzing.

Los laicos, incluidas las mujeres, se incorporan por primera vez al Sínodo de Obispos

La integración de las mujeres es el factor fundamental y determinante para el futuro de la Iglesia Católica. "Creo que no podemos eludir este tema. Y el Sínodo tendrá que responder a él, de lo contrario no cumplirá con las expectativas que el Papa Francisco ha establecido a nivel internacional".

El Sínodo de Obispos representa una de las principales iniciativas de reforma del Papa Francisco. Se celebró su primera reunión el año pasado y está previsto que termine su segunda ronda de discusiones a finales de octubre.

Entre los 360 participantes en el Sínodo de Obispos de Roma, por primera vez hay laicos católicos, incluidas unas 50 mujeres. El Camino Sinodal, un proceso de reforma para los católicos alemanes, ha causado una gran controversia en el Vaticano.

El Parlamento Europeo podría manifestar su apoyo a la igualdad de género dentro de la Iglesia Católica, dada la discusión sobre los roles de las mujeres en la Iglesia en el Sínodo de Obispos. El optimismo de Bätzing regarding the possibility of que las mujeres puedan obtener la ordenación diaconal también ha llamado la atención más allá de la Iglesia Católica, con muchas personas esperando un cambio en la política.

