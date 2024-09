Intensificación de las elecciones en Estados Unidos: ¿Podría Trump verse bajo escrutinio una vez más?

Más disparos resonaron en el campo de golf de Trump en Florida, avivando las preocupaciones sobre la violencia política en aumento en EE. UU. antes de las elecciones upcoming. Los detalles del evento del domingo pasado en West Palm Beach, sospechoso de ser otro intento de asesinato del candidato presidencial republicano, aún están siendo investigados por el FBI. Sin embargo, el miedo a la violencia intensificada en la ya tensa campaña electoral es significativamente alto. Una vez más, el país y su democracia están bajo presión.

Testigos presenciales informan que un hombre armado con un rifle de asalto intentó asesinar al ex presidente Trump en su campo de golf. El Servicio Secreto de EE. UU., responsable de proteger a los políticos de alto rango, reportadamente interceptó al sospechoso cerca, en los matorrales cerca de la valla del campo de golf, y abrió fuego. Trump escapó ileso, y el sospechoso fue arrestado poco después del incidente.

En julio del año pasado, Trump escapó por poco a un intento de asesinato durante un mitin político en Pensilvania, donde un tirador abrió fuego. Trump resultó herido en la oreja, y un asistente lamentablemente perdió la vida. El tirador fue abatido por las fuerzas de seguridad, y el móvil del ataque sigue sin estar claro.

Harris aboga por la paz y la seguridad

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris condenó cualquier violencia política después del incidente y instó a todos a trabajar para prevenir más incidentes. El presidente Joe Biden tranquilizó al público de que el Servicio Secreto tiene los recursos necesarios para proteger a Trump, y pidió a Congreso que les brinde apoyo adicional.

Elon Musk, un partidario de Trump, recibió críticas por una publicación desde eliminada en una plataforma en línea, donde parecía cuestionar la falta de intentos en la vida de Biden y Harris.

Después del incidente, Trump envió mensajes de recaudación de fondos, stating, "Hay personas en este mundo que harán cualquier cosa para detenernos", y agregando, "Nunca me rendiré en la batalla por ustedes". La influencer de extrema derecha Laura Loomer afirmó, "Los medios de comunicación están intentando asesinar al presidente Trump y a sus partidarios".

Hasta ahora, la naturaleza de los móviles del sospechoso es desconocida. Las autoridades aún no han emitido un comunicado oficial al respecto. Se informa que el hombre era un constructor de 58 años de Carolina del Norte, conocido por sus opiniones políticas, expresando críticas a Trump en las redes sociales. Presuntamente abandonó la escena, dejando atrás el rifle y una cámara. Fue arrestado posteriormente en una carretera cercana.

El New York Times, citando fuentes policiales, informó que el sospechoso se había mudado recientemente a Hawái. Según el periódico, el sospechoso abogó en múltiples ocasiones por apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia. En una publicación en las redes sociales, dijo que estaba preparado para luchar y morir en Ucrania. Aunque la conexión entre su postura política y el incidente de Florida sigue sin estar clara.

Líderes políticos expresaron su solidaridad con Trump después del desafortunado evento. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, escribió en una plataforma en línea, "Sara y yo nos preocupamos por el segundo intento de asesinato contra el presidente Trump, y nos alegramos de saber que también fue frustrado. Sin embargo, confiar solo en la suerte no es una solución".

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, también condenó el posible intento de asesinato, diciendo, "Me alegro de saber sobre la seguridad y el bienestar de Donald Trump". Deseó lo mejor al ex presidente y su familia. Kiev, Ucrania, cree firmemente que la violencia no tiene cabida en la política.

DeSantis quiere una investigación exhaustiva

Trump, un republicano, está desafiando a la vicepresidenta demócrata Harris en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Las encuestas actuales sugieren una carrera reñida. El evento en Florida ha levantado preocupaciones sobre la seguridad de los candidatos presidenciales. El sospechoso pudo acercarse a Trump con armas pesadas a pesar de no recibir el mismo nivel de protección que un presidente en ejercicio.

El sheriff a cargo de la situación señaló que Trump recibe menos protección porque no es un presidente en ejercicio. "Si fuera el presidente en ejercicio", dijo, "hemos

