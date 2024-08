- Intensificación de la agresión rusa: las tácticas de Putin cada vez más brutales

Desde el invierno de 2022/2023, Rusia ha intentado deliberadamente perturbar el suministro de energía de Ucrania. Para la primavera de 2024, los ataques alcanzaron un nuevo nivel de precisión. Las armas de largo alcance de Rusia - misiles crucero y cohetes - funcionaban con mayor precisión que antes. Los ataques estaban mejor estratégicamente planificados. En este punto, Rusia comenzó a dañar sistemáticamente las centrales eléctricas.

Los recientes ataques han alcanzado un nivel récord. Solo el 25-26 de agosto, Rusia lanzó más de 200 misiles crucero, cohetes y drones. Kyiv afirma haber derribado casi todos ellos. Sin embargo, nadie en el Oeste cree esto ya. Even according to the statements of General Oleksandr Syrskyj, the commander-in-chief of the Ukrainian armed forces, only a quarter of the Russian cruise missiles and rockets are being downed. For the cheap Iranian-style drones, it's two-thirds. However, these drones primarily serve to engage air defense, and the real damage is caused by the hits from precision weapons.

Cohetes, Drones, Misiles Crucero

El lunes, se utilizaron tres misiles hipersónicos Kinzhal, junto con 115 misiles crucero, 77 Kh-101, 28 del tipo Kalibr y 10 lanzados desde aviones Kh-59/69. Ucrania afirma haber derribado 99 de ellos. Por supuesto, es difícil determinar el número exacto de "impactos", pero la diferencia con las cifras de Syrskyj es llamativa. El "Mapa de Cuentas" X-Account "AMK" analiza que ninguno de los misiles Kinzhal fue derribado y estima un impacto conservador de 56 misiles crucero. Es posible que algunos de los más de cien drones utilizados también hayan alcanzado sus objetivos. La noche siguiente, del 26-27 de agosto, los rusos utilizaron menos armas pero lanzaron tres misiles hipersónicos Kinzhal, cinco misiles crucero Kh-101 y sesenta drones.

Estas cifras son alarmantes. La lógica "más de la mitad al menos fueron derribados" no se aplica aquí, ya que las armas que llegan causan daños masivos. En este caso, 60 objetivos críticos resultaron dañados en un solo ataque, aunque varias armas puedan golpear el mismo objetivo. Como resultado de los ataques masivos en los últimos meses, se ha perdido aproximadamente el 80-90% de la capacidad de generación de energía térmica en Ucrania y alrededor del 45% en plantas hidroeléctricas.

Daño Permanente

A diferencia de los ataques anteriores, los de 2024 están causando daños irreversibles porque los misiles crucero rusos están golpeando los halls de maquinaria central de las plantas de energía. Tales daños solo pueden repararse mediante la reconstrucción. Los cortes de energía a corto plazo tienen poca importancia, ya que los operadores reaccionan a los "shocks" de la red. No se espera un "apagón" completo y continuo. En una red de energía, la oferta y la demanda deben ser siempre sincrónicas. Si se desconectan grandes consumidores industriales de la red, una red con una capacidad significativamente reducida aún puede funcionar a un nivel bajo.

Hasta ahora, los rusos han centrado su atención en las centrales térmicas y de gas, que ahora están casi completamente destruidas. El último aumento, el ataque a la planta hidroeléctrica en la presa del embalse de Kyiv, indica que Moscú atacará cada vez más las centrales hidroeléctricas, a pesar del riesgo de dañar las presas. De manera similar, como se ha visto en el verano, las fábricas militares situadas en ciudades están siendo fuertemente atacadas. Si bien una breach repentina de la presa hasta el fondo, como en una película de desastre, es poco probable debido a un impacto accidental, el inundación de grandes áreas habitadas es posible. La energía sigue disponible principalmente gracias a la continuación de la operación de las centrales nucleares ucranianas.

Ataques en intervalos

Los nodos y subestaciones de la red de energía podrían ser restaurados rápidamente por Kyiv con la ayuda de los aliados. Sin embargo, el daño a las instalaciones en sí es permanente. Los rusos están atacando estas instalaciones con tanta intensidad que prácticamente deben ser rehechas desde cero. Rusia está causando así daños duraderos que persistirán más allá de la guerra. La Escuela de Economía de Kyiv (KSE) estimó que los daños en el sector energético solos ascendían a alrededor de 50 mil millones de euros en junio.

Los rusos no son capaces de lanzar cientos de misiles crucero y drones todos los días. Estos ataques ocurren en intervalos de varias semanas, con tiempo también necesario para evaluar los efectos de los ataques anteriores y designar nuevos objetivos. Si los rusos continúan esta ofensiva, es probable que haya más víctimas civiles. En el sector energético, los objetivos fáciles ya han sido destruidos, dejando solo los más arriesgados.

En general, la entrega insuficiente y retrasada de sistemas de defensa aérea del Oeste a Ucrania está resultando costosa. Si bien la defensa aérea puede obstaculizar los ataques rusos, no puede hacerlo en suficiente medida para prevenir daños graves. Actualmente, Ucrania encaja en la descripción dada por Adolf Galland, un famoso piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial: es una "casa sin techo".

Kyiv también contraataca

La medida más efectiva de Kyiv es no la protección de su propio territorio, sino los ataques profundos en Rusia. Para esto, las armas suministradas desde el Oeste deben continuar usándose, ya sea sin restricciones o con restricciones limitadas. Hasta ahora, Ucrania ha confiado en drones de su propia producción, basados en aviones ultraligeros y con un alcance muy largo. Ha habido muchos éxitos espectaculares, especialmente contra depósitos de petróleo y refinerías, que son objetivos adecuados debido a sus combustibles explosivos y inflamables. El efecto destructivo se debe principalmente a los incendios subsiguientes, no solo a la carga limitada.

Los drones pueden no ser armas indestructibles, pero Rusia tiene suficiente con lidiar con la vastedad de su territorio y proteger numerosos objetivos potenciales. El 27 de agosto, el Presidente Zelensky declaró que Ucrania había probado con éxito su primer misil balístico. Con la capacidad de fabricar sus propias armas, el país puede liberarse de las limitaciones impuestas por sus aliados occidentales. Esto fue un movimiento que se esperaba ampliamente. En la era soviética, varias corporaciones de defensa operaban dentro del país. El know-how técnico aún existe. En la actualidad, construir misiles no es una tarea imposible, especialmente considerando que Kiev probablemente tenga acceso a todos los componentes esenciales del Oeste. La parte más difícil será diseñar una ojiva efectiva que pueda golpear su objetivo de forma independiente, no la parte del misil responsable de impulsarlo en una trayectoria balística. Ambos bandos aumentarán sus ataques aéreos, lo que resultará en daños más significativos.

La utilización de drones y misiles crucero continúa: Después del uso abrumador de más de 200 misiles crucero, cohetes y drones del 25 al 26 de agosto, Rusia continuó su asalto aéreo a la infraestructura ucraniana, lanzando tres misiles Kinzhal, 56 misiles crucero y 60 drones la noche siguiente.

Daño permanente a plantas de energía: Los recientes ataques de misiles crucero rusos a plantas de energía han causado daños irreversibles, con las salas de maquinaria central de estas instalaciones needing ser rehechas. Hasta ahora, las plantas de energía de carbón y gas han sido casi completamente destruidas, y hay indicios de que Moscú también targets plantas hidroeléctricas, lo que representa un riesgo de dañar presas y inundar áreas habitadas.

Lea también: