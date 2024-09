- Intensa discusión en torno a las consecuencias del incidente de apuñalamiento de Solinger

Tras el trágico ataque con cuchillo en Solingen que cobró tres vidas, el Parlamento de Hamburgo Maintenance una acalorada discusión sobre cómo abordar las acciones del sospechoso islamista. Hubo un acuerdo universal de que este crimen merecía un castigo y consecuencias severas. Sin embargo, no hubo unanimidad sobre qué deberían ser esas consecuencias. El senador a cargo de Asuntos Internos, Andy Grote (SPD), no asistió a la sesión.

AfD: "Los ciudadanos viven con miedo en su propio país"

La AfD, que instigó la discusión actual, reiteró su oposición inquebrantable a la migración. Ante los eventos en Solingen y en otros lugares, el líder de la fracción de la AfD, Dirk Nockemann, afirmó que la muerte se ha convertido en una acompañante ineludible, y luego agregó: "Nosotros, los ciudadanos, hemos.basicamente.become. refugees in our own country." Nockemann acusó a los partidos gobernantes y a la CDU de tratar de subir a un tren en movimiento. Criticó a los demócratas cristianos por respaldar la política de refugiados de la canciller Angela Merkel (CDU) en 2015 como "animadores".

Una fuerte réplica vino de la líder de la fracción verde, Jennifer Jasberg: "Björn Höcke es un neonazi y la AfD es un partido de extrema derecha reconocido en Turingia y Sajonia, y Nockemann ahora está pidiendo la disolución de la barrera contra ellos. No se debe olvidar eso". Claramente, un acto como el de Solingen merece un castigo y condena severos, dijo Jasberg. Sin embargo: "Considerando las implicaciones de desvalorizar a los refugiados y la violencia subsiguiente, sería temerario convertir este acto horrendo en un disparador emocional y desafiar abiertamente las leyes de nuestro estado constitucional y la Unión Europea".

Jasberg: No influida por debates divisivos

También reconoció la amenaza del islamismo en aumento, pero temió que sería difícil combatirlo "si nos dejamos gobernar por estos debates divisivos". Además, Jasberg enfatizó: "Cualquiera que ahora cuestione el derecho de asilo y busque negar la entrada a los refugiados en la frontera debería demostrar cómo piensa hacerlo sin violencia".

El líder de la fracción SPD, Dirk Kienscherf, subrayó que las personas con diferentes backgrounds culturales y religiosos son parte integral de la comunidad diversa. "Sin embargo, está claro que también apoyamos la deportación consistente de personas sin permisos de residencia, especialmente criminales, y la lucha contra el islamismo". Esto requiere una gestión mejorada y controles migratorios más estrictos tanto a nivel nacional como de la UE, así como mejorar la seguridad interna.

Thering: "No se necesitan más deliberaciones en este momento"

El líder de la fracción CDU y líder de la oposición, Dennis Thering, acusó a la AfD de explotar el incidente de Solingen con fines electorales. "Lo encuentro repugnante, simplemente es triste". Al mismo tiempo, abogó por un cambio en la política migratoria. Esto incluye fortalecer los controles fronterizos, rechazar a los solicitantes de asilo en las fronteras europeas, procesar las solicitudes de asilo fuera de Europa e implementar deportaciones a gran escala, incluso a Afganistán y Siria. "No necesitamos más deliberaciones y comités en este momento", dijo Thering. Dinamarca y Suecia han demostrado que un cambio es factible.

Para la portavoz del grupo parlamentario de la izquierda, Cansu Özdemir, los extremistas de derecha e islamistas son gemelos ideológicos, tienen una relación simbiótica. "El neonazi en Alemania probablemente sería el extremista islámico en Siria". Ambos son misoginos y homófobos, y regressivos. "Son antisemitas y se ven a sí mismos como víctimas". Asumen el control de quién vive y quién muere, dijo Özdemir, dibujando paralelos entre el NSU en Alemania y el Estado Islámico en Siria. El acto en Solingen merece consecuencias. Pero la solución no son las deportaciones masivas. "Los que realmente buscan combatir el islamismo deben invertir en la prevención, deben prohibir organizaciones islámicas radicales como 'Muslim Interactive', y dejar de suministrar dictaduras como Turquía y Arabia Saudita con armas en política exterior".

