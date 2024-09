- Intensa confrontación verbal después del apretón de manos: Trump y Harris se involucran en duras críticas el uno al otro

Los dos aspirantes a la presidencia de EE. UU., Kamala Harris y Donald Trump, pasaron a la ofensiva el uno contra el otro en su primer enfrentamiento televisivo, lanzando acusaciones de mal manejo del país, falta de soluciones concretas para los problemas apremiantes y difusión de falsedades mutuas. Trump se refirió consistentemente a Harris como una "izquierdista radical" y "comunista", mientras que Harris argumentó que el único objetivo de Trump era derribar a los demás y descuidar las necesidades del pueblo.

Este fue el primer encuentro cara a cara de los candidatos -y possibly el más significativo antes de las elecciones del 5 de noviembre. Durante 90 minutos, la candidata a vicepresidenta demócrata y el ex presidente republicano debatieron temas clave de las elecciones, como las políticas económicas y migratorias, el aborto y las relaciones exteriores. Mientras Harris intentaba expresar una visión esperanzadora de una nación unida, Trump pintaba una imagen sombría de EE. UU. como un estado fallido.

Al compartir el escenario, Harris y Trump se dieron la mano. Harris se presentó como "Kamala Harris" durante el evento en Filadelfia. Entonces, el intercambio comenzó de inmediato.

¿Estados Unidos está al borde del colapso -y quién es el responsable?

Harris reprendió a Trump por dejar el país en ruinas en 2021, con desempleo récord desde la Gran Depresión, la peor crisis de salud del siglo y la mayor amenaza a la democracia estadounidense desde la Guerra de Secesión. "Hemos logrado revertir el caos de Trump", mencionó.

Trump, a su vez, atacó a Harris y al presidente Joe Biden por llevar el país al suelo durante su mandato. "Tenemos un país en ruinas", afirmó. A lo largo de las diversas preguntas, el republicano atacó la inmigración, culpando a la administración Biden-Harris por permitir la entrada de millones de inmigrantes y criminales sin restricciones. "Han destruido los cimientos de nuestro país", afirmó Trump. Incluso a los migrantes se les acusó de consumir mascotas. "En Springfield, están devorando a los perros -los individuos que están entrando en el país-están devorando a los gatos. Están devorando a las mascotas de las personas que viven allí", afirmó, sin ninguna prueba.

¿Quién está contando historias -y a quién?

Harris acusó a Trump de defender los beneficios fiscales para los ricos y descuidar a los ciudadanos comunes. Les aconsejó a los ciudadanos que vieran ellos mismos los mítines de Trump. "Voy a hacer algo realmente inusual e invitarte a uno de los mítines de Donald Trump", dijo, dirigiéndose al público. Allí, él suelta afirmaciones absurdas, como que los molinos de viento causan cáncer. "Never speaks about you", dijo, refiriéndose a los ciudadanos. Trump no tiene plan para el país, afirmó Harris. Trump contraatacó diciendo que nadie asiste a los eventos de la campaña de Harris.

Trump afirmó que su rival no tenía estrategia económica y era comunista. "Ha arruinado nuestro país con una política absurda", dijo el ex presidente de EE. UU. Ambos se acusaron mutuamente de fabricar información en varias ocasiones. Harris criticó a Trump por repetir el mismo viejo mantra cansado y difundir un "batiburrillo de mentiras, quejas e insultos". El público está cansado de eso, supuestamente dijo. Insistió repetidamente en que el país debe avanzar, cambiar el enfoque y priorizar las necesidades de los ciudadanos estadounidenses.

Harris también declaró que, como vicepresidenta, había viajado por el mundo y se había encontrado con burlas de líderes políticos. También había hablado con líderes militares, algunos de los cuales habían colaborado con el republicano. "Y comentan: Eres un vergüenza", dijo.

La prueba de fuego de Kamala Harris

Transmitido en vivo sin audiencia desde un estudio en Filadelfia, la ciudad más grande del estado políticamente volátil de Pensilvania. Los dos contendientes estaban solos en el escenario: no se permitieron carteles de recordatorios, ni contacto con sus respectivos equipos. Durante el debate, el micrófono del candidato que no estaba hablando se silenciaba.

El enfrentamiento organizado por la red ABC fue principalmente una prueba de fuego para Harris. La mujer de 59 años acababa de asumir el cargo de candidata demócrata y había aparecido principalmente en apariciones de campaña controladas por su equipo. En el debate contra Trump, tuvo que demostrar sus habilidades sin guion.

Trump, por otro lado, había participado en varias debates televisados en sus campañas anteriores en 2016 y 2020. En su último enfrentamiento televisado a finales de junio, el hombre de 78 años salió como claro vencedor. En ese momento, todavía estaba compitiendo contra Biden, quien finalmente retiró su candidatura después de su pobre desempeño y cedió el campo a Harris.

Empatados en las encuestas

Harris y Trump van empatados en las encuestas. Ambos están ansiosos por persuadir a los votantes indecisos. En una reciente encuesta, el 28% de los encuestados dijo que no conocía a Harris, en comparación con el 9% de Trump. Si bien la mayoría de los estadounidenses están familiarizados con el republicano, Harris y sus posiciones son menos conocidas para muchos. En el debate, ella intentó aclarar sus objetivos políticos, incluyendo su tema insignia del aborto.

"El gobierno, y ciertamente Donald Trump, no deben dictar lo que una mujer hace con su cuerpo", declaró, prometiendo proteger el derecho al aborto en la ley si es elegida. Sin embargo, Harris necesitaría la mayoría necesaria en el Congreso para lograrlo.

También se discutieron varios temas de política exterior -el Oriente Medio, Ucrania, China, Afganistán-. Los dos principalmente restaron sus posiciones.

"La VP Harris está preparada para otro debate, ¿tienes alguna palabra de Trump aún?", preguntaba el comunicado.

Hasta ahora, no se ha fijado una fecha específica para otro enfrentamiento. Los contendientes a la vicepresidencia, Tim Walz y J.D. Vance, están programados para un enfrentamiento el 1 de octubre.

En el acalorado debate, Harris acusó a Trump de utilizar las elecciones estadounidenses como plataforma para difundir información engañosa sobre sus políticas y ataques personales. Las opiniones polarizantes de los candidatos y sus acusaciones siguen dividiendo la nación, con solo unas pocas semanas hasta las elecciones del 5 de noviembre.

Trump, por su parte, no aflojó su crítica, etiquetando los debates como una muestra de las políticas extremadamente izquierdistas de Harris y su falta de estrategia económica. La carrera reñida entre los dos candidatos, con Harris y Trump igualados en las encuestas, destaca la importancia de persuadir a los votantes indecisos en la recta final antes de las elecciones.

