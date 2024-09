- Intel tiene como objetivo salvaguardar el futuro dominio del mercado de PC a través de hardware innovador.

Gigante de microprocesadores Intel planea recuperar su terreno perdido en el sector de PC con su última generación de chips. El recién bautizado sistema de procesador Core Ultra 200V, anteriormente conocido como Lunar Lake, se promociona como más potente y económico que los chips de la competencia de Qualcomm y AMD, según el anuncio de Intel en el evento tecnológico IFA de Berlín. Intel también se jacta de que estos procesadores serán universalmente compatibles con cualquier software de PC con Windows gracias a su arquitectura X86.

Los primeros PCs para consumidores equipados con este nuevo chip llegarán al mercado el 24 de septiembre y ya están disponibles para preordenar. Se espera que los ordenadores para empresas sigan su ejemplo a principios de 2023.

Titán tecnológico bajo presión

Intel ha estado lidiando con desafíos cada vez mayores en el mundo de los PC. Apple cambió sus Macs de procesadores Intel a chipsets diseñados internamente basados en la arquitectura del diseñador británico de semiconductores Arm, lo que resultó en una vida de batería más larga y un rendimiento mejorado. Además, el nuevo categoría de ordenador Copilot+PC de Microsoft mostró inicialmente chips solo de Qualcomm, rival de Intel, porque Lunar Lake aún no estaba listo para su lanzamiento. Qualcomm, que se basa en arquitecturas Arm, ha estado buscando durante mucho tiempo desafiar la dominancia de Intel en los ordenadores con Windows.

La compatibilidad como atractivo de marketing

Intel ahora contraataca con los chips Lunar Lake, afirmando que ofrecen un mejor rendimiento de juego que Qualcomm. En una pulla sutil a Qualcomm, Intel señaló que 23 juegos de PC no funcionaron con los chips de Qualcomm. Debido a diferentes arquitecturas, el software de Windows para ordenadores Arm requiere una revisión completa o funciona mediante software de traducción.

Mientras tanto, las nuevas funcionalidades de IA para Copilot+PC para los compradores de nuevos ordenadores con chips Intel estarán disponibles a través de actualizaciones del sistema operativo Windows en noviembre.

