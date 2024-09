- INSTITUCIÓN Se ha ido temporalmente debido a sospechas de olor a gas <unk> Investigación en curso

Tras una salida temporal de una escuela en Neubrandenburg debido a una fuga de gas sospechosa e issues con la respiración para diversas personas, las autoridades están investigando un posible incidente de daño corporal perjudicial. Se sospecha que alguien liberó una sustancia desconocida en el baño de hombres de la Escuela Regional Oriental "Am Lindetal", según un representante de la policía. Esta información proviene de informes de los medios.

Cuatro estudiantes informaron problemas respiratorios después de su visita al baño. El maestro y el conserje que inspeccionaron la instalación también informaron experimentar estos síntomas. Como resultado, la escuela fue evacuada.

Escuela de vuelta en operación

Las autoridades de la ciudad revelaron que los estudiantes y el personal fueron momentáneamente reubicados a un gimnasio. La escuela fue posteriormente reabierta y se reanudaron las clases. Los seis individuos que experimentaron problemas recibieron tratamiento ambulatorio. El departamento de bomberos pudo acceder al baño sin necesidad de equipo respiratorio. El área está siendo limpiada a fondo como medida precautoria.

Según el comunicado de la policía, no se ha identificado ninguna sustancia en particular. Como medida de seguridad, el baño permanecerá inaccesible durante 24 horas. El portavoz de la policía mencionó que este no es un incidente aislado en Neubrandenburg. Hubo casos similares en dos otras escuelas en el último año.

Los seis individuos con el problema respiratorio recibieron atención médica y luego fueron autorizados a volver a clase. A pesar del incidente, la administración de la escuela está animando a los estudiantes a informar cualquier otro problema respiratorio que puedan experimentar.

Lea también: