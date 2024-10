Inspección: Walz hace afirmaciones infundadas sobre las posturas de Trump sobre el aborto y los problemas económicos

Hechos sobre dos afirmaciones. El equipo de Harris-Walz permaneció en silencio al respecto.

Afirmación Incorrecta de Walz sobre el Aborto

Durante una entrevista dominical en Fox News, Walz habló sobre la ley del aborto en Minnesota y luego cambió el tema a Trump, el candidato presidencial republicano. Afirmó: "Donald Trump está abogando por una prohibición nacional del aborto".

Hechos claros: La afirmación de Walz es infundada. Trump no está abogando por una prohibición nacional del aborto. Trump ha declarado desde la primavera que quiere que las políticas de aborto sean determinadas por los estados individuales, no por el gobierno federal para todo el país. Trump también anunció la semana pasada que vetaría cualquier prohibición federal del aborto que aprobara el Congreso.

Trump expresó en las redes sociales la semana pasada: "TODO EL MUNDO SABE QUE NO APOYARÍA UNA PROHIBICIÓN FEDERAL DEL ABORTO EN NINGÚN CIRCUNSTANCIA, Y DE HECHO LA VETARÍA, PORQUE ES COSA DE LOS ESTADOS DECIDIR BASEDO EN LA VOLUNTAD DE SUS ELECTORES (LA VOLUNTAD DEL PUEBLO!)"

Como candidato presidencial en 2016, Trump apoyó una prohibición federal del aborto a las 20 semanas de gestación (con excepciones por violación, incesto y cuando la vida de la madre estaba en riesgo). Reiteró esta posición como presidente, pero no está apoyando una prohibición federal en su actual campaña.

Trump sugirió en marzo que podría respaldar una prohibición federal a las 15 semanas. En cambio, anunció en abril que quería dejar las políticas de aborto a los estados. Ha mantenido esta posición desde entonces y ha repetido desde abril que no firmaría una prohibición federal; lo reiteró durante el debate presidencial del mes pasado.

Es justo cuando Walz menciona que Trump se negó a comprometerse durante el debate del mes pasado a vetar una prohibición federal (Trump argumentó que "no tendré que hacerlo", implicando que una prohibición nunca sería aprobada por el Congreso). Y como las predicciones sobre el futuro no se pueden validar, no evaluamos cuando Walz afirma que Trump "impondrá" una prohibición nacional. (Walz ha hecho repetidas alusiones a Project 2025, una iniciativa de un think tank conservador en la que participaron muchos exfuncionarios de la administración de Trump, aunque Trump mismo no estuvo involucrado. El proyecto ha abogado por la aplicación de una ley antigua que prohíbe el envío de medicamentos y dispositivos de aborto por correo, lo que algunos críticos advierten que podría prohibir efectivamente el aborto sin nueva legislación.)

Pero Walz va más allá de discutir eventos pasados o predecir el futuro, haciendo una afirmación sobre lo que Trump supuestamente está abogando en este momento. Y esa afirmación es incorrecta.

El equipo de Walz compartió el clip de la afirmación incorrecta en sus plataformas de redes sociales el domingo, repitiendo la afirmación en las leyendas.

Afirmación Distorsionada de Walz sobre la Economía

En la entrevista dominical, Walz afirmó que los residentes de Ohio, un estado que visitó el sábado, "entienden que cuando (Trump) dejó el cargo, teníamos más desempleados, proporcionalmente, que durante la Gran Depresión".

Hechos Primero: Esto es falso. La tasa de desempleo era del 6,4% cuando Trump dejó el cargo en enero de 2021, bajando desde un pico de la era pandémica del 14,8% en abril de 2020. Por el contrario, la tasa de desempleo estuvo por encima del 20% durante años durante la Gran Depresión, que duró desde aproximadamente 1929 hasta 1939, y estuvo por encima del 10% durante casi toda la década de 1930.

La vicepresidenta Kamala Harris hizo una afirmación similar pero más limitada incorrecta durante su debate con Trump en septiembre, diciendo que "Donald Trump nos dejó con el peor desempleo desde la Gran Depresión". Incluso con el significativo "desde" calificador, eso no era cierto; la tasa de desempleo fue más alta que el 6,4% recientemente como en 2014.

El posteo en redes sociales del equipo de Walz, que presenta la afirmación incorrecta del aborto, continúa circulando, contribuyendo a la conversación politizada que rodea los derechos reproductivos. El debate continuo en la política a menudo implica interpretaciones y malinterpretaciones de las posturas de los políticos sobre diversos temas.

A pesar de la afirmación de Walz de que Trump está abogando por una prohibición nacional del aborto, que se ha probado que es infundada, la discusión sobre las políticas del aborto sigue siendo un tema candente en la política estadounidense. El tema ha sido un punto de controversia durante mucho tiempo, con defensores argumentando por los derechos de los estados individuales y oponentes abogando por legislación federal para proteger los derechos reproductivos.

