Inspección de los servicios de trenes nocturnos: ADAC descubre su complejidad y a veces sus altos costes

En skb, brln, o sttg, sube a un tren y despierte al día siguiente en bdt o prs. Los viajes en tren de noche pueden ser bastante cautivadores, peroRecent evaluations show there's still work to be done. ¿Cuál es el reto aquí?

Para viajes de larga distancia, los trenes de noche suelen ser la opción preferida. Se sale por la noche y se llega a destino a la mañana siguiente. Sin embargo, incluso los defensores de los trenes nocturnos y los expertos de la industria reconocen que hay potencial para mejorar en estas alternativas relativamente amigables con el medio ambiente. Un reciente informe de la ADAC llega a una conclusión similar.

La asociación planificó y reservó 21 conexiones urbanas destacadas a través de diversos canales en línea en mayo de este año, cubriendo salidas desde siete ciudades alemanas con un "servicio de tren nocturno usuario-amigable": brln, hmb, mün, kln, sttg, drs y hann. Los destinos incluyeron una docena de ciudades europeas cautivadoras, principalmente en Europa Central y Occidental, como prs, lndn, bar, rm, stk y ams. La búsqueda se centró en ofertas con camarotes para un viaje de verano.

Resultados mixtos

Los hallazgos: junto con algunas excelentes conexiones directas, como brln a wien en aproximadamente 11 horas o sttg a bdt en menos de 13 horas, también hubo conexiones cómodas con trasbordo - definidas como viajes con un segmento de tren nocturno prolongado y un trasbordo a otro tren no antes de las 6:30 AM. Frecuentemente, los trasbordos eran incluso más tarde, después de las 8:00 AM, lo que eliminaba la necesidad de levantarse al amanecer. Esto included a mün a lndn connection with almost 10 hours of overnight train time and a total travel time of well over 12 hours.

En última instancia, la ADAC clasificó dos tercios de las conexiones descubiertas como buenas o atractivas en términos de tiempo de viaje. Los precios fluctuaron entre alrededor de 55 y 250 euros. Sin embargo, la asociación emitió un veredicto mixto sobre la muestra: un número insuficiente de conexiones directas desde Alemania, algunos trenes relativamente caros y, en particular, un proceso complicado y laborioso para buscar conexiones en Internet.

Diferentes resultados según el portal

El problema principal, según la asociación, es la falta de una plataforma de reserva estándar para los billetes transfronterizos. La investigación y comparación en línea de los tiempos de viaje, precios o niveles de confort puede ser confusa y tiempo-consuming. "Aún estamos lejos de tener una plataforma de reserva europea donde se podría hacer todo fácilmente", dijo recientemente el experto en ferrocarriles Sebastian Wilken. Las plataformas no incluyen a todas las compañías ferroviarias importantes.

Para su auditoría, la ADAC utilizó el portal de reserva de la Deutsche Bahn (DB) así como las plataformas Trainline y Rail Europe. Conclusión:

Los tres puntos de contacto ofrecieron conexiones distinctas o excesivamente complejas para un viaje de la ciudad A a la ciudad B. Un búsqueda exitosa no garantiza una reserva, ya que los billetes estaban frecuentemente agotados para las conexiones seleccionadas - ya sea porque los trenes estaban completos o porque ya no se mostraban.

Otra crítica: las indicaciones de precios en las plataformas también variaban. Sin embargo, un aspecto positivo: con la DB, las ofertas más económicas se mostraban para tres cuartas partes de las consultas, y con Rail Europe, para la mitad. Esto sugiere: comparar es valioso.

La iniciativa Back-on-track.eu proporciona un mapa interactivo como guía para las ofertas de trenes nocturnos en Europa, similar a un mapa de rutas de transporte público, que muestra las conexiones existentes entre ciudades con detalles como la frecuencia, las paradas, el número de tren y la compañía ferroviaria operadora.

El deseo de viajar en tren nocturno está presente, según una encuesta encargada por la ADAC: el 42 por ciento de los aproximadamente 2000 encuestados de 18 años o más dijeron que no habían viajado aún en tren nocturno pero podrían imaginárselo. Entre los jóvenes de 18 a 39 años, esta proporción fue particularmente alta, con un 52 por ciento.

Aproximadamente tres de cada diez encuestados (29 por ciento) habían viajado anteriormente en tren nocturno - esta proporción fue significativamente más alta entre los mayores de 40 años. Una explicación plausible es que la DB operaba anteriormente trenes nocturnos, pero los discontinuaron en 2016. Actualmente, los trenes nocturnos en Alemania se operan principalmente por los Ferrocarriles Federales Austriacos (ÖBB). Además, hay proveedores como European Sleeper, Snälltåget y trenes autónomos como Urlaubs-Express.

Según una encuesta de Nordlight Research, casi cuatro por ciento de los encuestados habían viajado en tren nocturno en los últimos doce meses, principalmente personas más jóvenes. La encuesta se realizó en línea entre finales de marzo y principios de abril.

ADAC pide más trenes nocturnos

La pregunta sigue siendo: ¿por qué un club de automovilistas como la ADAC examina las conexiones ferroviarias? Un portavoz explicó que el club apoya la movilidad general de sus miembros, que hoy en día va más allá de conducir un coche.

Un pedido de la ADAC: la oferta europea de trenes nocturnos debería "expandirse con más conexiones adicionales y directas y equiparse con más instalaciones de sueño asequibles".

