- Inseguridad inducida por actores en Venecia

Brad Pitt (60) pasó de largo la posibilidad de cruzarse con su ex esposa, Angelina Jolie (49), en el Festival de Cine de Venecia. En su lugar, el actor optó por una entrada dramática junto a su amigo y coprotagonista, George Clooney (63). Ambos actores de renombre fueron captados en cámara llegando en un taxi acuático, entre otros lugares. Su película, "Wolves", está programada para estrenarse el domingo por la noche (1 de septiembre) en el evento.

Sin embargo, parece que Brad Pitt llegó a Venecia tan temprano como el sábado, con fotografías de paparazzi captándolo allí con su novia, Inés de Ramon. Mientras tanto, Angelina Jolie ya había presentado su nueva película, "Maria", en el festival el jueves - se rumorea que se fue poco después.

Ahora, Brad Pitt está disfrutando de su tiempo en Venecia. La estrella de Hollywood lució una chaqueta de color azul claro, acompañada de pantalones a juego, una camiseta blanca y gafas de sol oscuras. George Clooney lo acompañó con una camisa blanca y un traje gris.

La nueva película de Brad Pitt y George Clooney: un análisis

La comedia de crimen "Wolves" marca la primera colaboración cinematográfica entre George Clooney y Brad Pitt desde la comedia de espías de 2008 "Burn After Reading". Jon Watts (43), conocido por dirigir "Spider-Man", estuvo al frente de la película. En "Wolves", George Clooney interpreta a un experto en solucionar problemas, o "fijador", contratado para borrar cualquier rastro de un crimen para un cliente adinerado en Nueva York. Sin embargo, inesperadamente, aparece otro fijador (Brad Pitt), lo que obliga a estos dos lobos solitarios a unirse.

Además de George Clooney y Brad Pitt, "Wolves" cuenta con un elenco impresionante, incluyendo a Amy Ryan (56, "Sugar") y Austin Abrams (27, "Euphoria").

En el festival de cine se anunció que "Wolves" se estrenaría como parte de la sección de Medianoche, destacando la mezcla única de comedia y elementos de crimen de la película.

