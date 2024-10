Inquisición en el responsable del mal funcionamiento del motor.

Si está considerando un giro, es importante monitorear el tráfico y evaluar la situación. Pero, ¿qué pasa si ha hecho eso, pero su motor se detiene inesperadamente, lo que resulta en un accidente?

La detención del motor no necesariamente es una infracción de tráfico importante. Sin embargo, si ocurre durante un giro y leads a un accidente, podría ser considerado responsable de las consecuencias. Esto se hizo evidente en una decisión del Tribunal Regional de Braunschweig, según lo destacado por ADAC (Caso No.: 5 O 16/24).

En este caso, un hombre estaba operando un scooter de taxi eléctrico en una calle de prioridad. Debido a sus características, el vehículo eléctrico ligero solo podía alcanzar una velocidad máxima de 45 km/h. Una bombera pretendía girar a la izquierda en esta calle.

Deslizamiento del embrague y detención del motor

Durante el giro, el conductor de la bombera accidentalmente soltó el embrague, lo que causó que el motor se detuviera y el vehículo se detuviera. A pesar de los intentos del hombre de reiniciar el vehículo, se produjo un accidente que involucró al scooter de taxi. Desafortunadamente, el scooter de taxi quedó completamente destruido.

El seguro de la bombera solo cubrió la mitad del daño, alegando que el conductor del scooter de taxi debería haber identificado y evitado o frenado para el obstáculo. El conductor del scooter de taxi insistió en una compensación completa, argumentando que estaba en la calle de prioridad y que el error del conductor de la bombera era el único responsable del accidente. El caso fue a juicio.

Cobertura del seguro en su totalidad

El tribunal falló a favor del conductor del scooter de taxi. El seguro de la bombera tuvo que pagar la cantidad completa. A pesar de que la bombera, que tenía que ceder el paso, presumiblemente juzgó que terminaría el movimiento de giro debido a la distancia entre el conductor del scooter de taxi que se acercaba, el conductor aún fue considerado entirely responsible, según el tribunal.

Aunque la detención del motor no es una infracción de tráfico importante en sí misma, siempre y cuando no se demuestre que el conductor del scooter de taxi podría haber respondido de otra manera, el conductor de la bombera sigue siendo solely accountable.

Podrían surgir consecuencias legales si el conductor de la bombera sostiene que el conductor del scooter de taxi debería haber evitado el accidente, a pesar de que la detención del motor fue un problema involuntario. Además, en cualquier asunto legal futuro relacionado con este incidente, la decisión del tribunal regarding the liability of the fire truck driver might serve as a precedent.

