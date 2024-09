¿Inquiriendo sobre el bienestar de los empleados enfermos que trabajan desde casa?

La mayoría de la gente puede no tener problemas con un poco de atención de su jefe. Sin embargo, presentarse durante los días de enfermedad suele considerarse como cruzar una línea, especialmente si se sospecha que la visita es para pillar a los trabajadores holgazaneando. Hablemos de la legalidad de esta situación:

Las visitas sorpresa de los directivos y representantes de RR.HH. a los trabajadores enfermos en la planta de Tesla en Gruenheide han causado un gran revuelo. Los trabajadores se sintieron injustamente acusados de holgazanear. Sin embargo, los de arriba argumentaron que las visitas eran solo para chequear y ofrecer ayuda si era necesaria.

Independientemente de si este nivel de atención se considera dulce o intrusivo, es importante considerar los aspectos legales de estas visitas inesperadas. Entremos en detalles:

¿Puede el jefe visitar a los trabajadores enfermos en su casa?

Sí, pueden hacerlo. Si la visita es consentida, no hay problema. Incluso si el empleado no sabe y la visita parece más sobre monitoreo que cuidado, aún está dentro de su derecho. La participación del comité de empresa en el caso de la visita a los empleados de Tesla indica esto. Además, los empleadores pueden contratar a investigadores privados para investigar si un empleado no está genuinely enfermo, lo que implica un "derecho a visitar" para el jefe.

¿Necesita el jefe permiso para entrar al departamento?

No, pueden esperar afuera. Según el Artículo 13 de la Ley Fundamental, el hogar de un empleado es una esfera personal altamente protegida. Por lo tanto, entrar sin consentimiento es ilegal y se clasifica como allanamiento de morada bajo el apartado 123 del Código Penal (StGB). También podría considerarse coerción bajo el apartado 240 StGB.

¿Puede el empleador preguntar sobre la razón de la incapacidad para trabajar?

Sí, pueden preguntar. Sin embargo, los empleados no están obligados a revelar detalles sobre su enfermedad, lo cual está protegido por los derechos a la privacidad.

¿Qué pasos puede dar el empleador para disipar las dudas sobre la incapacidad para trabajar?

En caso de enfermedad, los empleados generalmente deben proporcionar un certificado de enfermedad al empleador como máximo al cuarto día calendario. Los empleadores también pueden exigirlo desde el primer día. Además de eso, el empleador debe ser informado sobre la ausencia debido a enfermedad el primer día. De lo contrario, una amonestación y posterior despido puede ser inminente.

Si los empleados no entregan el certificado de enfermedad a tiempo, los empleadores tienen el derecho de dejar de pagar su salario. También pueden retener el pago si sospechan que el certificado de enfermedad es falso.

¿Cuándo son justificadas las sospechas?

Las sospechas sobre la incapacidad de un empleado para trabajar bajo el apartado 275 del Quinto Libro del Código Social son válidas si:

La persona está a menudo o extrañamente brevemente enferma,

La persona suele estar enferma al principio o al final de la semana.

¿Qué más?

Además de eso, el empleador puede solicitar a los empleados legalmente asegurados que obtengan una opinión experta del Servicio Médico para revisar su incapacidad laboral de la compañía de seguros de salud. Sin embargo, las compañías de seguros de salud pueden negarse a realizar tal evaluación si la baja por enfermedad puede rastrearse a través de diagnósticos existentes.

¿Qué penas enfrentan los trabajadores falsos?

Hay varias. Si los empleados presentan un certificado de enfermedad falso, pueden ser acusados de un delito criminal. Presentar un certificado de salud falso es punible bajo el apartado 279 del Código Penal y puede resultar en una condena de prisión de hasta un año o una multa. También se aplica el fraude como delito criminal. Por supuesto, aquellos que son atrapados fingiendo también pueden ser despedidos sin previo aviso, incluso sin presentar un certificado de enfermedad falso.

¿Cómo pueden los empleadores prevenir el mal uso?

Fomentando un ambiente de trabajo agradable y recompensador. Si hay dudas sobre la sinceridad de un empleado, una conversación directa y amigable debería ser el primer enfoque. Es mejor iniciar esta discusión en el lugar de trabajo en lugar de en el hogar del empleado. Si bien no están obligados a divulgar información médica, a veces se puede inferir mucho de las reacciones de la persona. Además, las conversaciones transparentes fomentan la confianza y pueden prevenir futuras desconfianzas o malos usos.

Dado el debate sobre la legalidad de las visitas inesperadas de los empleadores a los trabajadores enfermos, es digno de mencionar que estar employed durante los días de enfermedad también es un tema controversial.

A pesar de que algunas empresas tienen políticas que permiten a los empleados trabajar desde casa mientras están enfermos, trabajar consistentemente durante los días de enfermedad podría potencialmente llevar a acusaciones de no estar genuinely enfermo, y los empleadores pueden tomar medidas en consecuencia.

