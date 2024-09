- Inprevisible Elecciones del Este: ¿Qué sigue para la Coalición de Semáforos?

Berlín (dpa) – Es es un desastre en ciernes. Ya era evidente que las elecciones en Turingia y Sajonia serían un revés importante para la coalición semáforo en Berlín. La pregunta era: ¿Cuán devastador sería?

La respuesta, según las primeras proyecciones a las 6:00 p. m., es: Desastroso, pero podría haber sido peor. El FDP está fuera del Parlamento estatal de Turingia, lo que significa que no está representado en ninguno de los dos parlamentos. Los Verdes, que anteriormente eran un partido gobernante en ambos estados, también fracasaron en superar el umbral del 5% en Turingia y están inciertos sobre su reingreso al Parlamento estatal de Sajonia. Al menos, el SPD logra evitar el bochorno de no estar representado en un Parlamento estatal por primera vez en la historia de la República Federal. Sin embargo, sus resultados están en el dígito único en ambos estados.

Nunca antes las partidos que conforman el gobierno federal habían tenido un desempeño tan pobre en elecciones estatales simultáneamente. El hecho de que el Partido de la Izquierda (BSW) en Turingia haya obtenido más votos que el SPD, los Verdes y el FDP juntos, y que la AfD ahora sea casi tres veces más fuerte que la coalición semáforo, habla por sí solo. El hecho de que los partidos de la coalición lograron arreglar las cosas poco antes de las elecciones y acordar consecuencias del ataque con cuchillo en Solingen sin controversia pública no ayudó.

¿Scholz de vuelta a ser el Canciller Teflón?

¿Qué significan estos resultados para la coalición semáforo? El canciller Olaf Scholz ha logrado hasta ahora eludir todos los défaite electorales. Cuando el SPD obtuvo su peor resultado en una elección nacional en más de 130 años en las elecciones europeas de mayo, caminó por la Casa Willy Brandt, tomó selfies con sus camaradas y se negó a comentar el resultado electoral con un simple "No". Al día siguiente, simplemente dijo que ahora le correspondía a la coalición hacer su trabajo y "prepararse para que el apoyo crezca".

Esto no sentó bien con sus camaradas. La frustración con la comunicación del Canciller dentro del SPD es rampante. Es probable que no haya actuado aún porque está seguro de que no ayudaría al partido antes de las elecciones upcoming si se desmoronara.

Brandeburgo es más crucial para Scholz y el SPD

Es probable que esto sea cierto esta vez también. Porque en tres semanas hay una elección que es aún más importante para el SPD que Sajonia y Turingia. Los socialdemócratas han ocupado el cargo de Ministro Presidente en Brandeburgo desde 1990. Si el reelegido del actual Dietmar Woidke falla, la disciplina dentro del SPD podría estar en riesgo.

Entonces también podría resultar incómodo para Scholz, quien había anunciado confiadamente antes del receso de verano que quería liderar a su partido en las próximas elecciones federales. Todas las especulaciones sobre un escenario de Joe Biden, en el que Scholz podría apartarse a favor del más popular Ministro de Defensa Boris Pistorius (SPD), están siendo descartadas por la dirección del partido. "Queremos y vamos a correr con Olaf Scholz en las próximas elecciones federales", repite el presidente del SPD, Lars Klingbeil, como un mantra. El ministro de Salud, Karl Lauterbach, recently dijo desafiantemente en "Stern": "Olaf Scholz es el mejor canciller federal que hemos tenido nunca".

Una nueva elección del Bundestag sigue siendo poco probable.

La discusión sobre elecciones anticipadas debido al apoyo disminuido para la coalición semáforo podría reavivarse en los próximos días y semanas. El principal argumento en contra de tal medida es que todos los partidos de la coalición semáforo tendrían que contar con un crash. Actualmente, están siendo encuestados entre el 29 y el 34% a nivel nacional, en comparación con el 52% en las elecciones de 2021.

En los últimos meses, las especulaciones sobre nuevas elecciones se han atribuido principalmente al colapso de la coalición al FDP. Sin embargo, con los actuales números de encuestas del 4 al 5% a nivel nacional, los Liberales son los que probablemente tengan menos interés en una elección anticipada del Bundestag. A diferencia de elecciones estatales fallidas anteriores, el líder del FDP, Christian Lindner, no culpa al pobre desempeño de la coalición semáforo por el desastre. En cambio, señala que el este simplemente es un territorio difícil para el FDP.

Mientras tanto, el líder del Partido Verde, Omid Nouripour, recently se ha referido a la coalición semáforo como un "gobierno de transición", es casi impensable que él o su partido pusieran fin abrupto a esta "fase de transición". Los Verdes están demasiado convencidos de su papel de portador de estado. En los estados donde ahora se están llevando a cabo las elecciones, destacan que son los únicos que se han distanciado claramente del BSW, que cuestiona el apoyo a Ucrania. Dejar la coalición en un momento en que parece posible una segunda presidencia de Donald Trump y Ucrania sigue luchando? poco probable.

Ingreso de la Unión en la fase caliente para decidir la pregunta K

En la Unión, hoy domingo de elecciones se ve como el inicio de la fase final para decidir la pregunta K - que, según los líderes de la CDU y CSU, Friedrich Merz y Markus Söder, debería decidirse a finales del verano - probablemente después de las elecciones estatales en Brandeburgo el 22 de septiembre.

Friedrich Merz se considera generalmente el mejor candidato en la Unión. Sin embargo, hay temores dentro de la CDU de que el ministro presidente de Baviera podría apostar a que Merz tenga problemas debido a posibles turbulencias en las próximas semanas. Es un secreto a voces que Markus Söder todavía se considera el mejor candidato para canciller.

Discusiones difíciles se esperan en la CDU, que podrían continuar incluso después de las elecciones de Brandeburgo. Es plausible que algunos individuos puedan intentar erosionar la "barrera" de Merz contra el AfD, ignorando las directivas del cuartel general de la CDU en Berlín, a pesar de declaraciones claras.

Merz podría enfrentar desafíos relacionados con el BSW si la CDU no puede evitar asociarse con ellos durante la formación del gobierno. Inicialmente, Merz era igual de reacio a colaborar con el BSW que con el AfD. Después de las elecciones europeas de junio, él etiquetó a Wagenknecht como "extrema derecha en ciertos aspectos y extrema izquierda en otros". Sin embargo, después de la presión de losCampaigners en el este, Merz cambió su postura y consideró la cooperación como un asunto de los estados.

El AfD celebra otro hito

Aunque no se espera que el AfD gane en ambos estados federales, la líder del partido, Alice Weidel, aún lo celebró como un "logro histórico" y un "tañido de difuntos para esta coalición" en su respuesta inicial.

El AfD interpreta su primer lugar como el partido más fuerte en un estado alemán, logrado en Turingia, como un gran paso hacia el aumento de su influencia a nivel nacional, construyendo sobre sus éxitos locales. Actualmente, el AfD carece de opciones viables para las elecciones del Bundestag en 2025, ya que otros partidos se niegan a colaborar con ellos, etiquetados como una amenaza de extrema derecha por la agencia de protección constitucional. Sin embargo, el partido tiene sus ojos puestos en las elecciones de 2029. Su estrategia es capitalizar la insatisfacción pública y la aceptación del AfD para entonces, con la esperanza de lograr un avance a nivel federal.

El BSW trata de ingresar a la política federal

Al mismo tiempo, Sahra Wagenknecht y su recién formado partido BSW buscan participar en la política federal. Si se materializan las negociaciones para una coalición, el partido planea presentar demandas para el gobierno federal. La mujer de 55 años ha enumerado el fin de los envíos de armas a Ucrania, más iniciativas diplomáticas activas por parte del gobierno federal y la oposición a la Deployment de misiles de EE. UU. en Alemania como requisitos previos para la participación del BSW en el gobierno de Turingia.

