Innumerables encuentros en persona con menores en Inglaterra

Numerosos menores de edad en Inglaterra y Gales han sido sometidos a registros corporales íntimos en busca de sustancias y armas de fuego. Entre enero de 2018 y junio de 2023, la policía llevó a cabo un total de 3368 "inspecciones corporales completas", según la Comisionada de Niños del Reino Unido, Rachel de Souza.

Ella abogó por estándares más estrictos. "Se debe establecer una barra significativamente más alta antes de que un menor sufra una búsqueda embarazosa y traumática", señaló de Souza. "Demasiadas búsquedas son excesivas, arriesgadas e inadecuadamente documentadas".

Los planes para nuevos estándares sugieren que solo los oficiales sénior pueden autorizar una búsqueda, y se debe informar a un padre o tutor legal. Los "registros corporales completos" han sido objeto de críticas Recently, after officers removed a black student from an exam to search her for drugs, discovering nothing. The authorities apologized.

Despite a decrease in the number of searches, more than half did not result in further action, revealed de Souza. This prompts queries regarding the requirement for such intrusive checks. Furthermore, the disproportionately high number of searches conducted on black children is a source of worry, with black minors being four times more likely to be searched than their white counterparts.

In around 9 out of 10 instances, the suspicion was drug-related, and in 6%, it was weapons. In less than half of the searches, a responsible adult was present. Youngsters as young as eight have been subjected to such checks. The age of criminal responsibility in England is ten.

De Souza suggested that only senior officers should be authorized for personal visits or searches, due to their significance and potential distress to minors. Following the controversy over a search that led to a black student's removal from an exam, there have been calls for stricter regulations concerning these intrusive checks.

