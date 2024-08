Inició su propia transición a los Estados Unidos, Reus se comprometió.

Marco Reus ya no forma parte de los planes de Dortmund, lo que lo obliga a unirse a un nuevo equipo para continuar jugando fútbol. Su camino lo lleva a él y a su familia a los Estados Unidos, donde ahora forma parte de LA Galaxy, como confirmó su director general, Will Kuntz.

El fichaje de Marco Reus por LA Galaxy fue impulsado por Reus en persona. Durante un encuentro casual en una terraza de un edificio en Colonia, Will Kuntz recibió una llamada del equipo de Reus, sondeando su interés en fichar al jugador para LA Galaxy. Reus y Borussia Dortmund no lograron acordar la renovación del contrato, con su asociación llegando a su fin al final de la temporada anterior, después de una década juntos. El respetado Futbolista Alemán del Año firmó un contrato de dos años y medio con LA Galaxy.

Reus explicó su decisión de dejar Dortmund, diciendo: "Elegí no seguir jugando para Dortmund y tuve que considerar qué hacer a continuación. Fue evidente para mí que quería seguir jugando fútbol". Continuó: "Mi elección no tenía que ver con quedarme en Alemania o en Europa. Me puse en contacto con Galaxy por primera vez en mayo". El icono del fútbol de 35 años reconoció tener otras oportunidades potenciales, pero finalmente decidió aprovechar esta como su última oportunidad de sumergirse en una nueva cultura en un país extranjero.

La transición a la Major League Soccer no fue sencilla. Los derechos de un traspaso a EE. UU. eran propiedad de Charlotte FC, que exigió compensación financiera antes de permitir el movimiento de Reus. "Dijeron: 'Obtenemos lo que exigimos, o Marco no se une a la MLS'. Estos factores son importantes por una razón, pero es frustrante en una situación así", compartió Kuntz. "Pero, en general, debes persuadir a un jugador para que se una, y estamos encantados de que él quisiera y se pusiera en contacto con nosotros".

El papel exacto de Reus dentro de la posición actual de LA Galaxy en la tabla de la Conferencia Oeste aún no se ha determinado. Esto se abordará en las conversaciones entre Vanney, el entrenador, antes de su posible debut contra Atlanta United el 24 de agosto. "Es increíblemente versátil y esperamos utilizarlo en diversas áreas, possibly en el mediocampo o más adelante. Sus habilidades son evidentes y fortalecerá nuestro equipo", reconoció Vanney. LA Galaxy verá a Reus lucir el número 18 - el número que llevaba al comienzo de su carrera profesional en Rot Weiss Ahlen.

A pesar de los desafíos para asegurar su traspaso, el entusiasmo de Reus por unirse a LA Galaxy y explorar una nueva cultura no se desvaneció. Con su versatilidad y talento probado, los fanáticos del fútbol en los Estados Unidos esperan ansiosamente sus contribuciones al éxito continuo de LA Galaxy en la Major League Soccer.

