Inicio de las negociaciones para una coalición en Turingia: las entidades políticas se reúnen esta semana

La CDU considera su deber lograr una coalición rápidamente y establecer una "administración estable", según las declaraciones de Voigt a la prensa. Las conversaciones iniciales con BSW y SPD deben centrarse primero en aclarar los principios fundamentales para cualquier movimiento posterior. Tanto la líder de BSW, Katja Wolf, como el líder de SPD, Georg Mauer, confirmaron reuniones próximas con la CDU, destacando que aún no eran discusiones preliminares.

La formación de un gobierno en Turingia después de las elecciones estatales del domingo ha resultado desafiante debido a las complejas proporciones de mayoría. El AfD, clasificado como extremista de derecha por la Oficina de Protección Constitucional de Turingia, lidera la carrera con una ventaja significativa. Sin embargo, ningún otro partido está dispuesto a formar una coalición con ellos. La CDU ocupa el segundo lugar, seguida de BSW y el Partido de la Izquierda. El SPD logró asegurar un escaño en el parlamento estatal, pero los Verdes y el FDP no lo lograron.

Dado este escenario, el enfoque principal es en la formación de una coalición entre la CDU, BSW y al menos otro partido. Una coalición de tres partidos CDU-BSW-SPD no sería suficiente para el nuevo parlamento estatal, pero una alianza de tres partidos entre CDU, BSW y el Partido de la Izquierda sería factible. Sin embargo, la CDU rechaza la alineación con el Partido de la Izquierda debido a las diferencias de resolución.

Hay reservas dentro de la CDU regarding una coalición con BSW, que se separó del Partido de la Izquierda hace solo unos pocos meses y aún tiene un programa poco claro. El presidente de BSW, Wagenknecht, vincula las coaliciones a nivel estatal a demandas de política exterior y de seguridad, como la oposición a la Deployment de misiles de alcance intermedio de EE. UU. en Alemania.

Una alternativa podría ser un gobierno minoritario liderado por la CDU, que depende del apoyo ocasional de otros partidos. El Partido de la Izquierda ha expresado su aprobación general. El presidente del Partido de la Izquierda, Christian Schaft, declaró en Erfurt el miércoles que su partido busca "condiciones estables".

Voigt desestimó la crítica interna de la CDU regarding las conversaciones con BSW. La CDU de Turingia, dijo Voigt, había decidido unánimemente llevar a cabo las discusiones necesarias para establecer un gobierno estable. "Las creencias fundamentales de la CDU" no estaban en juego, agregó, y "la política mundial" no se decidiría en Erfurt, en referencia a las demandas de política exterior de BSW.

El miércoles remained incierto si y cómo Wagenknecht participaría ella misma en las conversaciones CDU-BSW en Turingia. Voigt expresó su disposición a una reunión, siempre y cuando Wagenknecht estuviera interesada en discutir matters regionales como la igualación financiera comunal. "No hay política de exclusión aquí", dijo. Sin embargo, el primer paso sería reunirse con el candidato principal de BSW en Turingia, Wolf.

Wolf espera una reunión que involucre a Wagenknecht, pero no espera su participación en las rondas exploratorias posteriores en este momento. Wagenknecht había indicado anteriormente que los acuerdos se tomarían en las conversaciones exploratorias a nivel de Turingia.

En la disputa sobre las demandas de política exterior de BSW, Wolf insinuó un posible compromiso. Las formulaciones podrían estar "permanentemente grabadas" en un posible acuerdo de coalición para enfatizar el fuerte apoyo de Turingia a las soluciones diplomáticas al conflicto de Ucrania a nivel federal, sugirió. Las cuestiones de guerra y paz también resuenan en la gente de Turingia, lo que hace que sea un "asunto local".

Los partidos involucrados, incl

