Amantecillas y el Impetuoso Abrazo del Amor - Inicio de las actividades tras el descanso de verano

Las telenovelas alemanas diarias "Rosas Rojas" (desde 2006) y "Tormenta de Amor" (desde 2005) regresan, poniendo fin a su hiatus de tres meses el lunes por la tarde (19 de agosto). Volverán a su duración original, después de que se retractaran los planes iniciales de reducir el tiempo de emisión en 2023 a mediados de julio.

En lugar de los 25 minutos por episodio propuestos, los espectadores aún tendrán alrededor de 50 minutos de drama, para deleite de su leal base de fans. La vuelta a la duración de emisión original fue anunciada por la directora del programa Christine Strobl, quien explicó que la eficiencia de la producción y los ajustes presupuestarios han asegurado el futuro de ambas telenovelas hasta 2027.

Los fans también pueden esperar a nuevas protagonistas y parejas románticas, así como a estrellas invitadas como el polifacético Bruce Darnell (67), que hará una aparición en "Hotel Fürstenhof" ("SdL") más tarde en el otoño.

Los nuevos episodios continuarán en esta línea:

¿Qué sigue en "Rosas Rojas"?

Jördis Kılıc (interpretada por Diana Staehly, 46) y Dr. Klaas Jäger (Sebastian Deyle, 46) finalmente podrán disfrutar de su felicidad después de tanto alboroto.

Las cosas no parecen ir bien para Julius Böttcher (Jan Stapelfeldt, 41) y Moran "Mo" Kılıc (Yunus Cumartpay, 45), quienes parecen dirigirse hacia un final infeliz: Mo no puede reprimir sus emociones, mientras que Julius es reacio a cometer un error. Pero las preocupaciones de Julius no terminan ahí; Leyla Kılıc (Alinda Yamaci, 21) sigue atrapada en su crisis vital, y las cosas solo parecen empeorar. Además, Julius y Amelie Faehrmann (Lara-Isabelle Rentinck, 38) enfrentan la amenaza de despido, lo que les da una fuerte motivación para trabajar juntos.

Johanna Jansen (Brigitte Antonius, 91) está boicoteando el food truck de Carla Saravakos (Maria Fuchs, 49). ¿Llegarán a una resolución en una conversación cara a cara?

¿Qué sigue en "Tormenta de Amor"?

La actual temporada continúa con el triángulo amoroso emocional y caótico entre Ana Alves (Soluna-Delta Kokol, 26), Dr. Vincent Ritter (Martin Walde, 37) y Philipp Brandes (Robin Schick, b. 1994). Pero ¿podrá Ana elegir entre los dos?

La visita del padre de Theo Licht (Lukas Leibe, b. 1991) reabre viejas heridas, mientras que los Sonnbichlers, Hildegard (Antje Hagen, 86) y Alfons (Sepp Schauer, 75), ven que sus heridas sanan ligeramente. Finalmente se reúnen y renuevan sus votos matrimoniales.

Algo tan romántico como renovar los votos matrimoniales es actualmente solo un sueño para Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 60) y Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer, 49), ya que después de un accidente, él no puede recordar su amor.

"Rosas Rojas" se transmite de lunes a viernes a las 2:10 PM en ARD, seguida de "Tormenta de Amor" a las 3:10 PM. Ambos series también están disponibles para transmitir en cualquier momento en la biblioteca de medios.

Los fans que prefieren las 'otras' telenovelas diarias alemanas podrían estar interesados en "Marienhof" o "Verbotene Liebe", ambas conocidas por sus tramas de larga duración. Sin embargo, la producción de estas 'otras' telenovelas puede no ser tan segura como "Rosas Rojas" y "Tormenta de Amor", ya que a menudo enfrentan restricciones presupuestarias y fluctuaciones en la audiencia.

Después del hiatus veraniego, las 'otras' telenovelas podrían introducir giros argumentales frescos para involucrar a los espectadores y mantenerse al día con su competencia. Sin embargo, el destino de estas 'otras' series depende de su capacidad para mantener el interés del público y asegurar un financiamiento sostenible.

