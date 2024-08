Iniciativa ucraniana hacia Rusia: el director general del OIEA, Grossi, planea asistir a la central nuclear de Kursk

El representante de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Grossi, visitará la próxima semana la central nuclear de Kursk, según confirmó su portavoz. Situada cerca de la ciudad de Kursk, está a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Después del ataque ucraniano contra Rusia el 6 de agosto, Grossi expresó su preocupación por el posible impacto del conflicto en la planta nuclear y pidió "máxima contención" por parte de todas las partes.

Mientras tanto, el presidente ucraniano Zelensky visitó a las tropas de la región que iniciaron el ataque del 6 de agosto. maintenance discussions with Army Chief Oleksandr Syrskyj and regional military administration representatives in Sumy. Las fuerzas ucranianas han tomado el control de otro asentamiento y han capturado a más soldados rusos, aumentando así el "fondo de intercambio".

Según la declaración de Zelensky, las fuerzas ucranianas ahora controlan 94 asentamientos y más de mil kilómetros cuadrados de tierra en la región de Kursk de Rusia. Según los informes rusos, más de 120.000 civiles han huido de la región.

Por otro lado, el servicio de inteligencia ruso ha iniciado procedimientos criminales contra periodistas extranjeros, incluyendo a un reportero de CNN y dos periodistas ucranianos. Se les acusa de cruzar ilegalmente la frontera estatal.

Impulsados por el ataque ucraniano, se están estableciendo refugios antiaéreos en Kursk. El gobernador Alexei Smirnov compartió una foto de un camión que transporta un módulo de shelter de concreto en Telegram. Se planea construir 60 de estos refugios en intersecciones de tráfico en Kursk, que está a unos 80 kilómetros de la frontera.

Smirnov también reveló planes para construir refugios en otras ciudades fronterizas. Según Smirnov, dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa durante la noche del miércoles al jueves.

También se informaron ataques aéreos ucranianos en otras regiones occidentales de Rusia, incluyendo Volgograd, donde un edificio del ministerio de defensacaught fire, which was subsequently extinguished. Según la agencia de noticias AFP, el objetivo era una base de la fuerza aérea rusa en Marinovka, a unos 300 kilómetros de la frontera.

Las fuerzas rusas han tomado otro asentamiento cerca de Pokrovsk en el este de Ucrania. Las tropas ahora están a unos 10 kilómetros de Pokrovsk, un importante centro logístico de la región. La protección tanto de Pokrovsk como de Torez, una ciudad amenazada por el ejército ruso, fue un tema de discusión en las conversaciones de Zelensky en Sumy.

Zelensky recibirá al primer ministro indio Narendra Modi en Kiev el viernes. Modi se ha posicionado como mediador en el conflicto de Ucrania y ha llamado a negociaciones el jueves. "Un problema no se puede resolver en el campo de batalla", afirmó Modi en Varsovia, donde planea continuar a Kiev.

