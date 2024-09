Iniciativa reforzada para viviendas asequibles con atributos ecológicos

Construyendo Viviendas Asequibles y Ecológicas: Un Impulso del Gobierno. El gobierno federal alemán está presentando ahora un incentivo, en forma de préstamos subvencionados de hasta 100,000 euros por vivienda. A partir del 1 de octubre, el banco KfW distribuirá estas subvenciones, con una cantidad total de dos mil millones de euros asignados para este año fiscal.

Según la ministra de Vivienda, Klara Geywitz, "Necesitamos no solo más casas, sino mejores". Este programa está diseñado para estimular la construcción de propiedades eficientes en energía y asequibles sin desperdiciar espacio, al mismo tiempo que apoya la estabilidad de la industria de la construcción. Sin embargo, ha habido algún debate sobre la precisión del programa y su posible impacto en la reducción de costos.

Financiación para Viviendas Espaciales y Básicas

A partir de octubre, los constructores y los propietarios de viviendas por primera vez podrán recibir préstamos subvencionados de hasta 100,000 euros por vivienda, siempre y cuando cumplan ciertos criterios. La tasa de interés inicial para un préstamo a 35 años con una tasa fija de 10 años es de alrededor del 2.0%. A partir del 1 de octubre, un préstamo a 10 años con una tasa fija de 10 años estará disponible a aproximadamente el 1.0%. Sin embargo, solo se subvencionarán la construcción de viviendas compactas y básicas sin características de lujo.

Esto se logrará a través de un límite máximo de costos de construcción permitidos y limitaciones de área. Por ejemplo, un apartamento de cuatro habitaciones solo calificará para subvenciones si no supera los 85 metros cuadrados. El gobierno federal no dictará la ocupación del apartamento y los alquileres de las viviendas ayudadas no podrán ser limitados.

Uno de los Programas de Subvención de Vivienda Más Grandes

Además, el nuevo programa exige construcciones ecológicas, evaluadas por las emisiones totales del ciclo de vida de la propiedad durante tanto la construcción como el uso. Esto se puede lograr a través del uso de materiales de construcción específicos, métodos de calefacción, luces y mecanismos de ventilación. Además, se ha programado una subvención adicional para edificios extremadamente ecológicos para enero.

El Ministerio de Vivienda estima que hasta 100,000 a 150,000 apartamentos o viviendas unifamiliares podrían recibir esta subvención, lo que clasifica al nuevo programa como uno de los programas de subvención de vivienda más grandes actualmente disponibles. Los constructores también pueden utilizar una herramienta en línea para determinar si su proyecto cumple con los requisitos para la subvención.

El sector de la construcción se beneficiará en gran medida de esta iniciativa del gobierno, ya que busca estimular la construcción de viviendas eficientes en energía y asequibles. Para calificar para los préstamos subvencionados, los constructores deben construir viviendas compactas y básicas y cumplir con los requisitos de construcción ecológica.

