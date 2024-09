- Inglaterra honra la figura simbólica de culpa del verano, Kane.

Harry Kane robó el protagonismo en su partido histórico, dejando a Inglaterra, amante del fútbol, a sus pies una vez más. No solo eso, después de marcar un par de goles con sus botas doradas en una victoria de 2:0 contra Finlandia en la Liga de Naciones en el Estadio de Wembley de Londres, los medios británicos mostraron su admiración hacia el capitán de los Tres Leones.

"Fue una noche espléndida para mí", comentó Kane sobre sus goles 67 y 68 para Inglaterra - en su partido número 100. Luego, lanzó una indirecta sutil a sus críticos. "Cuando la gente duda de ti, solo sirve para avivar tu determinación de demostrarles que están equivocados".

Altas alabanzas para el striker del Bayern

No fue simplemente una respuesta desafiante de Kane, sino una demostración de sus habilidades goleadoras. Con dos "goles destacables entre los mejores para su nación", escribió el tabloide "The Sun".

Kane marcó en el minuto 57 y 76, primero desde aproximadamente 15 metros a la derecha con un tiro con el pie derecho por debajo de la barra después de una magnífica recepción de balón y un amago a un oponente. Luego, desde alrededor de 11 metros después de un pase por la derecha, de nuevo con el pie derecho, esta vez golpeando justo por encima de la cintura en la esquina. "Como siempre, lo hace parecer fácil", comentó el reportero de Fox Sports.

"Es su noche", declaró el debutante Noni Madueke, que asistió al segundo gol de Kane: "Trabajar con Harry es un placer porque cuando le pasas el balón dentro del área, te recompensa con un gol".

"Dos finalizaciones impresionantes"

No podría haber pedido un partido más perfecto, explicó Kane después del pitido final, mientras grababa un mensaje para sus fans en el campo del Estadio de Wembley, aún sosteniendo la gorra dorada que recibió antes del partido. "¡Qué noche! Estoy realmente orgulloso", dijo Kane. Fue uno de sus momentos más orgullosos jugando para el equipo nacional inglés.

"Harry Kane silencia una vez más a sus críticos al derribar la resistente defensa de Finlandia con dos finalizaciones impresionantes", encabezaba "Daily Mail". Y "The Sun" no pudo resistirse a un poco de juego de palabras: "Después de ser el chivo expiatorio en Alemania durante el verano, es el GOAT otra vez". GOAT significa Greatest of all Time, pero también significa chivo en alemán.

Kane, que luchó por brillar en la final de la Eurocopa perdida en Berlín contra España, también impresionó a sus oponentes esta vez. "Las estadísticas, las actuaciones, las acciones y la influencia que tiene en su equipo lo convierten en un jugador extraordinario", dijo el portero nacional finlandés Lukas Hradecky del Bayer Leverkusen, campeón alemán, y añadió: "Es maravilloso tener un jugador así en la Bundesliga".

Los fans vitorean a Kane

En el exclusivo grupo de los 100, Kane ahora ocupa el décimo puesto. El récord de apariciones en el equipo de los Tres Leones lo ostenta el exlegendario portero Peter Shilton con 125 apariciones, una cifra que parece alcanzable para Kane, al igual que la marca de los 100 goles.

Kane ya ha superado a Wayne Rooney (53) como máximo goleador. "Nunca establezco límites en mis logros. Sé que tendré oportunidades si forms parte de este equipo. Y si tengo oportunidades, puedo marcar muchos goles", declaró Kane.

Cuando fue sustituido en el minuto 79, los fans del estadio se pusieron en pie. "Fue una noche especial para él", explicó el entrenador interino Lee Carsley. "Quería dar a los fans la oportunidad de expresar su gratitud".

El predecessor de Kane, Gareth Southgate, dimitió después de la Eurocopa - mucho a su pesar, ya que él y sus compañeros ahora se encuentran en la Liga B de la Liga de Naciones. Sin embargo, la actuación de Kane no pudo ser más excepcional.

"El capitán de los Tres Leones, Harry Kane, continuó brillando para el equipo nacional de Inglaterra, marcando dos goles en su victoria de 2:0 contra Finlandia en la Liga de Naciones". Después de su excepcional actuación, el sucesor de Gareth Southgate, el entrenador interino Lee Carsley, reconoció la importancia de Kane permitiendo que los fans celebraran sus logros durante el partido.

