Informe que revela problemas con la fábrica controvertida de Volkswagen en la provincia de Uigur, destacando las preocupaciones de derechos humanos

Una revisión sobre los derechos de los trabajadores en la planta de Volkswagen en la región de Xinjiang Uighur de China ha sido criticada por varios medios de comunicación por no cumplir con los estándares internacionales. Según el "Financial Times" (FT), "Der Spiegel" y "ZDF", el informe no cumplió con el estándar SA8000, un proceso reconocido a nivel mundial que incluye conversaciones confidenciales con los empleados sobre sus condiciones laborales.

Según los artículos, Liangma Law, la firma responsable de estas entrevistas, no siguió las pautas necesarias. Judy Gearhart, una figura clave en el desarrollo del estándar, le dijo a "Der Spiegel" que estas conversaciones eran "totalmente inútiles, no proporcionando ninguna evidencia concreta de que todo estaba funcionando bien en la fábrica". Las entrevistas se realizaron a través de transmisión en vivo, con los entrevistados reunidos en una sala de la fábrica previamente, lo que imposibilitaba la anonymidad total, según informó "Der Spiegel".

En respuesta, un representante de Volkswagen afirmó: "Volkswagen siempre cumple con los requisitos legales en su comunicación. Nunca ha habido ninguna engaño a los inversores o al público". Volkswagen informó al FT que el estándar SA8000 sirvió como una "referencia" para los auditores, y no era necesario un examen completo de todos los aspectos incluidos en el estándar. El auditor Löning se negó a comentar con el FT, mientras que los abogados chinos no respondieron a la solicitud del periódico.

Volkswagen, con sede en Wolfsburg, opera la planta en colaboración con su socio chino SAIC, poseyendo una participación del 50% en la joint venture. Hasta ahora, la joint venture solo proporciona asistencia técnica para los coches producidos en otros lugares. Los críticos han acusado durante mucho tiempo al gobierno chino de reprimir a la minoría Uighur a través del trabajo forzado y los campos de reeducación. Además de las organizaciones de derechos humanos, los inversores también han criticado a Volkswagen por operar una planta allí. A finales de 2023, Volkswagen contrató al auditor Löning Human Rights & Responsible Business para examinar la situación de los derechos humanos en la planta. Markus Löning colaboró con un bufete de abogados chino para la investigación.

Al publicar los resultados de la auditoría en diciembre de 2023, Volkswagen declaró que Löning optó por implementar el estándar internacional SA8000 en función del alcance de la auditoría. "Aunque no hubo certificación SA8000, que no es obligatoria, las pautas éticas alternativas y las revisiones de gestión aseguraron que los estándares se cumpl

