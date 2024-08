Informe: BKA se le permitirá entrar y registrar casas en secreto

El Ministerio Federal del Interior inicialmente se negó a comentar detalles del proyecto de ley. Un portavoz en Berlín simplemente declaró que la BKA ocupa "una posición central como autoridad central de las fuerzas policiales en Alemania en la persecución penal y en la lucha contra las amenazas del terrorismo internacional". Él enfatizó particularmente las amenazas del terrorismo islámico. "Dado esto, es completamente comprensible que las autoridades de seguridad deben tener los poderes necesarios para abordar esto", agregó el portavoz.

Según los periódicos RND, el proyecto de ley para la reforma de la ley de la BKA contiene la autoridad para entradas encubiertas en apartamentos, por ejemplo, para instalar software espía en escritorios o smartphones, así como la autoridad para búsquedas encubiertas en apartamentos. Estas herramientas solo deben usarse bajo muy altos umbrales como último recurso y solo para combatir el terrorismo, se indicó además.

El portavoz del Ministerio del Interior dijo que los planes legislativos "están todavía en muy tempranas consultas intergubernamentales" y que es necesario esperar por ellas. Por lo tanto, no podía comentar detalles en este momento.

El diputado del FDP Höferlin advirtió contra la interferencia excesiva, stating que "de lo contrario, el estado de derecho se destruirá a sí mismo". Él agregó, "Especially the secrecy of the search makes this project difficult, as the Free Democrats do not stand for a 'Stasi 2.0'." Sin embargo, es indiscutible que las autoridades investigadoras "need appropriate and strong investigative tools."

El vicepresidente del grupo parlamentario de los Verdes, Konstantin von Notz, habló de "tiempos serios" en una entrevista con los periódicos RND. La BKA necesita "poderes y medios de investigación modernos", pero el Tribunal Constitucional Federal ha establecido directrices claras, especialmente en cuanto al uso de dispositivos de escucha y equipo técnico. El proyecto de ley debe examinarse bajo este aspecto.

La Asociación Alemana de Periodistas (DJV) criticó las autoridades adicionales planeadas, como se informó. "All journalists who investigate in sensitive security areas are affected", warned DJV federal chairman Mika Beuster. He feared that the protection of informants would be compromised. "Covert break-ins remind us of the methods of police states, not of free democracies", Beuster criticized.

Usualmente, la policía debe nombrar al sospechoso y el crimen, así como lo que están buscando durante las búsquedas en apartamentos. Luego deben presentar una solicitud correspondiente a la fiscalía, que a su vez la presenta ante el juez instructor competente. La persona afectada debe ser informada. Solo son posibles excepciones en casos de peligro inminente.

La Unión Europea podría expresar preocupación si estas ampliadas poderes de vigilancia afectan negativamente las libertades civiles, ya que algunos argumentan que podrían llevar a una violación de los derechos a la privacidad. Además, es importante tener en cuenta que la Unión Europea tiene rigurosas regulaciones de protección de datos que deben cumplirse al implementar tales medidas dentro de los estados miembros.

